Stuparević je Napretkov džoker za plej-of

Stuparević, koji je dvadesetak minuta ranije zamenio Petra Gigića na terenu, dobio je nagradu za odličnu kretnju. Napredak je napao po desnom boku, očekivao se centaršut, a 26-godišnji centarfor je iskoristio blok Petra Bogdanovića da pobegne svom čuvaru Mateji Stojanoviću. Defanzivac Dubočice nije ni primetio da se Stuparević iskrao, ostao je sam na drugoj stativi, a lopta mu je stigla direktno na glavu. Odatle mu nije bilo teško da savlada odličnog Aleksu Milojevića.

Golman Dubočice nije mogao ništa. A, da je ostalo 0:0 bio bi možda i junak meča. Pre svega zbog situacije iz 18. minuta, kada je zabeležio dve fenomenalne odbrane u razmaku od nekoliko sekundi. Pored toga, istakao se još nekoliko puta solidmim reakcijama, ali za Stuparevićev beg nije imao rešenje.

14.00: (1,85) Voždovac (3,30) Loznica (4,20)

Generalno, u Kruševcu se Napredak više pitao na terenu od Leskovčana. Imao je više loptu u posedu, često je terao izabranike Alberta Nađa da se brane duplim bokom.

S druge strane, Dubočici je verovatno plan pokvarila i povreda Davida Ilića u uvodnoj fazi meča. Napadač je morao da napusti teren u 18. minutu. Svoju šansu Leskovčani su uglavnom tražili posle prekida, ali nisu uspeli da ozbiljnije ugroze Lazara Balevića.

I kada je delovalo da će utakmica biti završena podelom bodova, ponovo se pojavio Stuparević. Postigao je peti pogodak u sezoni, a zanimljivo da je sve njih dao u drugom poluvremenu. Što samo potvrđuje da mu najviše prija kada na teren uđe sa klupe.

Bio je ovo četvrti uzastopni meč na kojem Napredak nije primio gol. Ujedno i druga pobeda od dolaska Ivana Stefanovića na klupu. Sada su se Kruševljani barem privremeno probili do pozicije koja vodi u plej-of, pošto su direktno preskočili Dubočicu.

NAPREDAK – DUBOČICA 1:0 (0:0)

/Stuparević 79/

Stadion: Mladost (Kruševac)

Sudija: Nikola Katić

Žuti kartoni: Milošević, Srećković, Zuvić (Napredak), Klarić, Sidibe, Ela, Santos, Novaković (Dubočica)

Napredak: Balević, Krstić, Milošević, Stevanović (od 58. Miladinović), Marinković, Bukumira, Bogdanović, Miladinović, Srećković (od 73. Bogdanović), Gigić (od 58. Stuparević), Zuvić (od 88. Andrejević)

Dubočica: Milojević, Klarić (od 81. Marković), Santos, Stojanović, Sidibe (od 66. Miraljemović), Ivić (od 18. Ela), Novaković, Stojanović (od 81. Anđelković), Pavlović, Zlatković, Fara (od 46. Živković)

*****

MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao

*****

MOZZART BET PRVA LIGA – 14. KOLO

Petak

OFK Vršac - Teleoptik 1:0 (0:0)

/Čejić 83/

Subota

Smederevo – Proleter 023 1:1 (0:0)

/Petkoski Cimbaljević 79 - Silađi 59/

Javor- Bor 1919 3:0 (1:0)

/Radonjić 29. Mirosavljev 51, Mićić 57/

Jedinstvo Ub - Grafičar 3:1 (1:0)

/Paunović 40, Bilbija 81, Papović ag 85 - Hajdin 67/

Napredak - Dubočica 1:0 (0:0)

/Stuparević 79/

TSC - Metalac 5:1 (2:1)

/Nešković 5, 23, 70, Jovanović 73, Stančić 86 – Luković 15/

Nedelja

14.00: (1,85) Voždovac (3,30) Loznica (4,20)

Ponedeljak

18.00: Spartak Subotica – Borac 1926

***Kvote su podložne promenama