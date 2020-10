Crvena zvezda je i drugu pauzu dočekala u finom raspoloženju. Obezbeđena je jesen u Evropi, povećana je prednost u odnosu na večitog rivala. Međutim, navijače žulja drugo pitanje: Hoće li biti pojačanja u finišu prelaznog roka, što je bio Zvezdin trejdmark prethodnih leta?

Trener Dejan Stanković je ostao zakopčan.

„Zadovoljan sam ovim što imam, samo o tome mislim. Za sada je OK. To je pitanje za klub. Ako bude – dobro, ako ne bude isto – dobro“, diplomatski je odgovorio Stanković.

Ni konkretizacija pitanja nije pomogla. Odnosno da li se otvorilo mesto za novajliju posle odlaska Jovančića.

„Ne znam, to je pitanje za klub. Ne znam ni da li je Jovančić 100 posto otišao. Imamo i mlade igrače, koji nadolaze. Kao Strahinju Erakovića, jako sam zadovoljan njegovom glavom, karakterom. Radimo sa ovim što imamo i to je meni dobro. OK sam sa tim“.

Crvena zvezda će dočekati prednost sa ozbiljnom razlikom.

„Mi iz utakmice u utakmicu gledamo sebe, ako nam dođe poklon to moramo da iskoristimo. Ništa ne bi od toga bilo da mi nismo odigrali dobro. Fina utakmica, bilo je važno da se izigraju i da pobedimo. Završili smo drugi ciklus bez poraza. Moglo je to i bolje, ali smo zaslužili odmor. Posle toga nas čeka pakleni ritam, jer nas čeka po osam utakmica mesečno. Moraćemo dobro da budemo našpanovani. Svi će morati da daju doprinos“, istakao je Dejan Stanković.