Partizan nije uspeo u večitom derbiju da smanji bodovni zaostatak u odnosu na Crvenu zvezdu, pa je u šampionskoj trci ostao na istom odstojanju. Ali zato sutra ima šansu da se za korak približi drugom trofeju.

Crno-beli u šesnaestini finala dočekuju Bačku i izraziti su favorit da prođu dalje. Trener Aleksandar Stanojević prihvata tu ulogu, ali poziva i na oprez.

„Ozbiljno ih shvatamo. To je ekipa koja je sve poraze do sada imala sa golom razlike. Ne znam da li je njima kup prioritet, ali vrlo smo obazrivi, motivisani i maksimalno fokusirani. Verujem da ćemo proći, ali na jednu utakmicu nikad nije lako. Arhivirali smo derbi mada su to uvek teške utakmice u kojima se emotivno ispraznite. Danas imamo trening na kojem moramo da uhvatimo novu energiju jer nam je Kup važan i želimo da idemo do kraja“, rekao je Stanojević u najavi meča na konferenciji za medije.

Partizanov strateg je potvrdio da neće kalkulisati mnogo sa sastavom iako ga za vikend čeka mnogo teži ispit na prvenstvenom gostovanju u Nišu. Zato sutra ne treba očekivati „junoše“ u timu Partizana.

„Krenućemo motivisano sa najjačim timom koji možemo da izvedemo u ovom trenutku. Šta će doneti utakmica, videćemo. Kad ste u Partizanu, nema kalkulacija. Stavio bih ja pet, šest junoša ako mislim da zaslužuju da igraju. Ali ja ništa ne radim preko reda i mislim da mladi igrači ne treba da dobiju takvu šansu. I ovo što igraju kao bonusi je bez potrebe. Mladi igrači treba da zasluže da igraju, a još to nisu zaslužili tako da sigurno neće igrati petorica. Lazar Pavlović će igrati iz razloga što je zaslužio, a ne što je mlad. On će biti jedini od mlađih koji će dobiti šansu, a ostali nek se potrude malo više“.

Da li su Partizanova deca u derbiju ostavila bolji utisak od Zvezdine?

„Ne gledam tako. Puno mi je srce što su dobro odigrali, ali ne bih to shvatao lično i pravio komparacije. Generalno sam zadovoljan što je Sveta odigrao dobro, što je Fića odigrao odlično i dao gol uprkos nekih pehovima sa povredama. I on je odigrao dve utakmice za reprezentaciju, došao je umoran i tražio je sam izmenu“.

Da li je Filip Stevanović najtalentovaniji igrač u Srbiji?

„Fića je odigrao sjajnu utakmicu i tu nema spora. Da je talentovan jeste, ali ovde se vrlo brzo donose zaključci da je neko „naj“ posle jedne dobre utakmice. On je to samo nagovestio i mora da se dokazuje. Od kada sam ja ovde, imao je neke dobre i neke loše utakmice. Ima on još mnogo da radi. Mora da bude konstantan, da radi, a ne da ga veličamo kroz medije. Neka iskusniji i stariji treneri koji su merodavni, komentarišu ko je najtalentovaniji“.

Kakve su šanse da sutra debituju pojačanja Bajbek i Holender?

„Holender sigurno neće biti u konkurenciji za tim sutra, a za Niš je neizvestan. Bajbek će biti u konkurenciji i igraće, ali ćemo da vidimo koju će minutažu da dobije jer još nije spreman“.

Zbog povreda neće biti Šćekića i Sume.

„Nažalost, dobili smo tu informaciju za Sumu. Neka je on živ i zdrav. Važno je da nije ono najgore. Kad tad će biti spreman. Šćekić još nije spreman, videćemo za Niš jer još vuče povredu iz reprezentacije. Nadam se da će Lazar Marković biti spreman. Svakako želim da izađemo u najjačem sastavu i bez kalkulacija. Formaciju neću nešto posebno da menam. Raspored igrača će se rotirati na terenu u zavisnosti od utakmice“.

Natho je tražio izmenu na derbiju.

„Nije mogao fizički. On je sve tri utakmice u reprezentaciji igrao od 60 do 70 minuta. Majstor je, ne bih ga sigurno menjao, ali je sam tražio izmenu jer je bio izuzetno umoran. A dobio je i udarac“.