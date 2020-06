Stojiljković za MOZZART Sport: Titula se seli na Dragao

Portugalsko prvenstvo takođe nam se vratilo posle prinudne globalne fudbalske pauze, a na zadovoljstvo ljubitelja klađenja od srede do nedelje svakog dana na programu je barem jedan meč iz najjače lige na zapadu Pirinejskog poluostrva.

"Večiti prvaci" zemlje omeđene Španijom Benfika i Porto u završnicu šampionata ulaze bodovno poravnati, pošto su se okliznuli na prvim preprekama. O tome šta bismo mogli da očekujemo u nastavku, koji od dva velika rivala ima veće šanse za trofej, ko će u Segundu i kako su mu u Portugalu tekli karantinski dani za MOZZART Sport govorio je Nikola Stojiljković, napadač Brage na pozajmici u Boavisti.

"Supruga Marija, ćerkica Lena i ja bili smo u baš striktnom karantinu mesec dana. Izlazili smo iz kuće samo da kupimo hranu, ali smo posle nekoliko nedelja počeli da šetamo zbog bebe. Istina, doskora nismo smeli u parkove, niti na plažu, ali sada se sve polako vraća u normalu. Shvatio sam da nam sada prija sve što smo nekad smatrali rutinom, naučili smo da cenimo svaki trenutak. Bukvalno se obradujem kada treba da idem u prodavnicu ili park", počeo je rođeni Nišlija, koji je u Srbiji igrao u Radu, Čukaričkom i Crvenoj zvezdi.

"Vreme smo 'ubijali' kao i svi drugi. Odgledali smo sve domaće serije, dovršili neke koje smo ranije počeli, 'gutali' smo filmove, čitali knjige... Što se nekog porodičnog života tiče, nije nam bilo baš mnogo drugačije, jedino što nismo mogli da izađemo i prošetamo. Mislim da je sve najviše nervirala baš ta činjenica, da se nešto tako obično u tom trenutku 'ne sme'. Da budem iskren, mislio sam da će sve to kraće trajati i iz profesionalnog ugla veoma je loše što smo ispali iz ritma i što sada ponovo moramo da se vratimo u formu".

Da li ste tokom karantina imali obaveze da trenirate kod kuće?

"Da, slali su nam 'onlajn' treninge, ali nije to to. Iako sam i sam pokupovao silne sprave za kućno vežbanje, u jednom trenutku sam shvatio da mi je neophodno da izbacim energiju trčanjem. Jednostavno, osećaj nije pravi kao kada odradiš trening u klubu".

Kada je Boavista počela sa treninzima?

"Radimo od 4. maja i bićemo spremni za subotnji meč sa Moreirenseom, koji ima samo bod više. Prve dve nedelje vežbali smo po grupama, uglavnom samo trčanje, nije to bio pravi trening. Poslednje dve sedmice radimo zajedno, ali se vodi računa o svemu. Opremu donosimo od kuće i peremo je kod kuće. Mariji uopšte nije lako jer non-stop pere, što moje, što Lenine stvari. Srećom, vreme je lepo, sunčano je i toplo, pa nismo previše blatnjavi posle treninga".

Koji su dometi Boaviste u nastavku prvenstva?

"Boavista je posle nekoliko problematičnih godina ove sezone imala solidne rezultate. Lično, bio sam zadovoljan kako napredujemo, možda smo čak mogli da se umešamo i u borbu za Ligu Evrope, ali i sredina tabele u ovakvoj konkurenciji nije mala stvar. U pitanju je veliki klub, jedan od najvećih u Portugalu, ali bio je u nevolji tokom prošle decenije. Mnogi ljudi koji su dugo u fudbalu pričali su mi o tome kako je bilo nekad. Nadam se da će se ponovo naći u vrhu. Vratili su se navijači, iz utakmice u utakmicu bilo ih je sve više, petnaest-dvadeset hiljada. Stadion je lep, atmosfera na njemu sjajna... Šteta što sada toga neće biti jer će se do daljnjeg igrati bez publike. Predstoje nam mečevi koji su teški, ali istovremeno i lepi za igranje. Gostovaćemo 'mojoj' Bragi, gradskom rivalu Portu i Benfiki, a na takvim utakmicama dodatno si motivisan da daš maksimum, da osetiš na kojem si nivou i uporediš se sa vrhunskim rivalima. Kao što rekoh, šteta je što neće biti navijača. Neke ekipe navikle su da igraju pred punim tribinama, neke baš i ne, verovatno će neki biti više u grču, a neki rasterećeniji zbog toga".

Stojiljković slavi gol protiv Benfike (©AFP)

Porto i Benfika su bodovno poravnati. Kakav rasplet očekuješ u borbi za titulu?

