Stara priča o Slavku Peroviću je opet digla prašinu: Rumuni željni senzacije, a naši još dodali

Stara priča iz Rumunije je opet podgrejana i u Srbiji predstavljena kao užasna. Tema je ista kao i letos. Srpski napadač Slavko Perović ima probleme sa srcem. Ili nema?

Da bismo izbegli šumove u prevodu i oljuštili sve što se po rumunskim i našim medijima nalepilo na tu priču, pozvali smo napadača Crvene zvezde da nam ispriča šta se zaista dešava.

Naime, u rumunskim medijima se oglasio Adrijana Motoaka, nekadašnji klupski lekar bukureštanskog Dinama u kojem Perović igra ove sezone. Rumunski lekar je ispričao da Perović ima srčane probleme u promeni EKG talasa i da bi mogao da doživi srčani udar na terenu. Naravno, priča je na putu od Rumunije do srpskih medija dobila još strašnije obrise i na nju su dodati još užasniji naslovi, pa Perović nije znao šta ga je snašlo kada se telefon usijao.

“Ovo što postoji u Rumuniji, nigde na svetu nisam video. Izmišljaju vesti, priče, intervjue… Juče me zvalo 20 ljudi sa nepoznatih brojeva, stižu poruke… Pitaju me koliko je ozbiljno, da li sam dobro, a ja u početku ne razumem sta se dešava jer ne znam rumunski pa ne čitam ovdašnje medije i ne gledam televiziju. Tek onda mi je saigrač Hrvat koji govori rumunski rekao da je opet podgrejana priča od letos”, kaže Perović za MOZZART Sport.

Još je neprijatnije iznenađen odjekom priče u Srbiji.

“I onda to naši mediji u Srbiji predstave još gore. Ako se već baviš novinarstvom, pa makar se raspitaj da li je nešto izmišljotina ili nije. Vidim da su na tu priču još dodali kako sam u februaru kolabirao i sve su to spojili bez bilo kakve logike. A lako je bilo raspitati se da sam u februaru na utakmici dobio udarac nogom u glavu i da sam zbog toga doživeo kolaps. To su dva klika na internetu. Međutim, kod nas je najlakše objaviti i pustiti bilo šta bez proveravanja. Nije mi zbog mene, navikao sam, ali mi je krivo što mi svaki put sa tim budalaštinama plaše porodicu, pa se onda oni brinu, zovu...“.

A zašto je sada priča puštena u Rumuniji, postoji i razlog. Lekar Adrijana Motoaka koji je digao prašinu je do letos radio u Dinamu.

“On je bivši klupski doktor, dugo je radio ovde, ali se nije sa klubom rastao na najlepši način. Od tada traži pažnju u medijima. Priča ružne stvari o treneru i klubu. Gde god može, traži prostora da ispljuje Dinamo. A rumunski mediji su uvek željni senzacije o Dinamu“.

Zašto je Dinamo meta kada je u plej-atu i već dugo vremena daleko od vrha rumunskog fudbala.

„Dinamo je i dalje najpopularniji klub sa najvećim brojem navijača u Rumuniji. Nije više jak, bogat i moćan kao nekada, ali je i dalje medijski najinteresantniji. Pogotovo kada nema dobrih rezultata. U novinama ćete naći tri strane o Dinamu, dve o Steaui i dve o svim ostalim klubovima zajedno. Uvek se traži i najmanja sitnica da se u medijima digne prašina oko Dinama jer imamo toliko navijača. Dovoljno je bilo videti tribine na prošlom derbiju. Na našoj 7.000 vatrenih navijača, a na njihovoj oko 500. Doduše, to više nije ona stara Steaua već ju je Bekali preimenovao u FSCB pa sada imamo ubedljivo najviše pristalica“.





A kakva je zaista situacija sa tvojim srcem?

