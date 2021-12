Stanković pred Bragu citirao Murinja: Dve godine smo radili za ovo, finala se ne igraju, ona se pobeđuju

Crvena zvezda se nalazi u svojevrsnom vakumu. Sa jedne strane istorijski plasman u vidu direktnog plasmana u osminu finala Liga Evrope je sasvim blizu. Ostao je samo još jedam meč, ali najteži – protiv Brage na gostujućem terenu. Na drugoj strani je izvestan plasman u utešno takmičenje sa osvojenih 10 bodova. Postoji i opcija da Crvena zvezda, usled ishoda u Razgradu završi kao druga.

Međutim, deluje da je Dejan Stanković odlučan u nameri da zgrabi džek pot i sutra ostvari jednu od najvažnijih pobeda u trenerskoj karijeri. Istina, svestan je da će se nameriti na tim koji je po mnogim paramterima bolji od Crvene zvezde.

„Moglo bi se reći da je ovo diplomski rad posle dve godine zajedničkog rada i napretka, dobrih utakmica i trofeja. Pokušavam da im predočim da jednom utakmicom možemo da uđemo u osminu finala Lige Evrope. Ponavljam im da je ovo kao da igramo šesnestinu finala i da imamo pozitivan rezultat iz prve utakmice. Ne želim da budem podređen u Bragi. Ako se to bude desilo, gledaćemo kako svi zajedno da odigramo defanzivu. Želim da budemo hrabri sa loptom… Ovo je stvarno jedna lepa utakmica da napravimo nešto veliko“, rekao je na početku Dejan Stanković.

Mnogo toga je rečeno o Bragi prethodnih dana. Tehnički vrlo moćan tim, dugo godina stacioniran kao četvrti u Portugaliji. Tokom vikenda su „pojeli“ Estoril, pre toga i Vizelu. Teško gube u Kamenolomu i teraju rivala da bude u podređenom položaju.

„Moramo da budemo strpljivi kada je reč o posedu lopte. Imaju taj kvalitet, kao i u napadanju dubine. Odlično napadaju prostor i u poslednjoj trećini terena. Takvi su bili u Beogradu, pa smo uspeli. Braga igra odlično, u fenomenalnoj su formi. Ekipa kao da je promenila odnos, nisu isti kao u septembru. Posao će biti teži, respektujemo ih, ali znamo im vrline i mane. Šta god da se desi, rekao sam da smo pobednici. Ali ovakve šanse ne smete da propuštate“.

Jasno je da će crveno-beli biti značajno oslabljeni u Bragi. Prema pojedinim informacijama Seku Sanogo je završio jesen.

„Sve smo pokušali da uradimo, ali ne ide. Nije zalečio povredu i to je veliki hendikep. On nam mnogo donosi kada je reč o ravnoteži. Kada god je on sve pohvatao na sredini, mi smo u ofanzivi bili ubojiti. Ali vratili smo Njegoša u takmičarski ritam. Igra odlično, čak fenomenalno u poslednje vreme. On će biti Sekuova zamena“.

Probleme ima i Braga.

„Moje informacije govore da su Galeno i Musrati trenirali. Ne znam samo u kakvoj su kondiciji i da li će njihov trener reskirati“.

Jasno je da će odbrana Crvene zvezde biti pod velikim pritiskom u Bragi. Ali Stanković, pre svega, očekuje dobru kolektivnu igru.

„Da ponovim, oni igraju mnogo življe i direktnije nego pre dva meseca. Baš igraju ozbiljan fudbal, direktni su. Mi ćemo gledati da odgovorimo organizacijom i strpljenjem. Biće trenutaka kada ćemo da patimo. Ali je važno da, kao u Beogradu, patimo zajedno i da se zajedno branimo“.

21.00: (2,00) Braga (3,50) Crvena zvezda (4,10)

Neće imati Stanković potrebu da dodatnu motiviše igrače.

„Biće neki govor, koji dođe kao posledica emocija. Kada dođu ovakve utakmice igrač je svestan šta ga očekuje. Imali smo dva taktička treninga, delovali su mi fokusirani. Sutra je dan kada svi treba da damo više od maksimuma, da pretrčimo kilometar ili dva više, pa i da bacimo ta dva kilometara. Na ovakvoj šansi smo radili dve godine. Možda bude i neka druga šansa, ali što bi rekao Žoze Murinjo finala se ne igraju, ona se pobeđuju“.

Trener crveno-belih je srećan zbog činjenice da će crveno-beli imati veliku podršku sa tribina, jer se očekuje 2.500 Delija u Bragi. Imao je zanimljiv odgovor i na pitanje da li bi direktan plasman u osminu finala bio ekvivalent ulasku u Ligu šampiona.

„To vama ostavljam da analizirate. Imaćete o čemu da pišete narednih dana, možemo i u Ligu konferencija. Videćemo... Od šest ishoda, računajuči i drugi meč, nama odgovaraju četiri“.