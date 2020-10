Epidemija se opasno zakuvala u Češkoj. Prema poslednjim podacima Kovid-19 se nigde u Evropi ne širi tako brzo kao u toj zemlji. U oktobru 43.000 prijavljnih slučajeva, koliko ih je bilo za ceo septembar. Broj pacijenta u bolnicama je skočio za 76 odsto i svi se boje kolapsa zdravstvenog sistema. Na 100.000 stanovnika 326,8 zaraženih, prestigli su Česi čak i Špance. Vlada je morala da reaguje. I reagovala je.

Od sutra, pa sve do novembra, u Češkoj neće raditi škole, restorani i što je za nas kao sportski sajt najbitnije: u naredne dve nedelje neće se igrati fudbal. A svi znamo da Crvenu zvezdu baš u tom period očekuje sudar sa Slovanom iz Libereca u Beogradu.

To znači da će Slovan biti odmoran, ali i van ritma, a strogo sa fudbalske strane – teško je reći da li je to dobra ili loša stvar za tim. Celokupna situacija je naravno – vrlo loša. A što s samog terena tiče, to dalje znači da će utakmica sa Gentom 22. oktobra Slovanu biti prva takmičarska još od pobede nad Pribramom (3:0) 4. oktobra.

Meč sa Crvenom zvezdom zakazan je za 29. oktobar. Dakle, u tih 25 dana Slovan će imati samo dve takmičarske utakmice.

Postojala je i bojazan oko toga da li će Slovan uopšte moći da igra kao domaćin, pominjalo se da će Gent morati da dočeka u Poljskoj ili Nemačkoj, ali je Vlada navodno spremna na ustupak za tri češka kluba koja igraju u Ligi Evrope. Naravno, igraće se pred praznim tribinama.