Sa očima okrenutim ka velikom spektaklu i duelu sa Milanom, Crvena zvezda sutra (15.30 časova, TV Arena) gostuje Radničkom iz Niša. Tačno je da će ovo biti poslednji test spremnosti uoči gostovanja Rosonera, ali meč na Čairu Dejan Stanković teško da će moći da iskoristi kao generalnu probu.

Pre svega zbog kadrovske situacije. Povreda Veljka Nikolića, sigurnog bonus igrača, dovešće do brojnih korekcija u timu Dejana Stankovića. Još kada se tome doda da je rovit napadač Dijego Falčineli, te da je pod suspenzijom zbog kartona Njegoš Petrović.

„Lagao bih kad bih rekao da ne razmišljam o Milanu, ali prvi sledeći protivnik je najvažniji. Fokus je na Radničkom iz Niša i ne skrećemo sa toga ni u jednom trenutku. Što se tiče Milana, ima ko o tome da vodi računa, o tom potom. Imali smo peh, jer se Veljko Nikolić povredio, a upitno je i da li ćemo moći da računamo na Dijega Falćinelija, s obzirom na problem sa zadnjom ložom koji ima. Videćemo na koji način ćemo iskalkulisati sve, kako bi doneli tri boda iz Niša i bili spremni za meč sa Milanom. Ka tome težimo i o drugom rezultatu ne razmišljam“, poručio je Dejan Stanković.

Zvezda je slavila na prolećnoj premijeri protiv Novog Pazara (3:1), ali je samo povremeno bila dominantna kao na pripremama u Turskoj.

„Mi znamo šta i kako radimo. Rekoh i posle utakmice sa Novim Pazarom, ko god želi da kritikuje, to može da radi, ali znamo na kakvom smo terenu igrali i kakav je protivnik bio. U Turskoj smo pokazali kakvi želimo da budemo. Pre ili kasnije će i vremenski uslovi biti bolji, ali slažem se da možemo još da pobošljamo igru, da budemo aktivniji iza lopte, da imamo bolje reakcije. To nam je falilo na prošlom meču, ali s obzirom na to da je to bila prva utakmica posle priprema - zadovoljan sam“.

Još se čeka na debi Filipa Falka. Mada bi Italijan mogao da dobije minute u Nišu.

„Situacija u kojoj Petrović ima kartone, a Nikolić povredu, utiče na to, već nam fale dvojica “bonusa”. To će doneti promene u startnoj postavi, ali videćemo šta će se desiti. Još uvek nisam odlučio da li će i kada debitovati. Jedva čekam da stekne kondiciju i da bude u stanju da odgovori svim zahtevima. Mnogo smo razgovarali i on je uz Kataija jedan od igrača koji sam može da napravi razliku u igri jedan na jedan ili jedan na dva. Fenomenalan je asistent, daje golove, a kada bude u potpunosti spreman, pokazaće sve što zna“.

Osvrnuo se šef stručnog štaba crveno-belih i na “bonus” igrače.

„ Kada jednom obučeš dres Crvene zvezde više te niko ne pita koliko imaš godina. Mi imamo Erakovića, Gavrića, Krstovića, to su momci koji dobro znaju zahteve kluba i svesni su šta iz Niša moramo da donesemo. Nažalost, limit broja stranaca mi je pokvario sastav koji sam projektovao pred prolećni deo sezone, pa moram da modifikujem stvari u hodu. Ipak, imamo ozbiljan tim i svako ko bude igrao mora da pruži svoj maksimum. Svi su prvotimci, jednaki su i ne pravim razliku među njima“.

Pavkov je pokazao tokom zime da je na dobrom putu da se probudi.

„Pavkov je sjajan kada se probijaju “bunkeri”, ali je i Falćineli pokazao izvanredan kvalitet. On izdržava, prihvata duele, bori se... Pavkov je sjajno radio, mnogo smo pričali i to tako mora da bude. Krenulo je da mu se vraća, ali kada si pošten prema sebi, uvek dobiješ ono što zaslužuješ“, dodao je Stanković.