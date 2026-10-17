Stanković skinuo De Brujneu penal, Venecija došla do prve pobede (VIDEO)

Večeras će u Veneciji navijači piti pivo u ime Filipa Stankovića! Mladi srpski golman postao je ove subote junak italijanskog prvoligaša protiv Napolija, odbranio je penal Kevinu de Brujneu i zato nosi ogromne zasluge za to što je Venecija došla do prve pobede u sezoni – 1:0 (0:0).

Taj, najzanimljiviji događaj zbio se u 68. minutu, kada je domaćin već imao prednost. Matijas Moreno je bio neoprezan u svom šesnaestercu, skrivio je penal, a loptu je na belu tačku namestio iskusni belgijski fudbaler, koji je ušao sa klupe petnaestak minuta pre toga. Uhvatio je De Brujne zalet i poslao plasiranu loptu u levi ugao, a Stanković je pročitao njegovu nameru i pravovremeno se bacio. Uhvatio je živu loptu, za opštu euforiju na tribinama stadiona „Pjerluiđi Penco“.