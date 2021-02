Na putu ka 13. pobedi u nizu Parni valjak mora da pređe prugu. Onu kojom prolaze vozovi kraj stadiona Inđije.

Zeleno-beli će sedmi put u istoriji ukrstiti koplja sa crno-belima i nikada do sada ni do boda nisu došli. Ali to neće uljuljkati Partizan i njegovog trenera Aleksandra Stanojevića.

Svesni su u Humskoj da što je serija pobeda duža, to je do svakog sledećeg trijumfa teže doći. Tako je pred sutrašnji duel u Inđiji Stanojević odlučio, za promenu, da malo sakrije karte. Na pitanje koji je najveći kvalitet narednog rivala, imao je zanimljiv odgovor.

„To ću reći igračima u svlačionici. Jer kada god pričam odakle nam preti najveća opasnost od protivnika, to nam se i desi na terenu“, istakao je Stanojević.

Iako Inđija do sada nije našla način da zaustavi Partizan – a Stanojević je u prvom mandatu, pre deset godina dobio sa 3:1 u ravnici sa dva gola debitanta Tejga – trener crno-belih je biranim rečima govorio o protivniku.

„Nikada se ne plašim rivala, ali sam izuzetno oprezan. Gledao sam njihove utakmice sa Zvezdom, čak i onu kada su vodili do pet minuta pre kraja. Oprezni smo, jer je teško pobeđivati u kontinuitetu. Teško je igrati, Inđija je agresivna ekipa, bori se za opstanak. Tamo je stadion specifičan, mali. Ipak, sve smo ispratili, spremamo se...“

Partizan neće moći da igra u najjačem sastavu. U protokolu će biti Sejduba Suma, ali će neki standardni prvotimci izostati.

„Suma će biti u protokolu, on je važan igrač za nas, drago mi je što je s nama, mnogo će nam značiti. Izostaće Zdjelar, koji ima koronu, kao i Urošević zbog bolesti. Brežančić i Lutovac takođe imaju probleme, ostali su zdravi. Filip Stevanović se polako vraća, ide uzlaznom putanjom, biće mu potrebno još desetak dana da bude spreman“.

Ispratio je Stanojević pobedu rezervista nad Teleoptikom od 6:0 i zadovoljan izdanjem njegovih pulena.

„Moj stil je takav da uvek volim da imam više igrača u fokusu. Stalno rotiramo, zavisno od protivnika i želim da svi budu spremni, ne može da se igra samo sa 11 igrača. Ne znam ni sledeću utakmicu kako ću početi, zato je važno da svi budu fokusirani. Prijateljske utakmice su mi vrlo bitne, da bi svi bili u ritmu“.

Pitanje VAR-a u svetskom fudbalu i dalje izaziva polemike, iako je skoro svuda zaživeo, čeka se još da se pokrene i u srpskom fudbalu. Stanojević ima podeljen stav kada je pomoć video tehnologije u pitanju.

„Partizan je odranije za uvođenje VAR sistema. Ja jesam za VAR, mada ubija emociju u fudbalu, pogotovo na punim stadionima, jer više ne možeš ni da se raduješ golovima. Podeljeno mi je mišljenje oko VAR-a, ali ipak sam 'za' da bi se smanjio broj grešaka na utakmicama“.

Prethodnih dana se javilo nekoliko bivših igrača Partizana, kao što su Almami Moreira i Marko Lomić, koji su u superlativu govorili o Stanojeviću.

„To je uvek lepo čuti, meni je najvažnije šta misle ljudi sa kojima sam radio, kako bivši igrači, tako i bivši saradnici. Međutim, u jeku sezone ne volim da čujem hvalospeve, prijaju mi, ali ne opuštam se, oprezan idem na svaku sledeću utakmicu“, podvukao je Aleksandar Stanojević.

Utakmica između Inđije i Partizana igraće se u petak od 13 časova.