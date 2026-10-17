Stanković skinuo De Brujneu penal, Venecija došla do prve pobede (VIDEO)
Vreme čitanja: 5min | sub. 17.10.26. | 17:05
Belgijanac nije savršeno šutirao sa bele tačke, srpski reprezentativac je to iskoristio i uhvatio „živu“ loptu – 1:0 (0:0)
Večeras će u Veneciji navijači piti pivo u ime Filipa Stankovića! Mladi srpski golman postao je ove subote junak italijanskog prvoligaša protiv Napolija, odbranio je penal Kevinu de Brujneu i zato nosi ogromne zasluge za to što je Venecija došla do prve pobede u sezoni – 1:0 (0:0).
Taj, najzanimljiviji događaj zbio se u 68. minutu, kada je domaćin već imao prednost. Matijas Moreno je bio neoprezan u svom šesnaestercu, skrivio je penal, a loptu je na belu tačku namestio iskusni belgijski fudbaler, koji je ušao sa klupe petnaestak minuta pre toga. Uhvatio je De Brujne zalet i poslao plasiranu loptu u levi ugao, a Stanković je pročitao njegovu nameru i pravovremeno se bacio. Uhvatio je živu loptu, za opštu euforiju na tribinama stadiona „Pjerluiđi Penco“.
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I nije to jedina situacija u kojoj se 24-godišnji čuvar mreže istakao. Naravno, kako se meč bližio kraju Napoli je sve više napadao i lopta se konstantno vrtela oko šesnaesterca Venecije. Odbranio je i šuteve Skota Mektominija i izuzetno jak udarac Stanislava Lobotke, koji je krajnjim naporom preusmerio u korner. Imao je u jednoj situaciji i malo sreće, pošto je Rasmus Hejlund iz dobre pozicije šutirao pored gola, kada je Stanković već ispao.
Naravno, ništa od toga ne bi bilo moguće da u 49. minutu Akor Adams nije doneo vođstvo Veneciji i tako uneo nervozu u redove gostiju. Posle jedne duge lopte Nigerijac je nasamario Amira Rahmanija, gurnuo ga dovoljno da štoper Napolija promaši loptu, a zatim se namestio i precizno šutirao. Aleks Meret, koji je dobio prednost u odnosu na Vanju Milinković Savića, bio je u toj situaciji potpuno nemoćan.
Venecija ovog popodneva ne samo da je došla do prve pobede, već generalno do prvih bodova u novoj sezoni. Na svih prethodnih šest utakmica je izgubila, tako da je sada i dalje poslednja na tabeli. Ipak, to sada nije toliko bitno. Ovih dana će se na severoistoku Apeninskog poluostrva prepričavati samo De Brujneov penal i Stankovićeva odbrana...
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SERIJA A – 7. KOLO
Petak
Frozinone - Sasuolo 4:2 (3:2)
/Kalo 9, Raimondo 26, 30, 57 - Berardi 15, Torstvedt 37/
Subota
Venecija - Napoli 1:0 (0:0)
/Adams 49/
18.00: (5,60) Bolonja (3,90) Inter (1,62) - MOZZART RELAX
20.45: (1,45) Roma (4,50) Đenova (7,00) - MOZZART RELAX
Nedelja
12.30: (1,90) Udineze (3,50) Leče (4,20) - MOZZART RELAX
15.00: (3,50) Fjorentina (3,50) Komo (2,05) - MOZZART RELAX
18.00: (1,85) Milan (3,80) Atalanta (4,30) - MOZZART RELAX
20.45: (1,70) Juventus (3,60) Lacio (5,30) - MOZZART RELAX
Ponedeljak
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