Stefan Milić van Partizanovog tima posle onoga što se nije desilo

Slučajno ili ne, tek 26-godišnji defanzivac je nestao sa radara stručnog štaba posle onoga što se „nije desilo“. Tako su u Humskoj, u formi zvaničnog saopštenja, suzbili širenje glasina da je došlo do fizičkog obračuna generalnog direktora Danka Lazovića i nekadašnjeg člana podgoričke Budućnosti.

„Partizan odlučno demantuje i odbacuje potpuno netačne informacije objavljene u pojedinim medijima, prema kojima je generalni direktor kluba izazvao sukob sa igračima koji je prerastao u tuču i nasilje. Ništa od navedenog se nije dogodilo. Reč je o potpuno izmišljenim tvrdnjama koje nemaju nikakvo utemeljenje u činjenicama. Partizan smatra da je ovakvo plasiranje neistina deo kontinuiteta napada na klub i njegovu upravu, sa očiglednom namerom da se naruše ugled i kredibilitet Partizana“, napisali su crno-beli 17. septembra, samo četiri dana pošto je Milić igrao protiv Vojvodine (2:3).

U narednom kolu, na gostovanju Radniku (4:4), sedeo je na klupi. Status rezerviste imao je i po povratku klupskim obavezama, posle obaveza u reprezentaciji Crne Gore. Nije ga bilo na mečevima sa Novim Pazarom (1:0) i Železničarom (0:1), što otvara prostor za polemiku kako je odjednom fudbaler pomeren sa terena na klupu i da li je jedini kriv za ovo što se Parnom valjku dešava.

Nevolja u defanzivi bilo je i sa Milićem, a nisu rešene ni bez njega. Partizan je primio čak 20 golova na 11 utakmica Mozzart Bet Superlige. Protivnici mu na skoro svakoj utakmici stvaraju po četiri-pet zicera, što sugeriše da je problem više sistemski nego personalni.

Umesto Stefana Milića, ulogu partnera Nikoli Simiću preuzeo je Sidni Lima. Brazilac je došao sa statusom jednog od najboljih igrača Santa Klare, debitovao je na večitom derbiju tako što je ušao baš umesto Crnogorca, čak u nekim segmentima deluje dobro, ali je to zbirno nedovoljno za ambicije Partizana, jer broj kapitulacija nije smanjen.

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Štaviše, računajući i evropske kvalifikacije, Partizan je matiran 25 puta na 17 utakmica, a od tih 25 golova čak 23 je primio udarcima iz kaznenog prostora, što znači da rivali lako dolaze u poziciju da šutnu. Kao na primer u Pančevu, kada je tokom izgradnje napada Železničara Nikola Simić imao dva koraka, možda i više, prednosti u odnosu na Davida Ankeja, a dozvolio je napadaču iz Nigerije da ga pretrči i reaguje na dodavanje Simaa Pedra. Mnogi su posle tog detalja uprli prstom ka Mariju Jurčeviću, okrivivši ga što je dozvolio Portugalcu da ga nadmudri, a zaboravljaju postavku kapitena.

Podsećamo da je nešto ranije sklonjen i Stefan Mitrović. Bez želje da nekoga promovišemo nazad među startere, jer se ni Mitrović ni Milić nisu proslavili dok su igrali, opravdano je zapitati se šta je to što čuva, na primer, Simića na terenu. Da li igra zato što je projekat kluba, planiran za prodaju? I da li mu partije u poslednje vreme podižu ili spuštaju cenu? I šta je važnije: ekonomija ili rezultati?

Saša Ilić sa saradnicima najpre mora da pronađe način kako da smanji broj šansi rivala, posledično tome i broj primljenih golova biće manji, a i trener i klub trebalo bi malo manje da gledaju tržište, a više ko, šta i kako igra. Da je odbrana zategnuta kao struna, sve bi bilo u redu i niko ne bi postavljao pitanja. Ovako, nema baš Partizan luksuz da se tek tako odriče bivšeg srpskog i sadašnjeg crnogorskog reprezentativca. Koliko god bili skloni propustima. Kao da drugi nisu.