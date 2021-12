Sterlingov 100. gol, sporan penal i bizaran crveni oterali Vukove sa Etihada (VIDEO)

Stigao je Rahim Sterling do jubilarnog 100. pogotka u Premijer ligi i postao 32. fudbaler kom je to uspelo, a treći samo u 2021. godini (posle Mohameda Salaha i Sadia Manea). Takođe je i sa 27 godina i tri dana osmi najmlađi koji je došao do trocifrenog broja golova u najjačem rangu engleskog fudbala.

Ali, neće se posle utakmice Mančester siti - Vulverhempton pričati o njegovom učinku i sećati na prvi, deseti, pedeseti gol koji je dao. Iako je ovaj stoti doneo Građanima tri boda u pobedi 1:0.

Pogodak reprezentativca Engleske viđen je u 66. minutu iz spornog penala, dosuđenog zbog igranja rukom Žoaa Mutinja na centaršut Bernarda Silve. Tako je, barem, odlučio sudija Džonatan Mos, a da li je zaista lopta pogodila Portugalca u ruku, veliko je pitanje.

Pre te sporne situacije viđena je i jedna bizarna. U nadoknadi prvog poluvremena, kada je Raul Himenez za samo 30 sekundi dobio dva žuta kartona. Prvi zbog prekršaja s leđa, a drugi zbog svoje gluposti.

Nije Meksikanac stao na propisanu udaljenost prilikom izvođenja faula, pritom je blokirao loptu i, jasno, ponovo bio javno opomenut. Nije mu pomoglo čuđenje i nezadovoljstvo, morao je van igre, ostavivši saigrače na vetrometini.

Taj detalj značajno je olakšao posao domaćinima, koji su se prethodnih sad i kusur vremena prilično mučili da uđu u šansu. Čak i sa igračem više nisu ih stvorili mnogo, a jednu od onih iz kategorije stopostotnih imao je Džek Griliš. Obrukao se skupo plaćeni bivši kapiten Aston Vile u 70. minutu, zbog čega mu je deo navijača Mančester junajteda nešto kasnije i zviždao prilikom zamene.

Nije ovaj promašaj jedino što se zamera Grilišu, mnogo više se ipak očekuje da pruža igrač doveden za 117.500.000 evra nego što su dva gola i tri asistencije u 18 mečeva.

Iako je Vulverhempton prvi šut u okvir gola uputio u 90. minutu, malo je nedostajalo da on bude vredan boda. Odlično je Maks Kilman šutirao glavom, ali je koncentrisani Ederson uspeo da paradom skrene loptu preko prečke.

Sačuvao je pobedu svom timu, koji sada ima četiri boda više od drugoplasiranog Liverpula uoči duela Redsa i Aston Vile.

Nisu ovo bila lako osvojena tri boda, ali dobro je poznato da se šampion postaje pobedama i kada ekipi ne ide. Ovo je bila jedna od takvih za Mančester siti.

