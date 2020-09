Jedna promena već je napravljena, umesto Nemanje Miletića koji je otišao u Saudijsku Arabiju na desnom beku je Aleksandar Miljković. I to je za sada jedina promena u Partizanu Aleksandra Stanojevića u odnosu na Partizan Sava Miloševića. Ali neće biti i poslednja.

Uoči povratničkog medija sa Radom novi šef struke crno-belih u izjavi za TV Arena Sport otvoreno kaže da od ponedeljka očekuje nove igrače, posebno one bonus fudbalere stare do 21 godine koji bi mogli da dozvole da se Vladimir Stojković vrati na gol liniju.

Stojanović vrlo jasan.

“Sve je jasno, sve sam predočio ljudima iz kluba. Prelazni rok je živa stvar. Imamo jasne ciljeve, to što se pojavljuje po medijima, to je otprilike to. Očekujem od ponedeljka prve neke informacije i prva pojačanja”, rekao je Stanojević pred meč sa Građevinarima.

Podsetimo, po medijima su se do sada pominjala imena iskusnog Ivana Obradovića, ali i mnogih mladih igrača poput desnog beka Metalca Jovana Vlalukina, pa štoper Olimpijakosa Svetozar Marković – na tome se već uveliko radi prema našim informacijama – pa njegov saigrač sa pozicije krila Nikola Čumić…

Od ponedeljka će verovatno mnogo toga biti jasnije…