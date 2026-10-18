Štoper PSŽ-a mangupski bocnuo Maresku: Igramo u ligi farmera? Nije to baš tako

A nije izgledalo da će Parižani imati prijatno veče. Samo tri dana nakon što su na Etihadu očitali fudbalsku lekciju Mančester Sitiju i slavili sa 4:2, izabranici Luisa Enrikea našli su se pred potpuno drugačijim izazovom. Španski stručnjak je, svestan da njegovu ekipu već za tri dana očekuje veliki evropski okršaj sa Barselonom na Parku prinčeva, odlučio da značajno promeša karte i odmori pojedine nosioce igre.

Međutim, Strazbur nije imao nameru da se pomiri sa ulogom prolazne stanice između dva evropska spektakla. Domaćin je ozbiljno namučio favorizovanog protivnika, stvarao prilike i primorao Enrikea da tokom drugog poluvremena u vatru pošalje najjače adute.

Tek nakon ulaska Usmana Dembelea i Dezirea Duea, uz pomenuti izjednačujući pogodak Zabarnjeg, Parižani su uspeli da potpuno preokrenu situaciju u svoju korist. Dembele i Due su se takođe upisali u strelce, pa je PSŽ na kraju slavio sa 3:1, iako konačan rezultat ne otkriva koliko se evropski šampion namučio da dođe do pobede.

Upravo je takav razvoj događaja Zabarnjiju poslužio kao idealan argument u raspravi o kvalitetu francuskog prvenstva.

"Strazbur je dobar tim. Naravno da je teško igrati posle Lige šampiona i ponovo se vratiti obavezama u prvenstvu. Ali danas sam video ekipu koja je želela da pobedi“, rekao je ukrajinski reprezentativac posle utakmice.

A, onda se dotakao teme koja godinama prati Pari Sen Žermen i francuski fudbal.

"Jednostavno, nama uopšte nije lako da igramo u Ligi 1. Svi govore da je to "liga farmera" ili nešto slično, šale se na taj račun. Ali igrati za Pari Sen Žermen u francuskom prvenstvu zaista nije nimalo jednostavno. Zato je ovo bila veoma teška utakmica za nas. Videli ste koliko su prilika stvorili. Igrali su dobro, ali smo mi danas ipak bili bolji", poručio je Zabarnji.

Njegove reči teško je posmatrati izvan konteksta polemike koju je samo nekoliko dana ranije pokrenuo Enco Mareska.

Italijanski stručnjak je, nakon poraza Mančester Sitija od Parižana na Etihadu, pokušao da ukaže na razliku između uslova u kojima se takmiče klubovi iz Premijer lige i francuskog prvenstva. Prema njegovom viđenju, PSŽ ima određenu prednost u evropskim takmičenjima jer zbog kvaliteta protivnika u domaćoj ligi može sebi da priušti luksuz odmaranja najvećih zvezda.

"Oni mogu da odmore igrače kada imaju prvenstvene utakmice neposredno pre Lige šampiona. Kod nas je situacija drugačija kada moramo da idemo na Enfild“, rekao je Mareska.

Iako nije otvoreno nazvao Ligu 1 "ligom farmera", njegova poruka bila je dovoljno jasna. Dok francuski šampion navodno može da dozira napore svojih najboljih fudbalera, engleski velikani iz sedmice u sedmicu moraju da igraju utakmice visokog intenziteta, bez obzira na to da li ih nekoliko dana kasnije očekuje evropski spektakl. Takva ocena nije naročito prijala ljudima u Parizu.

Već u petak Luis Enrike je odgovorio svom kolegi, podsetivši da se argument o slabosti francuskog prvenstva godinama koristio protiv Pari Sen Žermena, samo što je, u zavisnosti od okolnosti, menjao značenje.

"To je tipična buka koja prati PSŽ. Još pre nego što sam došao ovde slušao sam kako Pariz neće osvojiti Ligu šampiona zbog nivoa domaćeg prvenstva. A sada, kada je klub osvojio Ligu šampiona, ispada da je to takođe zbog tog istog prvenstva. Uvek će biti ljudi koji će se žaliti. Mi samo pokušavamo da pobedimo u svakoj utakmici“, izjavio je španski trener.

I zaista, teško je ne primetiti zanimljiv obrt u načinu na koji se poslednjih godina govori o francuskom šampionatu.

Dok Pari Sen Žermen nije uspevao da osvoji Ligu šampiona, njegova neprikosnovena dominacija na domaćoj sceni predstavljana je kao jedan od ključnih razloga evropskih neuspeha. Govorilo se da Parižanima nedostaju ozbiljni rivali, da se ne suočavaju dovoljno često sa utakmicama najvišeg intenziteta i da zbog toga nisu spremni za ono što ih čeka protiv evropskih velikana.

Međutim, kada su Svetci konačno probili tu barijeru, a potom i odbranili evropsku krunu, ista okolnost počela je da se koristi kao argument u njihovu korist. Sada se tvrdi da im upravo nedovoljno zahtevna domaća konkurencija omogućava da odmaraju igrače, bolje raspoređuju snagu i spremniji dočekuju najvažnije utakmice na međunarodnoj sceni.