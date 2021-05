Crvena zvezda je u velikom stilu završila prvenstvenu sezonu. Sa pet golova u mreži Metalca, crveno-beli su oborili brojne rekorde. Ali navijači su već okrenuti prelaznom roku i nadanjima da će srpski šampion biti još jači nareddnme takmičarske godine.

Lep razlog za zadovoljstvo im je dao trener Crvene zvezde Dejan Stanković. On je tokom gostovanja na K1 televiziji otkrio da je srpski šampion dogovorio saradnju sa jednim igračem. Tačnije, sa jednim iz trougla asova, Dragović, Prijović i Kolarov.

“Za sada smo dogovorili dolazak jednog igrača. Razmišljam kao i klub, u skladu sa mogućnostima kreiramo i želje. Ima tu momaka koji treba da produže ugovor, da vidimo šta će biti s njima, da li će ostati ili neće. Imena koja se pominju su sve vrhunski igrači, vrhunski momci koje sve lično poznajem. To su sve momci koji imaju zavidne karijere, napravili su zavidne rezultate, treba videti da li neko od njih želi da dođe u Zvezdu, pa onda da pričamo o finansijskim stvarima. Imamo završetak Kupa, tek će se raditi o tome, ali moraćemo da budemo brzi i efikasni”, rekao je za televiziju K1 Dejan Stanković.

Prethodnih nedelja, i u Srbiji i u Italiji pisano je o njegovim pregovorima sa predsednikom Sampdorije Masimom Fererom. Stanković nije hteo da otkrije sa kim je sve razgovarao, ali je potvrdio da jeste saslušao ponudu, iako nije pomišljao na odlazak.

“Jeste tačno, ali nije to jedino. Ne bi me ništa odvojilo od Zvezde. Nema tih para za koje bih ostao da nema projekta, vere, razvoja, uspeha, kao što nema novca koji bi me odveo iz Zvezde da sve to napustim. Hladne glave idem dalje”, dodao je trenerr crveno-belih.

Govorio je o novom ugovoru sa Crvenom zvezdom.

“Mediji sigurno ne znaju sve detalje. Ima izlazne klauzule, ali nije to ništa strašno. Ne verujem da će ona ikad biti aktivirana. Obavezao sam se na još tri godine i razmišljam kao da ću da ostanem deset godina u klubu, jer je Zvezda veliki izazov i velika obaveza i ponos, posbeno kada napraviš ovakve reziltate . Našalio sam se posle konferencije da se niko ne brine, neće me novac pokvariti kao što me nije pokvario ni do sada. Kada se neko interesuje za tebe, to može da bude čast i klubu i tebi, jer je neko primetio, video i zainteresovao se za tu selekciju igrača, za sve što smo uradili. Uvek je korektno saslušati nekoga, ali nisam nijednog trenutka bio u razmišljanju da li ću da ostanem ili idem”, objasnio je Stanković.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com