Devet uzastopnih pobeda i samo jedan primljen gol u tom periodu. Nema nikakve sumnje da je Aleksandar Stanojević, narodski rečeno, utegao Partizanovu ekipu. Navijače raduje i što ekipa izgleda sve potentnije i u ofanzivi, posebno su srećni zbog pogotka 18-godišnjeg Nemanje Jovića protiv Napretka, crno-bela deca uvek izazivaju najfinija osećanja na tribini.

Međutim, Stanojević je oprezan i poručuje: jedna lasta ne čini proleće.

“Uvek pričam to u vezi sa mladim igračima. Jović je pripreme odradio odlično, protiv Lučana u poslednjoj proveri je bio dobar, sad se ponovio, ali nisam pristalica toga da posle par mečeva pričamo bajke. Mladi igrači moraju da se dokazuju iz utakmice u utakmicu... I ne znam da li će Jović sutra igrati“, oprezan je Stanojević na konferenciji za novinare uoči sutrašnje ligaške utakmice sa Novim Pazarom (16.30, TV Arena Sport).

Takav je trener crno-belih i kada priča o dobroj igri ekipe u Kruševcu.

“Raduje me to, ali to je jedna utakmica. Jeste, dobro smo izgledali, zadovoljan sam. Zadovoljan sam i kako radimo na treninzima. Ali da sačekamo malo. Oprezan sam. Treba da nastavimo ovako. Da vidimo i vreme kakvo će da bude, ne znam koliko će teren biti težak, hladno je, oni se bore za opstanak... Svaka utakmica je novo dokazivanje“.

Uostalom, odmah posle meča sa Napretkom rekao je Stanojević da je bilo tu dobrih i loših perioda igre. Na šta je konkretno mislio?

“Na konstantnost u igri. Prvi deo smo igrali odlično. Posle drugog datog gola nismo nastavii u tom ritmu. Dozvolili smo protivniku da igra. Nije nas ugrožavao, ali moja želja je isti ritam svih 90 minuta“.

Dobro, nije ipak da je baš sve loše? Pobede mnogo znače za samopouzdanje ekipe.

“Tako stičemo poverenje jedni u druge. Stručni štab u igrače i obrnuto. Verujemo u to što radimo. Rezultat nam daje pečat. Ali ponavljam: obazriv sam, jer jedan nerešen rezultat može sve da okrene. I on će se desiti, ne možete svaku utakmicu da pobedite. Ali bitno je da smo pravi, da dobro igramo i radimo“.

O samom rivalu biranim rečima, iako je Novi Pazar 14. na tabeli i predstoji mu velika borba za opstanak. Ali ne treba zaboraviti da je na startu jesenjeg dela sezone savladao Partizan sa 3:2.

“Promenio se trener. Pazar je izuzetno disciplinovana ekipa, sa izuzetno brzim bokovima, fantastičnu tranziciju imaju. U gostima mogu da budu izuzetno opasni. Oprezni smo. Igramo kod kuće, naravno da smo favoriti, znamo odakle preti opasnost“.

(1,15) Partizan (7,75) Novi Pazar (18,0)

Što se tiče crno-belih, svi su zdravi s tim da Filip Stevanović nije još sasvim spreman, ali počeo je da trenira. Na maksimumu nisu ni Slobodan Urošević ni Aleksandar Popović, koji su bili sa reprezentacijom Superlige na prekookeanskoj turneji. Ali biće promena u odnosu na tim koji je istrčao protiv Napretka.

“Sad je period kad igramo utakmice u ritmu sreda-subota. Dve ili tri u nedelji. Tako da će biti četiri ili pet promena. Kasnije, u zavisnosti od forme igrača, nećemo tumbati mnogo. Svi su dobro igrali, ali hoću da pružim šansu i drugim igračima, jer su i oni dobro radili“.

Na kraju, važna napomena... Pehar kupa i eventualna pobeda nad Crvenom zvezdom u večitom derbiju ipak ne mogu da se javnosti predstave kao uspeh ako se ne osvoji titula. Barem ne pre no što se sezona završi. To kaže sam Stanojević.

“Prvenstvo je prioritet. Jedna mi pobeda ne znači, to su trenutne stvari. A šta je uspeh, a šta ne pričaćemo na kraju sezone. Tad ćemo analizirati i moji rad i rad igrača. Ali prvenstvo je prioritet“.