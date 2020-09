Posle osam godina ponovo važi: trener Partizana – Aleksandar Stanojević! Crno-beli su danas predstavili novog šefa struke, čoveka koji je bio i ostao veliki ljubimac navijača, koji su godinama priželjkivali njegov povratak.

I eto, dogodilo se. Iako je uporno u ovih osam godina govorio kako nema više želju da se vraća u srpski fudbal. Otkrio je Stanojević danas: dva puta je prethodnih godina razgovarao sa sadašnjom upravom kluba kada se tražio novi trener. Tada nije prihvatio pozive. Sada je prelomio da je vreme za povratak kući.

„Pričao sam nekoliko puta ranije sa ljudima koji vode klub. Tada nisam bio spreman da se vratim iz 1000 razloga. A i tada sam bio bez angažmana. Opredelio sam se tada za Aziju, bio pet godina, napravio sve što sam mogao. Sada sam osetio želju da se vratim u Evropu, da probam da napravim nešto ovde. Pored toga, da ne patetišem, ali postoji emocija koja nas vuče ovamo. Koja daje insipiraciju. Otišao sam pre osam godina umoram od svega, kao Sava saa, nisam imao energiju da se vraćam. Sada imam želju da probam da promenim nešto ako mogu“, rekao je Stanojević na promociji.

Na konstataciju da u našem narodu vlada mišljenje da je „propao“ svako ko se iz inostranstva vraća u naš fudbal, Stanojević se nasmejao:

„Mogao sam tako da propadnem i pre dve-tri godine kada su me zvali, pa se nisam vratio. Pet godina sam radio u Kini, a kada radite tamo, posle toga – ne morate. Bio sam u Ligi šampiona, u najvećim klubovima. I posle toga ne možete da propadnete“.

Navijači su povratak nekadašnjeg omiljenog trenera dočekali sa ogromnim očekivanjima. Neće biti lako Stanojeviću da dostigne, a kamoli da prebaci, ono što je učinio u klubu u prethodnom mandatu.

„Volim pritisak, volim velika očekivanja, uživam u tome, ali sam se i ja iznenadio koliko ljudi očekuju sada. Znam kako ću raditi, ne mogu da obećavam, ali znam da će biti nenormalna borba i sve me to dodatno inspiriše i motiviše. Velika mi je želja da preokrenemo celu situaciju, jer je ovo mnogo težak period za našu grobarsku javnost. To mi je velika inspiracija“.

Istakao je novi trener Partizana da je nespreman došao na funkciju, u smislu da su ga juče zvali iz kluba na pregovore i da su se odmah dogovorili, da nije bilo razgovora koji su trajali danima. I već koliko juče i sinoć je odgledao pomno nekoliko mečeva da bi se do tančina upoznao sa ekipom.

„Sve znam, svaki detalj. Mislim da ekipa ima potencijal, a uvek nešto fali i treba da se promeni. Vremena za previše promena sada nemamo, ali želim da stavim svoj pečat. Uostalom, da je sve dobro, ne bih danas bio ovde“.

Priznaje Stanojević, ekipa koju nasleđuje nije koncipirana onako kako on voli da bude, pa će morati svoje zahteve da prilagodi fudbalerima koje ima na raspolaganju.

„Radićemo danonoćno. Imamo želje za pojačanjima na određenim pozicijama, a sa strancima smo popunjeni u ovom prelaznom roku. Želimo da dovedemo domaće igrače, ja volim da vraćam Partizanovu decu, koji znaju šta je ovaj klub, osećaju situaciju, sa njima je lakše ući u sve te borbe. Voleo bih i da nešto promenim, da vidim Lazara Markovića kao drugog napadača, ali napred imamo i Sadika, Sumu, Stevanovića, Asana. Takav sastav vam diktira kako ćete da igrate“.

Čini se da najveća zamerka igračima od strane novog trenera ide na stav na terenu.

„Ima dosta stvari koje možemo da promenimo. Neke utakmice su bile drugačije od ostalih. Ne možemo da dopustimo da se igra sa drugim fokusom. Ali, prvo ću da kažem igračima šta mislim“.

Glavn cilj za novog trenera Partizana je da tim prestane da živi od jedne pobede u derbiju.

"Želja mi je da se prvo stabilizujemo, a onda da se borimo za titulu do poslednjeg kola. Da probamo da to promenimo. Da ne živimo od pobeda u jednoj-dve utakmice. Daj da makar budemo u blizini, u borbi za titulu do kraja, da se borimo", podvukao je Stanojević.

Novi trener Partizana je potpisao ugovor na dve godine, mada je dodao da je to najmanje bitna stavka. Prvi pomoćnik će mu biti Igor Duljaj, a drugi Branko Vukašinović, sa kojim je sarađivao u Kini.