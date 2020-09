Aleksandar Stanojević sa velikim samopouzdanjem dočekuje sutrašnji meč Šarlroom (19.00, RTS 1), iako gaji veliki respekt prema lideru belgijskog šampiona. Partizan je tokom istorije ostavio značajan trag u evropskom fudbalu i to bi moglo da igra važnu ulogu u utakmicama koje bi mogao da odluči jedan detalj.

Belgijanci su u dobrom raspoloženju, ali Partizan je taj koji ima više ovakvih utakmica u nogama.

"To je velika prednost za nas, imamo mnogo igrača sa iskustvom, i kao klub imamo mnogo iskustva u Evropi tako da je to velika prednost naše ekipe. Oni su u boljoj poziciji zbog samopouzdanja koje su dobili kroz prvenstvo. Sutra će pokazati čije je samopouzdanje jače", rekao je Stanojević.

Crno-beli nemaju razloga da se plaše protivnika, koji je dosta uzdignut u medijima proteklih dana.

"Mi smo gromada od kluba. To igrači znaju i tako treba da se ponašamo. Nema tu ničeg čudnog. Kada mediji predstave nekog na taj način, znači da su oni to zaslužili. Kao što je prirodno da nas kritikuju posle Zlatibora, to smo zaslužili. Cenimo sebe, uz poštovanje svih, znamo ko smo i šta smo. Nema tu alibija, niti preuveličavanja"

Parni valjak će se truditi da se nametne na terenu.

"Mi smo uvek Partizan, želimo da kontrolišemo utakmicu. Zavisi od toga kako se nametnete. Daću jasno do znanja igračima i javnosti na koji način želimo da igramo. Imate različita tumačenja gledanja na fudbal. Jedna je utakmica, možemo da kažemo da ćemo sačekati, ali je za mene kratko 90 minuta. Probaćemo da damo gol, uradimo nešto, pa posle ako treba da zatvorimo utakmicu. Moramo od početka utakmice da pokušamo da damo gol, ako želimo da pobedimo".

Kadrovski problemi kvare planove stručnom štabu crno-belih.

"Šćekić je specifičan igrač, koji može da nam donese čvrstinu. Bio je bolestan, imao je samo jedan trening, ne znam koliko je spreman za ritam cele utakmice. Još smo u nedoumici. Videćemo kakva je situacija i sa Urošem Vitasom, ali držimo se. Lutovac je imao temperaturu, izgleda da nas neki virus napada, a nije korona".

Sejduba Suma ima ogromnu želju da pomogne timu.

"Pričali smo na tu temu i rekao mi je da je spreman na sve. Nije u ritmu zbog crvenog kartona iz Novog Sada. Napravili smo dogovor, kaže da će za tim i klub uraditi sve. Baš sam zadovoljan tim razgovorom".

Kakva će biti uloga Bibarsa Natha na ovom meču?

"On se mnogo bolje oseća kada ima veći teren ispred sebe, kad je licem okrenut ka golu. Može i bliže golu, ali bolje se oseća malo povučenije, to mu je prirodna pozicija", dodao je Stanojević.