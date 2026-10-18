Stanković pre meča predosetio da će De Brujne da mu šutira penal, znao i gde će da gađa

Međutim, u subotu mu Stanković nije dopustio da bude 17. na spisku. Dok je slavio odbranu, čak je stigao da vidi i reakciju Napolijevog trenera Masimilijana Alegrija, koji tradicionalno ne gleda penale koje izvodi njegov tim. Alegri je u šoku tražio od pomoćnika da mu objasni kako je to 24-godišnji Srbin odbranio De Brujneov šut, pa je Stanković iskoristio priliku posle meča da mu odgovori preko medija.

“Neposredno pre utakmice sam sebi rekao: ako De Brujne izvodio penal, gađaće u ugao”, predosetio je Stanković.

I zaista, tako je i bilo. Belgijanac je gađao donji-levi ugao, a Stanković se na vreme bacio i uhvatio “živu” loptu. Posle toga je imao još nekoliko odličnih odbrana, pa je proglašen za igrača utakmice.

“Dao sam sve od sebe, posebno kada sam video da moji saigrači nemaju ništa u rezervoaru. Srećan sam kada sam u mogućnosti da budem spreman i pružim ruku timu. To je divna pobeda, koja je pokazala jedinstvo koje postoji u ovom timu”, kazao je Stanković.

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SERIJA A – 7. KOLO

Petak

Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)

/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/

Subota

Venecija - Napoli 1:0 (0:0)

/Adams 49/

Roma - Đenova 2:0 (0:0)

/Kastro 50, Luli 68/

Nedelja

Udineze – Leče 0:3 (0:2)

/Gaspar 11, Endri 33, Zibert 86/

15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX

18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX

20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX

Ponedeljak

18.30: (2,45) Monca (3,30) Kaljari (2,95) - MOZZART RELAX

20.45: (3,05) Parma (3,15) Torino (2,45) - MOZZART RELAX

***Kvote su podložne promenama