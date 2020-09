Dve utakmice, dve pobede i to bez primljenog gola. Deluje da je novi trener Partizana Aleksandar Stanojević uspeo u primarnoj misiji i stabilizovao ekipu Parnog Valjka. Istina, morao je temperamentni stručnjak da u Moldaviji, tokom većeg dela meča sa Sfintulom, da briše znoj sa čela i broji greške ofanzivnog dela tima.

Međutim, nemaju mnogo vremena u stručnom štabu srpskog vicešampiona za analizu i ispravljanje grešaka. U sendviču evropskih izazova, uoči puta za Belgiju na jedan od najvažnijih mečeva prvog dela sezone, crno-beli sutra u okviru osmog kola Superlige gostuju Zlatiboru (19 časova). Nemaju igrači i stručni štab Partizana pravo na izgovore, bez obzira na dug put i psihološki iscrpljujući meč u Moldaviji, koji je završen teškomizvojevanom pobedom.

„Imali smo dug put, sad nas čeka odlazak na megdan Zlatiboru. To nam stvara probleme. Ali generalno sutra igramo mnogo važnu utakmicu, i tako se pripremamo. Zlatibor se posle lošeg starta stabilizovao. Igraju defanzivnije i disciplinovanije u odnosu na sam početak sezone. Dobro smo se pripremili. Gledao sam nekoliko njihovih mečeva, uključujući i onaj prijateljski sa Partizanom uoči početka prvenstva“, poručio je Aleksandar Stanojević.

Uz respekt prema novom superligašu, navijačima Partizana je jedino važno kako će da izgleda njihov tim. Šef stručnog štaba crno-belih najavio je brojne promene u startnoj postavi.

„Još ne znamo kakva je situacija sa Sadikom. Čekamo poslednji izveštaj medicinskog tima. Asano je u dobrom stanju. Nećemo sigurno kalkulisati... Budite sigurni da neću nikoga da odmaram za susret u Belgiji, već od meča u Moldaviji. Prosto, to je prirodno. Moramo da odmorimo igrače sa najvećom minutažom. Prosto, moramo da se adaptiramo. U Evropi svi igraju na tri dana“.

Bio je Aleksandar Stanojević konkretan u jednom trenutku.

„Moguće je da će biti pet promena u startnoj postavi u odnosu na meč u Moldaviji“.

Svestan je Partizanov šef stručnog štaba da mora da proširi krug kandidata za startnu postavu, odnosno da je u bližoj prošlosti kratka klupa koštala crno-bele boljih rezultata u prvenstvu.

„Možda će Denis Stojković dobiti šansu. Moramo da imamo više igrača koji dobijaju šansu. Samo tako mogu da se osećaju kao deo ekipe. Kao što sam rekao, bićed četiri ili pet promena u odnosu na prethodni meč“.

Izvesno je da će Partizan biti jako aktivan do kraja letnjeg prelaznog roka. Nije uspeo pokušaj sa potencijalnim povratkom Ivana Obradovića, Olimpijakos je prosledio Nikolu Čumića u Hihon. Međutim, Stanojević se ne predaje.

„Nadam se da biti više od jednog pojačanja. To nam je nepohodno, i željno čekamo nove igrače. Sačekaćemo“.

Ponovo je Stanojević morao da priča o statusu mladog golmana Popovića i potencijalnim problemima sa bonus igračima.

"Ne volim da Popović brani jer je bonus igrač, ni on se zbog toga ne oseća dobro. Sticaj okolnosti je takav, da nema tog pravila, sigurno bi Stojković branio, to je jasno. Imamo dosta igrača u napadu, ali tamo smo najjači, ne možemo da sklanjamo strance. Videćemo da li će Lazar Pavlović da bude spreman, on je imao povredu. Menjaćemo svakako", dodao je Stanojević.