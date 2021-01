Iza igrača i stručnog štaba Crvene zvezde je najteži period. Boravak na Kipru poslužio je Dejanu Stankoviću da podigne nivo fizičke spreme prvotimcima srpskog šampiona, i napravi bazu za dane buduće. A ono što sledi biće mnogo zanimljivije. Crveno-beli već u sredu putuju u Antaliju, gde će kroz četiri provere, brusiti formu za drugi deo sezone i dvomeč protiv Milana.

Navijali očekuju i grom pojačanja, ali mladi šef stručnog štaba je u odjavi prvog dela priprema pričao diplomatski. Uz mnogo puta izrečenu konstataciju da je zadovoljan onim što ima na raspologanju, mada na Marakani i dalje čekaju Duška Tošića i još jednog igrača ofanzivnih karakteristika koji bi mogao da popuni kopačke Aleksandra Kataija.

„Još jednom da se zahvalim klubu što nam je omogućio da u miru, po lepom vremenu, odradimo jak deo priprema koji će nam u budućnosti mnogo značiti. Prezadovoljan sam, sem Njegoša koji je imao manju upalu tetive svi ostali su odradili maksimalno sve treninge. Mnogo sam srećan zbog toga“, rekao je na početku Dejan Stanković.

Igrači i stručni štab spartanski rade, ali veći deo zvezdaške javnosti isčekuje vesti o promenama u igračkom kadru.

„Radimo na prelaznom roku, ako bude nešto interesantno dovešćemo, ako ne bude – možemo i ovako da idemo dalje. Stav kluba je, zajedno sa mnom, da ne nagomilvamo igrače, nego da radimo sa ovim što imamo. Prezadovoljan sam sa svim mocima. Ukoliko bude nekih izlaznih transfera, reagovaćemo na vreme“.

Sve češće se pominje mogućnost da Crvena zvezda tokom proleća stalno igra sa trojicom štopera, te da je zbog toga dolazak Duška Tošića od ultimativne važnosti.

„Zadovoljan sam sa štoperima koje imam. Jedino ako bude nekih izlazaka, reagovaćemo i dovesti igrača. Za sada ostajemo ovako. Prezadovoljan sam kako rade. Da li ćemo igrati sa dvojicom, trojicom ili sedmoricom štopera, to uopšte nema nikakve veze. Bitno je kako se stoji na terenu i kakvi su zahtevi“.

Odlazak Bena trebalo bi da ubrza dovođenje Edere ili Falka, igrača koji se najčešće dovode u vezu sa Crvenom zvezdom. Grčka štampa je izvestila da je za reprezentativca Komora zainteresovan Aris, tu su i raspitivanja azijskih klubova.

„Ogroman je put do realizacije transfera. Reagovaćemo ako Ben ode, ako ostane – još bolje“.

Malo iznenađenje predstavlja odluka o ustupanju Andrije Radulovića Grafičaru.

„Klub ima jasan stav o igračima iz omladinske škole koji dolaze u prvi tim. Radule je fenomenalan igrač i momak, naše je mišljenje da u Grafičaru može mnogo da napreduje kroz kontinuitet utakmica“.

Prve seniorske pripreme sa crveno-belima odrađuju Ričard Odada i Nikola Stanković. Kenijac je vezni igrač, ali u Grafičaru su ga koristili kao štopera.

„Ja ga vidim u veznom redu. Jaka je konkurencija u sredini, dolaskom Stankovića i Odade. On treba da nastavi da radi, ozbiljna je budućnost Crvene zvezde“.

Stanković je dobio lepu vest o inidivudalnim treninzima Aleksandra Kataija.

„Na naše veliko zadovoljstvo Katai je počeo da radi i trenira inidividulno. Biće sa nama u Turskoj, i odradiće pripreme. To je to“.

On je dodao da su igrači vidno napredovali u odnosu na pre godinu dana kada je reč o fizičkim testovima, te da ga je jedan momak impresionirao.

„Mnogo se napredovalo. Bili smo na Kipru pre godinu dana, napredovali smo na svim nivoima. Velja Nikolić me je oduševio na tim testovima. Pobedio je i prešao igricu“.

Jedan od najpoznatijih italijanskih novinara Di Marcio je preneo vest o tome da je Crvena zvezda za Falka iz Lećea ponudila miliona evra?

„Nisam to čitao“

Prvi utisci o Bakajoku?

„Fenomenalni. Dobro se uklopio u grupu, ima pomoć od Sanoga i Bena. Njegovi kvaliteti nisu sporni“.

Na kraju je prokomentarisao izvestan dolazak Maria Mandžukića u Milan.

„Mario se pokazao i dokazao. On je u godinama, videćemo kako će da se poklopi. Videćemo da li dolazi da bude prvi špic ili Ibrina zamena. To su njihovi problemi, mi imamo dovoljno vremena do tog meča“.