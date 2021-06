Marek Hamšik je još pre početka Evropskog prvenstva odlučio da prihvati ponudu turskog Trabzona i čekalo se samo da Slovaci ispadnu sa takmičenja i da iskusni vezista potpiše ugovor.

Večeras je doputovao u Tursku i zapalio navijačku ramiju Trabzona. Dočekale su ga desetine novinara i fotoreprotera i stotine Trabzonovih navijača sa bakljama i pirotehnikom.

Bu akşam Hamsik için inanılmaz izdiham yaşandı. Cardozo'dan sonraki en coşkulu karşılama oldu. pic.twitter.com/J3BRrnnIGE — Nurgül Günaydın (@NurgulGunaydin) June 28, 2021

Hamšik stiže besplatno iz švedskog Geteborga za koji je potpisao prošlog marta. Bio je to čudan transfer ali je Hamšik želeo negde da održava formu do EURA posle raskida bogatog ugovora u Kini. Šveđani su mu ponudili džentlemnski ugovor da može da ode bez obeštećenja, a on je pristao da igra za platu od samo 10.000 evra mesečno. Odigrao je šest mečeva, postigao jedan gol i napustio klub.

Trabzonova ponuda je bila u rangu onih koji se ne odbijaju s obzirom da Hamšik ima 33 godine. Samo za potpis ugovor će dobiti 3.000.000 evra u dve godišnje rate od po 1.500.000 evra. A tu je i bogata plata u dvogodišnjem ugovoru vrednom 3.000.000 evra. Kada se sve sabere, zaradiće na Crnom moru 6.000.000 evra za dve godine.

I biće veliko pojačanje za ’četvrti’ klub Turske.