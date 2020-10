Dejan Stanković je vrlo emotivno doživeo plasman svog tima u grupnu fazu takmičenja Lige Evrope, pa se na kraju utakmice na samom terenu u Nikoziji poklonio i zahvalio igračima.

Crveno-beli su bili kvalitetniji protivnik tokom najvećeg toka meča, ali je sama završnica mogla skupo da ih košta. Ali na kraju je u grupnu fazu otišao kvalitetniji tim.

"Želim da vam se poklonim, da vam čestitam. Zaslužili ste veliko hvala, ništa u životu nije lako. Zato hoćemo da radimo, da napredujemo, da nam se ne dašavaju poslednjih 25 minuta jer smo mnogo bolji od njih. Ali sve ide u vodu, sportski cilj je ostvaren. Idemo svi zajedno ko jedan, hvala vam još jednom od srca", poručio je Stanković na samom terenu.

Detaljnija analiza dešavanja na terenu usledila je na konferenciji za medije posle meča.

"Čestitam svim igračima, njima idu zasluge za to što četvrtu godinu u nizu učestvujemo u kontinentalnom takmičenju. Može da se povede priča da li smo igrali dopadljivo ili ne, ali to sada nije toliko važno, jedino je bitno to da smo ponovo u Evropi i da ćemo igrati grupnu fazu takmičenja u kom ćemo imati priliku da se oprobavamo sa boljima, da se takmičimo, da se nadigravamo, da napredujemo", dodao je Stanković.

Sistem takmičenja je napravio dodatne komplikacije, ali je konačan cilj ostvaren.

"Veliki je pritisak kada se igra samo jedna utakmica. Današnjom pobedom smo skinuli teret i dobro se osećam zbog toga. Imali smo i prinudne izmene, pa je Kanga izašao zbog problema sa ložom, a Ben preventivno. Možda smo u poslednjih petanest minuta malo zastali, ali sada imamo vremena da radimo u miru, jer smo ulaskom u Ligu Evrope, ponavljam, ostvarili sportski cilj".

Dijego Falčineli je samo minut pre gola Ararata mogao sve da reši, ali je Čupić zaustavio situaciju "jedan na jedan".

"Mogli smo tada da rešimo pitanje pobednika, ali šta je tu je. Katai i Falćineli su postigli golove, ali zasluge idu celoj ekipi. Imamo sad vremena da radimo u miru, čeka nas nova utakmica već u nedelju, a onda ide reprezentativna pauza, pa večiti derbi", zaključio je Stanković.