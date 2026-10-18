Stanković pre meča predosetio da će De Brujne da mu šutira penal, znao i gde će da gađa
Vreme čitanja: 4min | ned. 18.10.26. | 13:59
Srbin je junak pobede Venecije nad Napolijem (1:0), postao je tek treći golman koji je odbranio šut 35-godišnjeg Belgijanca sa bele tačke
Barem na kratko su navijači Venecije ovog vikenda zaboravili na katastrofalan početak sezone u Seriji A i šest poraza u prvih šest kola. Osmehe na lice im je vratio srpski reprezentativac Filip Stanković, koji je sjajnim intervencijama u 7. kolu sačuvao mrežu netaknutom i omogućio fenjerašu da pobedi Napoli (1:0). Pritom, sredinom drugog poluvremena je odbranio penal Kevinu de Brujneu, što se Belgijancu retko dešavalo tokom karijere.
Štaviše, prošlo je čak šest godina otkad De Brujne nije realizovao jedanaesterac. Prethodna dva promašio je kao igrač Mančester Sitija, u oktobru 2016. mu je udarac zaustavio tadašnji golman Evertona Marten Stekelenburg, a u novembru 2020. pročitao ga je i golman Liverpula Alison.
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Kasnije je De Brujne izlazio kao pobednik u duelima sa Ruijem Patrisiom, Davidom de Heom, Majkom Menjanom, Janom Zomerom, ove sezone i sa Lečeovim golmanom Lorencom Palmisanijem... Ukupno, realizovao je 16 penala.
Međutim, u subotu mu Stanković nije dopustio da bude 17. na spisku. Dok je slavio odbranu, čak je stigao da vidi i reakciju Napolijevog trenera Masimilijana Alegrija, koji tradicionalno ne gleda penale koje izvodi njegov tim. Alegri je u šoku tražio od pomoćnika da mu objasni kako je to 24-godišnji Srbin odbranio De Brujneov šut, pa je Stanković iskoristio priliku posle meča da mu odgovori preko medija.
“Neposredno pre utakmice sam sebi rekao: ako De Brujne izvodio penal, gađaće u ugao”, predosetio je Stanković.
I zaista, tako je i bilo. Belgijanac je gađao donji-levi ugao, a Stanković se na vreme bacio i uhvatio “živu” loptu. Posle toga je imao još nekoliko odličnih odbrana, pa je proglašen za igrača utakmice.
“Dao sam sve od sebe, posebno kada sam video da moji saigrači nemaju ništa u rezervoaru. Srećan sam kada sam u mogućnosti da budem spreman i pružim ruku timu. To je divna pobeda, koja je pokazala jedinstvo koje postoji u ovom timu”, kazao je Stanković.
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SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
Roma - Đenova 2:0 (0:0)
/Kastro 50, Luli 68/
Nedelja
Udineze – Leče 0:3 (0:2)
/Gaspar 11, Endri 33, Zibert 86/
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