Srbijo, jesi li to ti!? Kakva igra, kakvo divno iznenađenje! Najbolji kad je najteže, kad je najpotrebnije, kada je malo ko verovao u njih, Orlovi su raširili krila, preleteli Oslo u velikom stilu i došli su na korak od plasmana na Evropsko prvenstvo – 2:1.

Za plasman na šampionat kontinenta posle dve decenija Srbija će 12. novembra na Marakani igrati protiv Škotske.

Golovi Sergeja Milinkovića Savića došli su kao nagrada za izvanrednu utakmicu srpskog državnog tima, koji je 120 minuta držao fudbalski čas Norveškoj, ali nije imao sreće, ni koncentracije da ranije, mnogo ranije reši ovaj duel i mirno ga privede kraju. Tradicionalno nije moglo bez napetosti do kraja, ali pogoci veziste Lacija, jedan pre i jedan tokom produžetka, doneli su pravdu na teren Ulevala.

Igrala je Srbija odlično, bila je ovo njena najbolja partija u poslednje tri-četiri godine. Gotovo da nije bilo neke veće greške, nekog slabog mesta u timu, jedino što je nedostajalo su malo više koncentracije i sreće da se utakmica mnogo pre 120. minuta i mnogo ubedljivije dobije.





Često kritikovani selektor Ljubiša Tumbaković zaslužio je sve čestitke za meč u Oslu. Norvešku je potpuno pročitao, zatvorio njene najopasnije igrače Halanda i Serlota, koji se u igri gotovo nisu ni videli. Posebno prija videti Srbiju koja ne klone duhom ni kada promaši „brdo“ šansi, ni kada primi gol pred sam kraj. Umela je da nadmaši i sebe, da se izdigne iznad svojih čestih slabosti i da pokaže da je zaista za klasu bolji tim od talentovanih Skandinavaca.

Pisali smo i pričali prethodnih dana: talentovani su, ali „zeleni“ Norvežani. Nemaju iskustva sa utakmicama koje se igraju na sve ili ništa. Srbi su tu školu dugo učili i nadamo se da je ovo dokaz da su je naučili.





Najveća šteta prvog poluvremena je što Srbija nije vodila dva razlike posle 45 minuta. Jer je to potpuno zaslužila odličnom igrom na Ulevalu. Bio je to i čvrst, takmičarski fudbal, taktički odlično postavljen, a vrlo direktan u napadu, iz čega se rodilo nekoliko velikih prilika.

Najbolji strelac ove srpske generacije Aleksandar Mitrović, koji je dve godine gotovo bez stajanja rešetao, ispao je tragičar prvog poluvremena. Promašio je golgeter Fulama dve velike prilike, a ona iz 35. minuta, kada je sa sedam-osam metara u padu poslao loptu preko prečke, ostala je kao najjači utisak prvog dela utakmice. Uz nadu da je se nećemo sa setom sećati na kraju meča.

Imao je Lazović kolosalnu šansu već u 6. minutu, ali se predugo nameštao, pa su Norvežani stigli da skrenu njegov udarac u poslednjem sekundu, te je lopta otišla preko prečke.

Ali, na stranu šanse i nekoliko polušansi, opasnih, obećavajućih akcija, Srbija je igrala odlično u prvom poluvremenu. Da se čovek zapita je li to isti onaj tim koji se godinu dana samo po lošim partijama i očajem prepoznavala. Ova Srbija je igrala brzo, agresivno, taktički mudro, skupljala je odbranu toliko da udarne igle Norveške nikako nisu mogle da dođu do lopte i daha, a čim bi osvojila fudbal, on je išao napred iz dodira-dva i stvarao pometnju u odbrani rivala.

Ako još jedna odlična partija Dušana Tadića nije iznenađenje, Filip Đuričić je bio potpuno otkrovenje. Ofanzivni vezista Sasuola je sekao lopte, nosio kontre, kreirao akcije i ulazio u šanse. Bio je potpuna enigma za Norvežane, a uostalom, on je i stvorio tu najveću šansu prvog poluvremena.

Nemanja Maksimović

Norveška je iz igre jedinu šansu stvorila na kraju poluvremena, kada je kod Serlotovog udarca glavom Rajković uhvatio „živu“ loptu, ulepšanu paradom. Pre toga najbolja prilika za domaćina je bila posle kornera, Haland je šutirao glavom, a Maksimović sa gol-linije izbacio loptu. Doduše, bio je tu i Rajković, na lopti...

U istom ritmu počela je Srbija drugi deo i u 55. minutu dočekala šansu kakva se samo poželeti može. Centaršut Lazovića primio je Đuričić na petercu, okrenuo se i tukao direktno u golmana Jarnštajna! Posle toga je inicijativa počela da jenjava, uzeli su i Norvežani malo loptu, ali malo šta su uspevali da urade s njom. Suštinski, osim dva-tri udarca sa distance sa obe strane ništa se nije dešavalo do samog finiša. A, onda – krešendo!

Ušao je u igru Sergej Milinković-Savić i maltene posle minut je zatresao mrežu Norveške. Asistent Mitrović u padu, posle slobodnjaka, a vezisti Lacija je ostalo da sa peterca pošalje loptu u gol – 1:0. Došla je Srbija po ono što je želela, što je zaslužila. Ali, nije vredelo... Tri minuta pre kraja previše opuštenosti u defanzivi, kao da su svi verovali da je sve gotovo, pustili su Normana da šutne i da izjednači – 1:1. Šteta, velika šteta...

Potpuna ofanziva od starta produžetka donela je rezultat. Ponovo se povijala odbrana Norveške, ređao se napad za napadom. Prvo stativa fenomenalnog Darka Lazovića, koji je zaslužio da postigne gola, a onda trenutak utakmice u 102. minutu. Trenutak čarolije, velemajstorstva. Bezobrazna parabola skoro iz mrtvog ugla Sergeja Milinkovića-Savića – 2:1. Kraj! Srbija ide dalje, ide u finale. Na korak od Evropskog prvenstva!