Stuparević je Napretkov džoker za plej-of

Vreme čitanja: 3min | sub. 17.10.26. | 20:06
Kruševljani golom u završnici utakmice u Kruševcu slomili tvrdu Dubočicu – 1:0 (0:0)
Ako Napredak budemo gledali u plej-ofu Mozzart Bet Prve lige to će verovatno da bude zasluga Filipa Stuparevića. Još jednom je nekadašnji fudbaler Votforda bio zlatna izmena Kruševljana, ponovo je postigao pogodak vredan tri boda. Ovog puta protiv veoma nezgodne Dubočice, u okviru 14. kola – 1:0 (0:0).
Isto kao u avgustu protiv Grafičara (1:0) i pre mesec dana protiv Jedinstva iz Uba (2:1) Stuparević je ušao sa klupe i bio odlučujući faktor. Ovog puta nisu navijači Napretka morali da čekaju baš do nadoknade vremena da konačno protivnik kapitulira, „samo“ do 79. minuta.
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Stuparević, koji je dvadesetak minuta ranije zamenio Petra Gigića na terenu, dobio je nagradu za odličnu kretnju. Napredak je napao po desnom boku, očekivao se centaršut, a 26-godišnji centarfor je iskoristio blok Petra Bogdanovića da pobegne svom čuvaru Mateji Stojanoviću. Defanzivac Dubočice nije ni primetio da se Stuparević iskrao, ostao je sam na drugoj stativi, a lopta mu je stigla direktno na glavu. Odatle mu nije bilo teško da savlada odličnog Aleksu Milojevića.
Golman Dubočice nije mogao ništa. A, da je ostalo 0:0 bio bi možda i junak meča. Pre svega zbog situacije iz 18. minuta, kada je zabeležio dve fenomenalne odbrane u razmaku od nekoliko sekundi. Pored toga, istakao se još nekoliko puta solidmim reakcijama, ali za Stuparevićev beg nije imao rešenje.
14.00: (1,85) Voždovac (3,30) Loznica (4,20)
Generalno, u Kruševcu se Napredak više pitao na terenu od Leskovčana. Imao je više loptu u posedu, često je terao izabranike Alberta Nađa da se brane duplim bokom.
S druge strane, Dubočici je verovatno plan pokvarila i povreda Davida Ilića u uvodnoj fazi meča. Napadač je morao da napusti teren u 18. minutu. Svoju šansu Leskovčani su uglavnom tražili posle prekida, ali nisu uspeli da ozbiljnije ugroze Lazara Balevića.
I kada je delovalo da će utakmica biti završena podelom bodova, ponovo se pojavio Stuparević. Postigao je peti pogodak u sezoni, a zanimljivo da je sve njih dao u drugom poluvremenu. Što samo potvrđuje da mu najviše prija kada na teren uđe sa klupe.
Bio je ovo četvrti uzastopni meč na kojem Napredak nije primio gol. Ujedno i druga pobeda od dolaska Ivana Stefanovića na klupu. Sada su se Kruševljani barem privremeno probili do pozicije koja vodi u plej-of, pošto su direktno preskočili Dubočicu.
NAPREDAK – DUBOČICA 1:0 (0:0)
/Stuparević 79/
Stadion: Mladost (Kruševac)
Sudija: Nikola Katić
Žuti kartoni: Milošević, Srećković, Zuvić (Napredak), Klarić, Sidibe, Ela, Santos, Novaković (Dubočica)
Napredak: Balević, Krstić, Milošević, Stevanović (od 58. Miladinović), Marinković, Bukumira, Bogdanović, Miladinović, Srećković (od 73. Bogdanović), Gigić (od 58. Stuparević), Zuvić (od 88. Andrejević)
Dubočica: Milojević, Klarić (od 81. Marković), Santos, Stojanović, Sidibe (od 66. Miraljemović), Ivić (od 18. Ela), Novaković, Stojanović (od 81. Anđelković), Pavlović, Zlatković, Fara (od 46. Živković)
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO
Petak
OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)
/Čejić 83/
Subota
Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)
/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/
Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)
/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/
Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)
/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/
Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)
/Stuparević 79/
TSC - Metalac 5:1 (2:1)
/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/
Nedelja
14.00: (1,85) Voždovac (3,30) Loznica (4,20)
Ponedeljak
18.00: Spartak Subotica – Borac 1926
***Kvote su podložne promenama