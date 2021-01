Trener Partizana, Aleksandar Stanojević, prokomentarisao je promenu pravila u vezi sa strancima. FSS planira da promeni pravilo stranaca, da se igrači iz EU ne vode kao stranci u srpskom fudbalu. A to se nimalo nije dopalo treneru Parnog valjka.

Šef stručnog štaba kluba iz Humske smatra da je eventualna takva odluka usred sezone "sramna". Burno je odreagovao Stanojević i izneo brojne teme na sto. Pa, idemo redom kroz njegove izjave...

"Stvarno sam razočaran, ovo što sam čuo najavu ludi iz Saveza, dakle, onih koji su na funkcijama, a ne neke paušalne priče, da je vrlo blizu odluka da igrači iz Evropske unije neće biti stranci. To je sramno! To je sramno, ako se desi u ovom prelaznom roku. Ne mogu da verujem da mediji ne reaguju i ne razumem da smo svi u službi jednog kluba. Razumem da je Zvezda Srbija i da su mnogo bitni u celoj ovoj priči, ali mi nije normalno da se, kada doveli poslednjeg igrača iz Italije, javljaju ljudi iz FSS i najavljuju promene pravila usred sezone. Kažu - vrlo brzo. Ako je za četiri meseca - u redu. Ako je sada, to nije normalno", ljutito kaže Aleksandar Stanojević.

Trener smatra da su ostali klubovi i Partizan među njima u neravnopravnom položaju u odnosu na Crvenu zvezdu.

"Ne ulazim u odluke Saveza, poštujem ih kao instituciju. Da li se slažem da imamo gtoliko stranaca? Ne, ali to nije bitno. Bitno je da smo neravnopravni u ovoj situaciji i kada vraćam film, sećam se da su iz Zvezde pre nekoliko dana najvljivali da će se desiti ta promena. Dakle, vodi li Zvezda Savez ili oni imaju neke druge ingerencije?! Druga stvar, u neravnopravnom smo položaju! Najavilo se sedam dana pred kraj prelaznog roka da se menja pravilo. Pa, šta bi bilo da su doveli četiri igrača iz Afrike, možda bi tada rekli da ćemo da promenimo pravilo, a da će biti samo četiri stranca iz Afrike. To je sramno. Ne ulazim u rad FSS, poštujem njihov rad, ali ovo je bruka. Ako se ovo desi sada, a kažu da će brzo, onda nije normalno. Što nisu izašli pre 15 dana i rekli to?! Ili smo priključeni Evropskoj uniji kada je ovaj njihov potpisao?! Mediji, razumem da je Zvezda Srbija i ne tražim da nas podržavate, ali dajte nešto objektivno recite. Nisam nikoga čuo da je postavio pitanje zašto Zvezda nije poslala igrače u reprezentaciju. Da li se oglasio selektor, neko tamo zašto Zvezda nije slala, a mesec je dana do evropske utakmice. Nama je čast da igrači idu u nacionalni tim, nije sporno, ali nemojte da imamo dvostruke aršine. Ne igra se fudbal zbog Zvezde, imamo i druge klubove.", rekao je Stanojević.

Potom je Stanojević nastavio u istom stilu.

"Ovo je tako bahato da je to strašno. I mi se bavimo fudbalom, radimo neki posao i mi imamo navijače. Postoji valjda neki sistem kako sve funkcioniše, neki organi. Jednostavno ne možeš da odlučiš tako nešto kada oni potpišu tri igrača iz Evropske unije. Ajde sada da promenimo pravilo pa da svi krenemo od nule. Ne ide to tako ljudi, moramo svi da budemo ravnopravni", kaže Stanojević.

Zaista je moglo da se vidi nezadovoljstvo koje izbija iz reči stratega iz Humske.

"Ovo je moj lični stav, pričam samo o struci, ne pričam u ime kluba. Da li će oni odlučiti u institucijama deset stranaca ili jedan ne ulazim u to, ali ne može na takav način da se radi, da se menjaju pravila tako odjednom. Sada nisam izjednačen sa drugima, usko je vezano za struku i moram da reagujem. Nisam rekao da je bilo problema jesenas sa suđenjem ili bilo čim drugim jer tako mislim i ograđujem se za period od kako sam ja tu. Osetio sam da nije bilo nikakve zle namere".

Potegao je Stanojević priču i o reprezentaciji.

"Svi klubovi daju igrače, važna im je reprezentacija, a ne ode niko iz Zvezde koja je prva sa devet bodova prednosti. I niko se nije oglasio iz saveza po tom pitanju. Ne bih ni ja da se ovo sada nije desilo. Nismo mi svi ovde samo zbog Zvezde i mi se borimo valjda za nešto. Pa ne igraju oni finale Lige Evrope, digla se cela Srbija na noge. I Partizan je pre tri godine isto igrao proleće pa se nisu menjala pravila usred sezone".

Dugo neko od fudbalskih radnika nije ovako bio otvoreno razočaran.

"Nismo mi svi ovde u službi Zvezde. Da li oni igraju finale Lige Evrope? Jesam li nekad rekao nešto loše protiv njih i rezultata, ali zbog ovoga sam izuzetno razočaran. Recite nam onda ranije pa da i mi organizujemo prelazni rok. Ne znam u kom će to pravcu ići, a ako promene odmah to je sramno. Hajde baš da vidimo, ljudi pa to nije normalno. Jedino ako je to vrlo brzo u junu, onda u redu".

Celokupno izlaganje Stanojevića pogledajte u video ispod.