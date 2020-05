Strahinja Pavlović 1. jula u Monaku

Sitno broji Strahija Pavlović. Ušao je u završni period saradnje sa Partizanom, protkane ne samo profesinalnim, već i emotivnim nitima. Mladom štoperu ostalo je još najviše 38 dana pre nego što i zvanično napusti Humsku 1 i preseli se u Monaku.

Jesenas utanačen, a zimus ozvaničen, transfer je podrazumevao ostanak na pozajmici do kraja sezone, koja će se usled posledica pandemije virusa korona produžiti do 24. juna. To je poslednji datum do kog mladi reprezentativac može da igra za crno-bele, tad je na programu finale Kupa Srbije, označeno u stručnom štabu Sava Miloševića kao prioritet u narednih mesec dana. Pavlović će sigurno odigrati pet (četiri u prvenstvu i za početak u osmini finala kupa), nadaju se u Partizanu i svih sedam (zaključno sa finalom) utakmica pre konačnog „zbogom“, pošto je u obavezi da se 1. jula javi na novo radno mesto, u Monte Karlu.

Kneževi su zakazali početak priprema za 22. jun, međutim, Pavlović svakako neće tad putovati u Francusku bez obzira na ishod sezone sa Partizanom. U dogovoru sa trenerom Robertom Morenom i prvim operativcem Olegom Petrovim, Strahinja može da računa na najviše 11 (ako završi sezonu poslednjim kolom Superlige, 20. juna), a najmanje sedam dana (bude li igrao finale kupa, 24.7) odmora, jer već prvog dana sedmog meseca za njega počinje nova avantura u životu i karijeri.

Za nju se intenzivno sprema. Još zimus, kad je ozvaničio saradnju sa Monakom, dodeljen mu je mentor i prema Strahinjinim rečima s njim je u redovnom kontaktu, jer klub koji je izdvojio 10.000.000 evra za njegov angažman ništa ne prepušta slučaju, zbog čega prati rad i napredak svih igrača. Uključujući i rođenog Šapčanina. Pavlović je prolećne dane u Beogradu iskoristio i da usavrši znanje engleskog, kako bi se što lakše snašao po selidbi u multinacionalnu sredinu, dok će na licu mesta pohađati i časove francuskog, sve u nameri da komunicira sa starosedeocima.

Biće mu potrebno i jedno i drugo, jer Monako pod ugovorom drži oko 70 igrača i svako se nada mestu pod suncem. Opet, ako su ga platili 10.000.000 evra, valjda to pokazuje da na njega ozbiljno računaju. Već od prvog kola, pošto se šuška da će nova sezona Lige 1 početi 22. avgusta.