“Meni na svakom medicinskom pregledu drugačije očitava EKG. To nije ništa strašno i nenormalno. Samo prođem dodatne lekarske preglede i to je to. Tako radim već godinama i tu nema ništa novo. Te dodatne preglede sam radio već tri puta otkako sam u Rumuniji i svaki put sam ih normalno prolazio. U Srbiji sam prošlog januara uradio još detaljnije preglede kako bih bio siguran. Kontrolisao sam se kod našeg najboljeg kardiologa na Institutu za sport, radio sam traku, detaljne preglede i bio kod čuvenog doktora Mirića na Dedinju. On mi je rekao da sam savršeno zdrav i da neki ljudi koji ne znaju svoj posao, lupaju gluposti. Pa nisam valjda lud da se igram sa tim stvarima?! Znam šta je srce. Nije srce mišić pa da pukne i zaraste za nekoliko meseci. Vrlo sam svestan važnosti situacije. I te kako obraćam pažnju na zdravlje. Sada se opet priča o tome jer smo nedavno radili timske lekarske preglede, s obzirom da nam je medicinska viza trajala šest meseci i da je urađena 1. januara jer je plan bio da se sezona završi do 30. juna. Niko nije računao da će se desiti ovo sa koronom, pa su svi igrači opet morali na lekarske preglede pred nastavak sezone jer su nam stari istekli. Meni su tražili da 24 sata nosim holter koji detaljnije meri EKG. I to nije nikakav problem. U prethodnih deset meseci sam već dva puta po 24 sata nosio taj holter, a ovoga puta sam ga čak nosio na prijateljskoj utakmici sa Rapidom na kojom sam dao gol i pobedili smo sa 1:0“.

Perović sa nestrpljenjem očekuje nastavak sezone posle pauze od tri meseca. Otkako je počela pandemija korona virusa i otkako je fudbal prekinut, nije ni napuštao Rumuniju.

“Nisam dolazio u Srbiju jer je u Rumuniji bila teža situacija nego kod nas sa virusom. Nisam hteo ništa da rizikujem sa povratkom među svoje, a nije mi se išlo ni u karantin na 28 dana. Trenirao sam individualno, pa smo onda radili u odvojenim grupama i na kraju smo počeli normalno da treniramo. Za prethodnih 14 dana su svi igrači po tri puta testirani na koronu i sve je prošlo kako treba. Konačno, za vikend kreće liga. Mi smo nažalost u plej-autu gde nas čeka još 12 kola i cilj je da se izbori opstanak. Ali imamo i polufinale Kupa Rumunije. Tamo su još FCSB, Poli Jaši i Sepsi. Taj kup bi mogao da nam učini sezonu mnogo boljom nego što jeste. Ako dođemo do finala kupa, to znači da bismo odigrali 14 utakmica za narednih 45 dana. Biće žestok tempo”.

Dinamo već godinama nije u vrhu rumunskog fudbala kao nekad. Izgubio je moć.

“Koliko čujem, gazda definitivno prodaje klub i već su se javili neki investicioni fondovi iz Španije koji su zainteresovani. Uveliko se priča o tome. Iskreno, ovo je jača liga nego što sam mislio. Potcenjivao sam rumunski fudbal dok nisam došao ovde. Kao i većina Srba verovatno. Po kvalitetu, rumunski fudbal nije ispred našeg, ali po organizacionom i ostalim aspektima svakako jeste jer su klubovi većinom privatizovani i ljudi ulažu svoj novac, pa samim tim imaju veću odgovornost i ambicije. Sledeće godine bi liga mogla da bude ozbiljno jača jer se vraćaju klubovi sa tradicijom i navijačkom bazom poput Rapida, Petrolula, UTE iz Arada“.

Za vikend se nastavlja i šampionska trka u plej-of delu. Šta očekuješ?

„Kluž će odbraniti titulu bez problema. Imaju ubedljivo najboljeg trenera u Rumuniji. Reč je o Danu Petreskuu. A igraju najružniji fudbal u ligi. Bod na strani, tri kod kuće. I tako osvajaju titule. Isto igraju u gostima protiv ekipe koja se bori za opstanak ili protiv Seltika u Ligi Evrope“.

Do kada vidiš sebe u rumunskom fudbalu?

„Letos sam potpisao ugovor na godinu dana i bio sam prvi strelac ekipe tokom sezone iako sam propustio desetak utakmica. Mogao sam da odem 30. juna kada mi je istekao ugovor, ali profesionalac sam i želeo sam da završim posao do kraja. Klub mi je nudio ugovor na još godinu dana, ali smo se dogovorili da potpišem kratkoročno produženje do 5. avgusta kada se završava sezona, pa da onda vidimo šta i kako dalje“, završava razgovor Slavko Perović.