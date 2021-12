Stanković: Sin mi je rekao - Papi, trčao si isto kao Murinjo!

Crvena zvezda je remijem sa Bragom (1:1) očuvala prvo mesto u Grupi F i plasirala se direktno u osminu finala Lige Evrope čime je i ostvarila istorijski uspeh, a nakon sjajnog rezultata Dejan Stanković je sumirao utiske.

"Ovo je sve plod rada, mnogo smo radili u poslednje dve godine. Ovo je lep momenat, momenat Crvene zvezde, posle 30 godina opet ispisuje istoriju, na koju treba da bude ponosna. Sin Stefan mi je odmah posle utakmice, kad smo se čuli rekao - Papi, trčao si isto kao Žoze posle Barse. Daleko smo pd tog trka, ali i moj je bio jednako emotivan", rekao je Stanković.

Emocije su bujale na sve strane.

"Zvezda je emocija, to sam već rekao. Zvezda je to, emocije su to... Taj trk je bio istorijski, završio se ispred naših navijača. U tih par minuta satkane su sve emocije. Momci su odigrali tešku utakmicu, dali su i više nego što su mogli. Pričao sam da mi nekad više treba čovek nego igrač i oni su to uradili. Skidam kapu, podigli su lestvicu i ispisali istoriju. Hvala navijačima koji su prevalili toliki put da budu uz nas", dodao je Stanković.

Drugo uzastopno proleće je obezbeđeno.

"Dosta stvari čuvam u sebi. Bio sam svestan i pre ove utakmice šta smo to uradili. Napravili smo put kroz Ligu Evrope... Ova godina bila je mnogo zahtevna. Nije bilo realno, ali teren je jedino merila. Zvezda je navikla da trpi, ali i da se raduje. Ovo je njen put. Svestan sam šta sam napravio - napravio sam čudo".

Uspeh je neverovatan.

"Posle Barija, ovi momci su ispisali istoriju. To je ta utakmica i taj momenat. Bilo je teško, svi izostanci, pa i povreda Njegoša tokom zagrevanja... Ovo je uspeh za sve crveno-bele, za sve koji znaju da pate i raduju se sa Zvezdom. Čestitke za sve u klubu, za moje saradnike, momke koji ne odustaju i kad je teško i kada boli. I na kraju, čestitke za igrače koji su ispisali istoriju", rekao je Stanković.

Strateg crveno-belih nije želeo da pravi prolećne projekcije, ali je istakao potencijal šampiona Srbije.

"Realista sam u životu. Potrebno je da radimo, da osvežimo tim. Ne znam šta reći od sreće. Doći u Zvezdu i sa ovim momcima ispisati istoriju posle Barija... Bilo je lepih momenata, ali je ovo ono pravo. Momci su zaslužili desetku za zalaganje, odricanje i trud. Nemojte da neko stavi po strani da smo igrali protiv kvalitetnog rivala. Primili smo jeftin gol, ali smo se vratili. Imali smo spreman svaki scenario i na kraju zasluženo stigli do osmine finala", izjavio je šef stručnog štaba Zvezde.

Zadovoljstvo nije skrivao ni Milan Borjan, kapiten Zvezde.

"Čestitam momcima, odigrali su neverovatnu utakmicu. Uspeh posvećujem supruzi i sinu koji znaju koliko nam je bilo teško. Zvezdaši budite ponosni. Ne stajemo, idemo dalje. Nije mala stvar, ali čeka nas još mnogo izazova. Nemamo granicu, pokazai su to ovaj klub i ovi navijači. Pravimo uspehe pet godina uzastopno", kazao je golman crveno-belih.