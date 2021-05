Partizan potpuno spreman dočekuje okršaj poslednjeg kola protiv Mladosti iz Lučana (utorak 18.15), koji će predstavljati poslednju proveru pred finale Kupa Srbije sa Crvenom zvezdom na stadionu Rajko Mitić 25. maja (19.00).

Parni valjak želi na najbolji mogući način da napravi uvertiru utakmice o koji će se odlučivati o drugom najvažnijem trofeju u sezoni.

"Mladost je opstala u ligi još ranije, igraju rasterećeno, vidim da su neke mlade igrače koristili u poslednje vreme. Ne znam u kom će sastavu izaći, ali sigurno da su podigli formu, nikad nije bilo lako u Lučanima, kao što svi znamo. Stanje je dobro, svi su se oporavili, osim ovih igrača koji su bili u povredama. Spremni odlazimo na put i imamo vremena da se potpuno spremimo", rekao je Stanojević.

Crno-beli su prošlom kolu odigrali bez kalkulacija protiv Voždovca, bez obzira na to što su Zmajevima bili neophodni u borbi za opstanak.

"Ne znam zašto je neočekivano da pobedimo Voždovac, s obzirom na to koliko imamo pobeda i kakav nam je skor na našem stadionu. To je bilo očekivano, uz svo poštovanje Voždovca. Znamo da su se borili za opstanak. Ja sam ponosan na svaku pobedu koju smo imali, na sve utakmice koje smo odigrali, jer znam koliko smo truda svi uložili, a pogotovo igrači. Nije lako pobeđivati u kontinuitetu, a oni to rade, pokazuju jednu stabilnost, bez obzira koja je utakmica i koje preko puta".

Partizan je u seriji od osam pobeda, može li na kraju sezone da ima svih deset?

"Da prvo prođemo ovu još jednu, devetu. Rekao sam da je uvek teško igrati u Lučanima".

Koje su šanse da Ivan Obradović i Sejduba Suma budu spremni za finale kupa?

"Uh, baš je teško pitanje. Uvek ste optimista, uvek gledate pozitivno, ali za sada je to teško, videćemo. Svaki dan je važan, rade terapije i videćemo koliko će biti spremni".

Koja je prava pozicija za Lazara Markovića. Levo, desno u veznom redu ili na mestu najisturenijeg špica?

"Lazar je u mom prvom mandatu igrao iza špica i postigao je dosta golova. Otišao je kao najtalentovaniji mladi igrač, igrao je sjano tada. To je za mene neka njegova pozicija. Ali bilo koja pozicija u napadu je dobra za njega. Mi imamo situaciju da nam je otišao Asano, imamo Sumu koji je u povredema i Bajbeka kojeg ne koristimo dovoljno, jer dolazi iz povrede. Moramo da rotiramo i stavljamo igrače koji možda nisu prirodnim pozicijama. Marković je prošlu utakmicu igrao kao centralni špic, iako je jasno da to nije njegova pozicija. Holender igra već duže vreme centralnog špica, iako je njegova pozicija drugi špic ili bočni. Moramo da se prilagođavamo, ali dosta golova smo postigli, ide dobro. Videćemo, gde ćemo ga koristiti, probaćemo još neke varijante i odličiti za finale ko će igrati na kojoj poziciji od svih njih. Ne samo Marković".

Da li se nešto promenilo u igri Mladosti u odnosu na težak decembarski period u Humskoj? Da li vam prorade posebne emocije kao Grobaru, kada vidite Oditu, junaka iz 2005. godine iz okršaja sa Dnjeprom.

"Mladost je podigla formu, igra bolje. Mislim da su u napadu dosta brzi, uz Bojovića koji je jedan od najboljih strelaca prvenstva. Podigli su se sigurno, ne bih sada o nekim detaljima. Kada je u pitanju Odita, sećam se naravno nekih detalja protiv Dnjepra, ona dva gola po snegu, kod trenera Vermezovića. Dosta sam ga pratio ovako i sećam se gola protiv Šerifa, koji je takođe bio lep, na njihovom terenu. Imao sam i priliku da budem sa Đukićem, i on je tada jedno kratko vreme bio. Naravno da me vežu lepe uspomene za taj period", zaključio je Stanojević.