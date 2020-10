Ekipa je osvežena po želji trenera Partizana Aleksandra Stanojevića. Strateg Parnog valjka poručuje da su mu ispunjeni svi zahtevi po pitanju pojačanja, ali napominje da mu su mu neohodna dva prelazna roka kako bi napravio ekipu kakvu želi da ima.

Dolazak pojačanja ne znači da stručni štab crno-belih nije zadovoljan igračima koje je zatekao, već je to učinjeno kako bi se dodatno pojačali ekipa i kvalitet, a Partizan imao mogućnost da igra na više načina.

"Bukvalno je realizovano sve što sam želeo. Doveli smo sve igrače koje smo pomislili i poželeli. Uvek kažem, meni su potrebna dva prelazna roka da napravim ekipu kakvu ja želim, tako da će u januaru opet biti potrebna neka dopuna. Ali genereralno, sve što sam želeo u ovom prelaznom roku to smo doveli. Možemo da igramo na način na koji želimo. Nažalost, potrebno nam je vreme. Nismo svi tu, opet nam fali dosta igrača. Filip Holender i Svetozar Marković dolaze pred kraj sledeće nedelje, što predstavlja problem. Ali dobro je što su došli i što su sa svojim reprezentacijama. Jojić i Obradović možda nisu u nekom takmičarskom ritmu, ali su došli dobro pripremljeni. Za ostale ne znam, ovo im je drgugi dan, moramo da sačekamo još neki dan, pa ćemo videti u kakvom su stanju. Dolasci ovih igrača su prevashodno napravljeni da bismo osvežili priču, da napravimo jaču konkurenciju. To ne znači da će neko otići. Videćemo do decembra, to ne zavisi od igrača koji su došli, već do načina na koji ćemo igrati, kako se ko bude pokazao Videćemo ko će u kom smeru ići od svih nas", rekao je Stanojević.

Sve pozicije u timu su dobro pokrivene, a to je slučaj i kada su bekovi u pitanju.

"Generalno mi nemamo problem ni na jednoj poziciji. Mislim da smo pokriveni svuda, imamo i na levom i desnom beku različite profile igrača. Neko je ofanziviniji, a neko defanzivniiji. Vreme će pokazati ko donosi kakav kvalitet i za koje određene utakmice. Pokriveni smo".

U planu je promena sistema igre.

"Svesno želim neke stvari da promenim. Videćemo, nemamo sve igrače na raspolaganju, ali u narednih mesec, mesec i po dana ćemo promeniti način igre i sistem. Zavisi od igrača i vremena koje budemo imali na raspolaganju",

Žan Kristof Bajebek je praktično ostao kao jedino rešenje na poziciji klasične devetke.

"Bajebek nam je rešenje za devetku. Holender nije klasičan špic, on je drugi napadač ili bočni, ali može da odgovori tim zahtevima. Ostavili smo prostor za mladog Štulića odlaskom Matića, tako da imamo rešenja".

BILO JE ČETIRI-PET NAPADAČA U PONUDI, ALI MI SE BAJEBEK NAJVIŠE DOPAO

Potom je usledila detaljna analiza svakod od pridošlica.

"Moja želja je bila da dovedemo igrače koji znaju šta je Partizan, koji znaju kako da se nose sa tim. Doveli smo tri igrača iz Partizanove škole, koji su prošli kroz celu priču. To je bio moj osnovni cilj. Znate šta je Jojić sve uradio ovde, oseća Partizan. Drugo, igrao je u Dortmundu, Kelnu, ozbiljnim ligama. Donosi nam jednu ozbiljnost, karakter i što je najvažnije kvalitet. Sa njim možemo da igramo na više načina. Može da igra na tri-četiri pozicije vrlo kvalitetno. Obradović takođe donosi kvalitet, on je reprezentativni kalibar, igrao je Svetsko prvenstvo. Takođe je bio ovde, donosi drugačiju igru od one koju smo imali. Kvalitetniji ulazak u igru, kvalitetniju fazu napada. Osećaj pripadnosti klubu je dodatna prednost. Nije bio u nekom ritmu u poslednje vreme, ali nadamo da će vrlo brzo dostići željeni ritam. Takođe, donosi nam mogućnost i da igramo sa trojicom pozadi, da bude levi štoper. U budućnosti imamo širi dijapazon mogućnosti igre zbog njega i Jojića. U dobrom su stanju, trenirali su individualno, nisu sa ekipom, ali to nije problem. Oni su domaći ovde, lako se prilagođavaju. Sveta Marković je mlad otišao odavde, gledali smo njegove utakmice u Grčkoj. Dete je Partizana, oseća klub, zna koji je sve to teret. Njegova prednost je takođe što je "bonus igrač". Insistirao sam na "bonusima" koji već imaju seniorskog iskustva. Pojačava konkurenciju i pravimo neke druge promene za bonus igrače. Kada je Bajebek u pitanju, imali smo četiri-pet igrača u ponudi, on se meni dopao najviše, kao i ljudima iz kluba. Ima odličnu tehniku, odličan nastavak igre, dobru brzinu i završnicu. Dolazi sa vrhunskog nivoa. Mali je problem što još nije u ritmu, završio je sa klubom, ovde došao kao slobodan igrač. Trebaće malo vremena i strpljenja za sve nas da on bude onakav kakav treba".

Večiti derbi stiže odmah posle reprezentativne pauze i mogao bi mnogo toga da odredi kada je u pitanju nastavak šampionata. Ipak, Stanojević ga doživljava na isti način kao i pre 10 godina.

"Uvek se očekuje da pobedite u derbiju, velika su očekivanja. Sva vremena su drugačija, nikad ih ne poredim, ali kada je derbi u pitanju tu je sve isto. Svaki derbi donosi istu emociju i priču, tu je sve isto".

Da li vas bodovni zostatak opterećuje?

"Ne, kako može da me opterećuje? Derbi je uvek derbi, bez obzira na to da li je plus ili minus osam. Bio sam tu kad smo igrali derbije i kada smo bili u minusu i kada smo bili u plusu. Kada smo bili u velikom plusu. I kada smo igrali emilinacione utakmice u Kupu i kada smo igrali utakmice koje su direktno odlučivali prvaka država. Sve sam iskusio i ništa me ne opterećuje. Jedva čekam derbi, svi žive za tu utakmicu. Samo može da bude dobra stvar, opterećenja nema", zaključio je Stanojević.