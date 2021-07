Pre samo 13 dana protiv Rusije su igrali za "preživljavanje" na Evropskom prvenstvu, a danas slave veliki plasman u polufinale. Danska je to zaslužila, posle stvarno blistavih izdanja protiv Zbornaje i Velsa, ekipa Kaspera Hjulmana se porvala sa Češkom u četvrtfinalu turnira u Bakuu i stigla do polufinale - 2:1 (2:0).

Nisu bili blistavi kao u prethodna dva meča. Odigrali su izuzetno prvo poluvreme, vodili golovima Dilejnija i Dolberga, ali su pali u nastavku, što je umalo iskoristila selekcija Jaroslava Šilavija. Češka je krenula svim silama u napad, smanjila rezultat petim pogotkom Patrika Šika na turniru, potom imala još nekoliko dobrih prilika za izjednačenje, ali se odlični Kasper Šmajhel nije dao savladati.

Danska nije u sitauciji da preti Engleskoj, od koje se objektivno očekuje da joj bude protivnik u polufinalu, ali bi vrlo lako moglo da se dogodi da joj Gordi Albion bude "prijatniji" protivnik za igru od Češke, jer će imati mnogo više prostora za opasne kontranapade.

Danci su poveli u idealnom trenutku, već u petom minutu kada je Tomas Dijelni bio najbolji u skoku posle centaršuta Stigera Poulsena iz kornera, mada je posle gledanja usporenog snimka ostala dileme da li je uopšte bio udarca iz ugla za Dance. U svakom slučaju, Danci su bili pefektni kod prekida i sebi su otvorili veliku komociju u nastavku meča. Češka se nikako nije snalazila u nastavku meča, Danci su napadali sa svih strana, a onda je u 42. minutu zablistao fenomenalni Joakim Mele. Fenomenalni bočni igrač Atalante je pokazao kakav je majstor, spoljnim delom kopačke je centrirao sa leve strane i na pravom mestu pred golom Vaclika pronašao Kaspera Dolberga.

Šilavi nije dobro pripremio sam meč, ali je zato pogodio sa izmenama. Jankto i Krmenčik su potpuno preokrenuli meč, Češka je krenula silovito u napade, sabila je Dance ispred svog gola, i to je krunisano već u 49. minutu. Coufal je pronašao na pravom mestu Šika, koji je pokazao da mu je potrebno samo malo prostora da pronađe put do protivničke mreže. Došao je do petog gola na turniru i izjednačio se sa Kristijanom Ronaldom na čelu liste strelaca.

Hjulman je bio svestan da mora da odgovori iz kontranapada, pa je ubrzo ubacio Poulsena umesto Dolberga i dobio na brzini, a kasnije se na terenu našao i Danijel Vas. Upravo je napadač Lajpciga bio taj koji je najviše odgovarao Česima na napade, bio je u situaciji u nekoliko navrata da razreši pitanje pobednika, ali nije uspeo, pa je drama dočekala poslednje trenutke meča.

Česi su pokušavali preko Kremnčika i Jankta, Vaclik je sjajno odbranio udarac Poulsena sa 16 metara u 78. minutu, a poslednji aduti Šilavija bili su Vidra i Darida. U samoj završnici meča Mele je mogao da postane apsolutni heroj Danske, iskosa sa leve strane je izbio pred gol Čeha, imao zicer, ali je Vaclik još jednom održao svoju selekciju u životu.

Češka je potpuno potisnula protivnika u završnici utakmice, ali nije viđeno ništa specijalno, izuzev ambicioznog pokušaja Antonina Baraka. Ipak, to je bilo nedovoljno da bi se stiglo do produžetka, pa je zasluženo u polufinale otišla Danska.

Uskoro opširnije...