U istom danu kada je dogovoren transfer Lukasa Pakete iz Milana, Lion je skoro završio prodaju igrača koji treba da oslobodi poziciju za Brazilca, plus otvorio pregovore za dolazak Islama Slimanija.

Lion je sa Hertom utanačio gotovo sve detalje prodaje Žefa Ren Adelajda za 25.000.000 evra! S obzirom da su Lavovi Paketu dogovorili za 22.000.000 evra sa sve bonusima, znači da u kasi ostaje plus od 3.000.000 evropskih novčanica. Doduše, bez bonusa, koji tek treba da budu ugovoreni do kraja. Ren Adelajd se brzo dogovorio sa Hertom i potpisaće ugovor na pet godina. Francuski vezista trebalo bi da stigne u Berlin najkasnije do petka kako bi obavio lekarske preglede i završio potrebnu papirologiju.

Zanimljivo, Lion će dobiti istu sumu novca koju je prošlog leta dao za Ren Adelajda kada ga je potpisivao iz Anžea. Razlog tome je što je pred kraj prošle godine doživeo kidanje prednjeg ukrštenog ligamenta, zbog čega ga nije bilo na terenu sve do sada. Do momenta kada je doživeo najtežu sportsku povredu modernog doba, Ren Adelajd je imao još i dobru sezonu iza sebe u kojoj je postigao tri i namestio još četiri gola kao centralni vezista. Lion se ipak odlučio da malo osvežio srce veznog reda i s Paketom proba da dobije na lepršavosti. Jasno je da je jedan od zagovornika ovog transfera sportski direktor i legendarni vezista Lavova Žuninjo Pernambukano, koji od dolaska u svoj klub na novu funkciju prati igre sunarodnika.

I Ren je bio zainteresovan za Ren Adelajda, ali Herta je pobedila jednostavno - dala je više novca.

Istovremeno Lion je u otvorenim pregovorima sa Lesterom za dolazak Islama Slimanija, javlja radio Monte Karlo. Alžirski napadač vratio se u Lester po završetku pozajmice u Monaku gde je imao učinak od devet golova i sedam asistencija. Kako je ušao u poslednju godinu saradnje, na King Pauer stadionu ne mogu da se nadaju preterano visokom obeštećenju. U Francuskoj se već barata sa sumom između 6.500.000 i 10.000.000 evra.

Mnogi smatraju da je Lionova odluka da pregovara sa Lesterom zapravo najava odlaska kapitena Memfisa Depaja, iako ne igraju istu poziciju. Odavno je poznato da je za Depaja zainteresovana Baselona, koja sada aktivno radi na prodaji Usmana Dembelea za 60.000.000 evra Mančester junajtedu i odatle bi trebalo da finansira dovođenje novog napadač i štopera. Da li će novi ofanzivac biti Depaj ili neko drugi - videćemo do kraja sedmice.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com