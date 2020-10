To nije fudbal – to je mučenje. Cele sezone. Od Kruševca do Gornjeg Milanovca. Nebitno ko je na klupi ili na terenu, nebitno ni ko je preko puta, Partizan ne može da se sastavi.

Bio je očajan i protiv Metalaca, u desetom kolu Superlige ostao bez još dva boda i sam sebe sapleo u popmeznoj najavi „šampionske“ trke. Razumljivo je što u takvim okolnostima nema tačke za koju bi klub iz Humske 1 mogao da se uhavti da kaže da valja. Pogotovo što podno Rudnika nije valjalo ništa.

„Ovo je za nas razočaravajući rezultat. Imali smo vođstvo 1:0, morali ranije da rešimo utakmicu. Nismo ušli u prvo poluvreme dovoljno kvalitetno. Protivnik je želeo da igra. Metalac igra dobar fudbal. Nije nam stvorio šanse. Ne znam da li je bilo ulazaka u 16, stvorilo nam je tu situaciju i postigao gol“, komentariše trener Aleksandar Stanojević posle prvog prvenstvenog remija u povratničkom mandatu.

Deluje da nije razočaran samo rezultatom, već i načinom igre. Pre svega onih momaka koji bi trebalo da budu udarna pesnica ekipe, pa je već posle prvihj 45 minuta zamenio i Sejdubu Sumu i Umara Sadika.

„Nisam bio zadovoljan njihovim odnosom prema igri. Igrač Partizan mora da bude borbeniji, agresivniji. Oni nisu bili na tom nivo. To je razlog izmena“.

Možda će se raspoloženje Stanojeviću popraviti posle serije potpisa. U poslednja dva dana dobio je četiri nova igrača (Filip Holender, Ivan Obradović, Miloš Jojić I Svetozar Marković).

„Stvarno nije trenutak da pričamo o pojačanjima“, svestan je trener Partizana da su problemi u ekipi mnogo dublji od personalnih.