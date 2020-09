Nastavlja se prokletstvo Belgijanaca. Osmi put sudarili su se crno-beli sa predstavnicima tamošnjeg fudbala i opet nisu pobedili. Posle Standarda, Briža, Anderlehta i Genka, ostao je Šarlroa neuhvatljiv za fudbalere iz Beoghrada, iako se stekao utisak da su zaslužili više.

Na terenu su pokazali ne samo da mogu da se nose sa liderom Župile lige, već su stvorili više konkretnih situacija za gol. Opet nije vredelo. Ispali su.

„U prvom poluvremenu nismo bili dovoljno opasni u ofanzivnoj fazi. Jedino to mogu da zamerim momcima. Kontrolisali smo protivnika koji ima šest vezanih pobeda u prvenstvu, jeste bio bolji, fizički dominantniji, ali nije bio opasan. Nismo ni mi u prvom poluvremenu, samo je to odudaralo od mojih zamisli“, prve su impresije Aleksandra Stanojevića posle susreta trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Utakmica se može podeliti na dva dela. U prvih 45 minuta gosti ni na šta nisu ličili, u nastavku su se razmahali, izjednačili, mogli da preokrenu, ali – nisu.

„Bili smo bezopasni i spori u prvom delu, ali i disciplinovani. Odjednom ispade da Šarlroa nije na nekom nivou, ali joj mi nismo dozvolili da pokaže sve vrline. Do juče je to bila fantastična ekipa koja melje sve po Belgiji, a sad, kao, nije to – to. Nismo im mi dali. Šarlroa je brza u tranziciji, čvrsta pozadi, teško prima golove, ali mislim da smo bili bolji rival, da smo stvorili više prilika. Dao nam je domaćin golove iz dva prekida. Nema šta, čestitamo“, sportski priznaje Stanojević.

I kaže da je plan da Sejduba Suma ostane na klupi imao prođu, jer je baš Gvinejac doneo promenu ulaskom početkom drugog dela.

„Nije Suma u ritmu, nije mogao da počne. Ipak meč traje 120 minuta. Da je kreno, možda kasnije ne bismo bili opasni. Pogodili smo s njim, preko njega stvarali šanse. Šta smo zamislili na tom planu to smo i dobili“.

Problem Partizana je što posle izjednačenja nije uspeo da obećavajuće akcije pretvori u golove. Iako je lako dolazio u situaciju da ugrozi Penetoa.

„Trebalo je da budemo konkretniji u pasu na početku utakmice. Kasnije, kad smo uspostavili dobru razmenu, stvorili smo dosta prilika. Ipak je ovo evropski meč, za ovaj nivo takmičenja stvorili smo dovoljno prilika. Idemo dalje. Momci su dali maksimuim. Nažalost, nismo postili golove. Zadovoljan kako su se pokazali, a žao nismo prošli“.

Imali su gosti i kadrovskih nevolja.

„Nismo o njima hteli da pričamo pre meča. Vitas je igrao sa temperaturom, Stevanović i Sadik su dobili inijekcije pre početka. To je sastavni deo fudbala, ne znači da je razlog eliminacije“.

Posle silaska sa evropske scene ostaje Partizanu samo srpska, a tu već zaostaje šest bodova za Crvenom zvezdom.

„Okrećemo se prvenstvu. Pokušaćemo određene probleme da rešavamo. Pokazaće vreme da li je ovo dobro ili loše za nas“, dopunio je Aleksandar Stanojević.