"Benfika je prvi deo šampionata završila sa prednošću od sedam bodova nad Portom i držala ju je tri nedelje. Međutim, u 20. kolu Zmajevi su je dobili u derbiju i to je bio nagoveštaj smene na vrhu. Benfika je izgubila i od Brage, a pred pauzu je vezala remije sa Moreirenseom i Setubalom, što je Porto iskoristio na pravi način. Porto mi je veoma drag, to je sjajan klub, odlično organizovan. Možda Zmajevi ne igraju toliko lepo kao Benfika, ali su čvršći, kompaktniji i baš zbog toga imaju prednost. Porto teško postiže golove, ali ga je još teže savladati. S druge strane, Benfika igra lepršavo, može da postigne pet-šest pogodaka, međutim, ako joj meč ne krene na pravi način, ume da izgubi bodove".

Ko je najbliži trećoj poziciji?

"Za treće mesto bore se Braga i Sporting. Braga je veoma loše počela, ali kada je trenera Rikarda Sa Pinta, koji je svojevremeno bio u Zvezdi, zamenio Ruben Amorim, još jedan nekadašnji reprezentativac Portugala, sve se preokrenulo. Napravljena je serija od desetak kola bez poraza, a Braga je savladala Benfiku u prvenstvu, a Porto i Sporting i u prvenstvu, i u Liga kupu. Međutim, Amorim je početkom marta prešao baš u Sporting za čak deset miliona evra i videćemo šta će biti sa novim trenerom Kustodiom, koji dobro poznaje klub. Što se Sportinga tiče, mislim da ima najslabiju ekipu u poslednjih nekoliko godina. Lavovi nemaju dovoljan fond kvalitetnih igrača, na svakoj poziciji im nedostaje bar po jedan vrhunski fudbaler. Novi trener mogao bi da donese napredak, ali imaće problem sa rotacijama u zgusnutom rasporedu. Da sumiram, moje želje su titula Portu i treće mesto Bragi, ali videćemo da li će tako biti. Što se borbe za opstanak tiče, smatram da je Aves već drugoligaš, ali i da će se Portimonense teško izvući".

U Portugalu si od 2015, s tim da si imao pauze dok si igrao na pozajmicama u Kajzeriju, Crvenoj zvezdi i Majorki. Da li si zadovoljan na obali Atlantika?

"Prva godina u Portugalu bila mi je teška. Nisam znao jezik, bio sam sam i u početku mi je smetalo to što stalno pada kiša, ona dosadna, sitna. Portugalci imaju izreku 'u aprilu hiljadu kiša' jer se desi da svaki dan pada, a Porto je čak za nijansu kišovitiji nego Braga, no svi tereni su kvalitetni i padavine ne prave problem. Leti nije prejako sunce, ne kao kod nas da ne možeš da dišeš. Portugal je prelepa zemlja, a kada sam naučio jezik i kada su počeli da mi dolaze moji i Marija sve je došlo na svoje. Veoma sam zadovoljan i srećan sam što su i drugi zadovoljni mnome. Inače, bilo mi je lepo i u Majorki. Grad Palma je pun sunca, oduševljen sam i malim turističkim mestima tamo. Život na ostrvu je divan, ali profesionalni fudbaler ne može baš u njemu da uživa. Meni je Španija fenomenalna u svakom pogledu: hrana, fudbal, profesionalizam, uslovi... Ljudi su opušteni i prijatni, brzo te prihvate, možda brže nego Portugalci. Bilo mi je lepo, ali imao sam problem jer sam tamo otišao iz pauze, usred njihove sezone. Nisam imao vremena za pripremni proces, brzo sam igrao utakmice i povredio se posle četiri meča. Žao mi je što nisam više uradio, ali to je bilo korisno iskustvo za mene. Nivo profesionalizma tamo je neverovatan i ne možeš da odeš nedovoljno spreman. S druge strane, mislim da mi boravak u Turskoj po pitanju fudbalskog napretka nije puno doneo. Tamo sam takođe otišao kada je već počela sezona i razočarao se. Sa strane to izgleda mnogo dobro, ali nivo na kojem se igra... U odnosu na Španiju i Portugal, to je nebo i zemlja. Čini mi se da je u Turskoj bitnije ime, nego njegovo znanje. Ima dosta starijih fudbalera, ja sam sa 26 godina bio među mlađima u Kajzeriju. Nisam navikao na tu neku opuštenost koja je bila prisutna, barem u klubu u kojem sam bio".

Pratiš li dešavanja u srpskom fudbalu?

"Naravno, posebno rezultate mojih bivših ekipa. Mnogo je važno za srpski fudbal to što je Zvezda vezala dve sezone u grupnoj fazi Lige šampiona i što se Partizan takmičio na istom nivou u Ligi Evrope. Čini mi se da navijači u Srbiji često nisu svesni koliki je to uspeh samo po sebi i nadam se da će crveno i crno-beli nastaviti u istom smeru i biti još bolji, ali i da će još neko da im se pridruži", završio je razgovor Nikola Stojiljković.

