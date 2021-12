Štoper Čukaričkog priznao: Dobili smo veliku šansu zbog Zvezde i Partizana

Fudbaler Čukaričkog Stefan Šapić rekao je danas da očekuje tvrdu utakmicu protiv Radničkog iz Niša, kao i da se nada da će njegova ekipa još jedan meč završiti bez primljenog gola.

"Sigurno je da očekujem tvrdu utakmicu, po verovatno izuzetno teškom terenu. Isto tako, mislim da će biti dosta šansi, pa ko se bolje snadje. Nadam se da možemo još jednom da sačuvamo svoju mrežu, uhvatili smo ritam, samo da budemo koncentrisani sve vreme", rekao je Šapić, preneo je klupski sajt.

Fudbaleri Čukaričkog gostuju u subotu ekipi Radničkog iz Niša, u meču 20. kola Super lige Srbije.Čukarički je treći na tabeli Super lige Srbije sa 34 boda, dok je niški tim na šestom mestu sa 26 bodova. U poslednje dve utakmice Čukarički je savladao Metalac (3:0) i Kolubaru (5:0).

"Odigrali smo dva dobra meča, osvojili šest bodova, ali ne smemo na tome da se zaustavimo. U oba ta susreta nismo primili gol, što i ekipi i svima nama iz odbrane mnogo znači. Posebno zbog činjenice da forsiramo ofanzivni fudbal, igramo od noge do noge, trudimo se da uvek idemo na gol više", rekao je on.

Odbrambeni fudbaler je istakao da su u meč protiv Kolubare ušli sa dodatnim motivom, jer je tim iz Lazarevca jedini uz Crvenu zvezdu i Partizan uspeo da ih savlada u Super ligi Srbije.

"Imali smo veliki motiv, ali ne da se revanširamo, već nam je pobeda bila preko potrebna. Bilo je još dobrih mečeva ove sezone, na primer protiv Proletera i Vojvodine, iako protiv ovog drugog tima nismo slavili", dodao je on.

Šapić je pohvalio Zvezdu i Partizan zbog uspeha u evropskim takmičenjima, uz ocenu da su dosta uradili za srpski fudbal.

"Pratili smo njihove nastupe, videli smo da je Srbija pretekla Ukrajinu na 11. mestu, znamo šta to donosi našim klubovima od sezone 2023/24. Biće samim tim i naša Super liga mnogo zanimljivija u narednoj sezoni, posebno se to odnosi na borbu za treće mesto, koje bi trebalo da donese najmanje plasman u grupnu fazu Lige konferencije. I to je prilika za Čukarički, ali i za ostale srpske timove da dodatno doprinesu uspehu našeg fudbala", zaključio je Šapić.

Meč između Radničkog iz Niša i Čukaričkog na programu je u subotu od 15.00.