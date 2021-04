Partizan maksimalno motivisano ulazi u sam finiš sezone u Superligi, bez obzira na to što su šanse za osvajanje šampionske titule definitivno izgubljene u nedavnom 164. večitom derbiju. Predstojeći period može da predstavlja veliku šansu da se isprobaju mladi igrači, ali i da predstavlja uigravanje za finale nacionalnog kupa, koje je na programu 25. maja.

Crno-beli sutra gostuju posrnulom Proleteru, koji je nedavno smenio Branka Žigića.

"Igramo sa Proleterom, koji je promenio trenera. U poslednje vreme nisu u dobroj formi, ali su bili stabilni tokom najvećeg toka sezone. Sećamo se utakmice u Beogradu i na koji način smo pobedili, tako da smo maksimalno oprezni u svakom smislu te reči", rekao je Stanojević.

Ivan Obradović je bio dobar protiv Spartaka, ali je povredio šaku,

"Obradović je odigrao dobro poslednju utakmicu, a i generalno je bio dobar u poslednje vreme. Povreda šake, pogotovo na toj poziciji je nezgodna, nego on treba i aut da izvodi. Ne znamo kakav će mu biti oporavak. Brežančić nije u ritmu jer neki period nije trenirao. Kad bude bio u ritmu, kad bude pokazao na treningu, biće u konkurenciji. Urošević je uvek konstantan, u dobroj formi. Malo je posle korone imao problema u nekim mečevima, ali generalno sto posto verujemo u njega i to on zna. Nemamo nikakav problem".

Proleter je drugi tim, posle Radničkog, koji je pred duel ostao bez trenera. Koliko to remeti pripremu utakmice?

"Ja lično ne volim kada ekipa sa kojom igramo promeni trenera. Uglavnom se ozbiljno spremamo na način igre protivnika i znamo kako njihov trener razmišlja. Znamo koje igrače imaju i na koji način otprilike mogu igrati, ali to generalno predstavlja veliki problem. Idemo tamo potpuno spremni, a u odnosu na igrače koje budu izveli znaćemo na koji će način igrati".

Protiv Spartaka su važne uloge imali Lazar Pavlović, Nemanja Jović, Nikola Štulić, a da li očekujete da u finišu sezone zablista i Filip Stevanović?

"Uvek ću dati šansu mladim igračima, na njima je da li će je iskoristiti ili neće. Da je nisu iskoristili, ne bi dobili sad neke šanse, pošto su je iskoristili, daćemo im novu već protiv Proletera. Nad Štulićem je sad bio penal, Pavlović je postigao gol, Jović igra konstatno dobro. Filip Stevanović se vraća, tako da će sigurno dobiti šansu. Želim da vidim u kom pravcu i koliko mogu da nose igru Partizana. Šansu za sada zaslužuju i dobiće novu".

Protiv Spartaka u timu su bili dvojica stranaca, koliko će ih biti protiv Proletera i konkretno šta se dešava sa Bajbekom i Banjakom?

"Za Banjaka sam rekao da će uskoro dobiti šansu, videćemo na treningu, ali ide u tom pravcu. Što se tiče Bajbeka, on nije u konkurenciji. Tu su Natho i Asano, Suma je i dalje povređen".

Ko su vam favoriti za osvajanje Lige šampiona i da li ste nekad igrali sa nekim ili trenirali nekoga za koga se bar šaputalo da je stariji nego što mu piše u legitimaciji.

"Verovatno sam nekog trenirao, a da nisam znao, svesno nisam nikoga trenirao, niti sam razmišljao o tome. U mlađim kategorijama se o tome više razmišljalo da li je neko stariji ili ne, sad je bitno da li možeš ili ne možeš, nisu bitne godine. Što se tiče Lige šampiona, meni se sviđa novi talas nemačkih trenera. Sviđa mi se Tuhel kako radi, ali lično navijam da Gvardiola posle duže vremena uzme Ligu šampiona, jer je ipak on inovator svetskog fudbala".

Koliko je teško motivisati igrače na manjim mečevima, otkako je trka za šampionsku titulu i definitivno izgubljena.

"Nije mi teško uopšte, mi smo motivisani na svakom treningu, mislim da smo motivisano ušli sad u Šapcu, kao i protiv Radničkog, sad protiv Spartaka. Igrali smo dobro, maksimalno smo bili motivisani. Za mene bi lično bilo poražavajuće kao trenera da neko ko obuče dres Partizana ne izađe na teren maksimalno motivisan".

Da li će naredne utakmice predstavljati poslednju proveru za pojedine igrače, odnosno biti vezani za njihovu budućnost u Partizanu.

"Nećemo davati šansu da bih sada nekog proveravali. Meni je svaka utakmica važna, možda samo mlađi igrači dobijaju šansu iz razloga što su je zaslužili svojim ponašanjem. Ovi što je ne zaslužuju neće je dobiti. Godina je dugačka bila, tako da sam mogao da se uverim u svačiji kvalitet. Evo i sada na treningu neka pokažu da je zaslužuju, svako će dobiti šansu".

Sutra od 14 časova na TV Arena Sport će biti žreb povodom domaćina finala Kupa. Stanojević je već poručivao da bi voleo da se igra na neutralnom terenu. Da li imate poverenje u takav vid odlučivanja?

"Moj lični stav je bio, voleo sam da to bude na neutralnom terenu. Ali, znate, imaju neke procedure, ljudi koji se bave sa tim. Ne bih se ja mešao, izneo sam svoj lični stav. Poštujem bilo koju odluku i šta da se desi. Ne bih se sada udubljivao i pravio sada neke priče, kako bude bilo - biće. Mi smo spremni, srećni smo i zadovoljni što smo izbacili sve superligaše, što smo Vojvodinu izbacili na njenom stadionu. I eto sad, jedan veliki derbi, neka odlučimo god bude bilo, nećemo se opterećivati", zaključio je Stanojević.