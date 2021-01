Kada je Fudbalski savez Srbije doneo odluku da svaki tim u Superligi mora da ima dvojicu momaka mlađih od 21 godine u startnoj postavi, verovalo se da će to i te kako goditi Partizanu.

Omladinska škola crno-belih radi punom parom i redovno izbacuje talente, ali je jesenja polusezona pokazala da tim talentima i te kako treba još vremena da se izbruse da bi mogli da budu uzdanice Parnog valjka. Došlo je vreme za zimske pripreme, a na spisku nije moglo da bude mesta za sve.

Denis Stojković i Nikola Čolić nisu otputovali za Tursku. Klub im je namenio odlazak na šestomesečnu pozajmicu, ali njima se to, kako otkriva trener Aleksandar Stanojević, nimalo nije dopalo.

„Loše su prihvatili odluku. Svi oni misle, zajedno s menadžerima koji su okupirali srpski fudbal, da mogu odmah da igraju. To kod mene ne može, ne sad... Nikad! Ako ne odu na pozajmicu, opet neće dobiti šansu. Jović je poslednju utakmicu ušao i namestio gol, Čolić je imao dve-tri šanse, nije ih iskoristio, ali verujem u njega. Ta njihova žurba da odu u Mančester i Liverppul... Znate kako prolaze igrači koji brzo odu? Brzo i padnu. Najgora stvar je na silu gurati mladog igrača. Možda će samo neko trenutno da se naplati“, pričao je Stanojević novinarima na pripremama u Turskoj.

On je poručio mladim fudbalerima da i dalje čvrsto veruje u njih, ali da je ostalo na njima.

„Najviše računam na Stojkovića i Čolića i rekao sam im to. Zaslužuju da budu ovde, za mene su bolji od ovih novih momaka, ali nije u tome poenta. Stojković je prvi put počeo kod mene kao starter, Čolić isto, ali sad ne bi dobili šansu i u ovom trenutku ne bi imali prostora, a potreban im je samo mali apdejt da postanu prvotimci Partizana za sledećih nekoliko godina. Potrebno je da imaju kontinuitet, to je dobro i za njih i za klub, da imaju seniorske mečeve u nogama. U suprotnom – opredeliću se za bonuse koji u kontinuitetu igraju Superligu, bez obzira da li su manje talentovani, ali su u takmičenju. Morate da ste ekstremno talentovani, da doprinosite i dajete golove u kontinuitetu, kao Stevanović recimo, pa da budete starter u Partizanu“.

Za sada zimski prelazni rok mirno protiče u Humskoj. Došao je desni bek Marko Živković, a Aleksandar Šćekić je produžio ugovor. Čeka se da li će isti potez napraviti Saša Zdjelar.

„Drago mi je zbog Šćekića, tu je, igrao je kod svakog trenera, zadovoljan sam. Voleo bih i Zdjelar da produži ugovor. U prelaznom roku nikad ne znate da li će neko da dobije ponudu. Voleo bih da ostanu svi, ali ako neko dobije ponudu - zašto da ne“.

Crno-beli na pripremama (©fkpartizan)

Svi su igrači imali rok do 9. januara i početka priprema da se izjasne da li žele da idu. I tada bi im vrata bila otvorena.

„Bilo je individualno, da se neko javi ako želi da ode, ako se ne oseća komforno. Imali su rok do 9. januara. Sada više ne mogu. Jedino ako neko dobije ponudu, pa je klub razmotri. Niko se nije javio da želi da ode. Vidim da je svima super, svi su zadovoljni. Ne žele da odu po svaku cenu. Sve to to sam uradio samo iz jednog razloga, da se osećam dobro i mirno kad se oseća borba za mesto. Da kažem: ne možeš da budeš nezadovoljan, jer sam ti pružio priliku. Jednostavno, da bi od njega tražio maksimum i da on ne bi smeo da bude nezadovoljan“.

Objasnio je Stanojević i kako želi da Partizan igra na proleće i šta mu nedostaje u ekipi.

„Hoću da igramo direktnije, brže, da stvaramo više šansi. Uvek moraš da ideš 20-30 odsto bolje nego što si bio. Imamo prostora za napredak. S druge strane, imamo problem s visinom, malo smo niži i nismo dominantni“.

Muzika za uši njegovim pulenima je da šef struke na današnji dan nema fiksiranih prvih 11.

„Sada da me pitate možeš li da izdiktiraš početnih 11 za prvo kolo - ne bih znao. To je dobro, volim da imam 20 igrača u fokusu, ovo preko tog broja su mlađi. Svi treba da znaju da mogu da očekuju da igraju“.

Promene u zdravstvenom kartonu su što se Aleksandar Miljković oporavio od korone, ali se povredio Ivan Obradović, pa će crno-beli verovatno zamoliti Fudbalski savez da oslobodi Slobodana Uroševića puta na američku turneju sa reprezentacijom.