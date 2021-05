Titula je odavno osvojena i proslavljena, ove takmičarske godine Crvena zvezda je imala i odličnu evropsku epizodu, zaključno sa dvomečom protiv Milana. Ipak, igrači i stručni štab crveno-belih nadaju se da će na odmor otići bez osećaja da im nešto nedostaje.

Na talonu Marakane sutra uveče će biti Kup trofej, i šansa za Zvezdu da posle 14 godina objedini domaće trofeje. A preko puta večiti rival, ekipa koja u kup okršajima u poslednje vreme ima više uspeha. Crno-beli su dobili tri poslednja meča u masovnijem takmičenju, Zvezda u tom intervalu nije postigla gol.

Imaće, dakle Dejan Stanković, šansu da preskoči i tu barijeru. I nada se pobedi.

„Očekivanja svih u klubu su da zaokružimo spektakularnu sezonu. Uradićemo sve da tako bude. Spremali smo se, nastavili smo dobro da radimo bez obzira što smo titulu osvoji pre nekoliko sedmica. Čeka nas finale kupa, kao i evropske kvalifikacije u bližoj budućnosti, s obzirom da je grupna faza prioritetni cilj Crvene zvezda. Za nas je fenomenalno što krećemo od drugog kola, i što su nam se poklopili rezultati u Engleskoj. Tako smo i planirali pripreme... A što se tiče derbija – nikada se ne zna. Dobro smo se pripremili, radili na detaljima i sitnicama. Obično to odlučuje u derbiju, prethodni put je presudio korner“, rekao je na početku obraćanja Dejan Stanković.

Imali su igrači i stručni štab Crvene zvezde zanimljivu uvertiru za finale Kupa. Na obalama Save su proslavili titulu sa navijačima, što bi trebalo da bude dodatni motiv.

„Neverovatno je doživeti sve ono u svojoj zemlji i gradu. Bili samo iznenađeni i pozitivno šokirani šta su sve uradili naši navijači. Bilo je istorijski, sve to što smo preživeli daje ti na značaju i odgovornosti. Bio sam igrač, osvojio sam neki trofej (smeh prim. aut.) i svaki je 'zvao' sledeći. Neopisiv je osećaj osvajati trofeje. Posebno ovde na Marakani“.

Crvena zvezda će sutra igrati bez suspendovanog Pavkova. Ostali su na broju.

„Svi su zdravi, samo će Pavkov preskočiti meč. Mnogo mi je žao zbog toga, imao je neke izvanredne utakmice. Davao je golove, nedostajaće nam. Radili smo na sitnicama, jer će ih biti dosta. Ubeđen sam da jedne druge ne možemo da iznenadimo. Jednostavno, kada dođe derbi to je direktna igra. Ko se više žrtvuje taj će da pobedi“.

Partizan igra za spas sezone, i trebalo bi da bude motivisaniji.

„Mene motiviše Zvezda i dupla kruna. Ne bavim se drugima...“.

Pobeda bi predstavljala idealan kraj sezone. Ima navijača koji se nadaju efikasnoj igri.

„Odmah da vam kažem, apsolutno me ne zanima kako će to da izgleda. Da li će biti ružno ili efikasno? Jedino me zanima da donesem trofej na Marakanu“.

Poverenje sudijske komisije i FSS da sudi finale dobio je jedan od najperspektivnijih domaćih sudija Srđan Jovanović.

„Kažu da je najbolji... A kada si takav onda treba da se dokažeš na najboljoj utakmici. Zahtevna utakmica, biće pritisak na njemu“.

Stranković kaže da nema dilema kada je u pitanju startna postava. Vrlo je moguće da crveno-beli počnu meč bez bonus igrača, i da igraju u sličnoj postavi kao u drugom poluvremenu prvenstvenog derbija.

„Tada smo obrnuli uloge. Počeli su mlađi... To ne znači da će biti sutra obrnuto. Nemojte da vadite naslove iz konteksta. Znam ko će da igra, ali neću da kažem. Možda iznenadimo javnost“.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com