Štutgart rasterećeno na Čolovu mašinu, Madriđani i dalje bez Kokea i Romera

Štutgart je nešto sporije startovao u Bundesligi, gde je u šest kola upisao dve pobede i četiri poraza, pa je otuda tek na 13. mestu. Proteklog vikenda tim Sebastijana Henesa poražen je od Hamburgera (1:0), pa će večeras morati da zbije redove pred opasnim španskim timom, koji uvek ima najveće ambicije u takmičenju.

21.00: (3,35) Štutgart (3,60) Atletiko Madrid (2,10)

Sebastijan Henes je mlad stručnjak i njemu sigurno neće faliti inspiracije, kao ni njegovim igračima. Ovo je prilika da Štutgart pokaže koliko može u duelima sa onim timovima iz samog vrha.

"Zbog ovakvih mečeva se svako raduje učešću u Ligi šampiona. Atletiko je izvanredan tim, ima neverovatno uigrane i talentovane igrače. Želimo da se odmerimo sa njima iako smo svesni da su u ovom trenutku u zaista dobroj formi. Ključ će biti da se nađe ravnoteža između intenziteta i samokontrole. Potrebna nam je čvrsta struktura, dobar balans i moraćemo posebno da budemo na oprezu kad protivnik kreće u fazu tranzicije, iz odbrane u napad", kaže Henes.

Ako je nešto dobro, onda je to svakako činjenica da će Štutgart u meč uči rasterećeno, jer posle dva kola ima maksimalnih šest bodova.

"U odličnoj smo poziciji sa dve pobede, zato je ovo za nas lepa prilika. Svaki bod je bonus. To bi trebalo još više da nas motiviše za još jedan pozitivan rezultat", dodao je trener Švaba.

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Dobra vest je da će u ekipi biti Maksimilijan Mitelštat, koji je na meču sa Paderbornom zaradio posekotinu na peti. Počeo je da trenira punim intenzitetom i biće najverovatnije bar na klupi. Nikolas Narti i Amin al Dahil takođe ponovo treniraju, ali van stroja su i dalje Dan Aksel Zagadu, Tijago Tomas i Džastin Dil.

Na drugoj strani, Dijego Simeone ne može da računa na povređene Kokea i Kristijana Romera, ali njihovo odsustvo gotovo i da se nije osetilo u prethodnom periodu.

Atletiko je drugi na tabeli Primere sa 22 boda iz devet kola, dok je u seriji od šest uzastopnih pobeda u La prvenstvu i Ligi šampiona. Pritom, Simeoneov tim je primio samo dva gola u tih šest mečeva, što jasno govori koliko je teško ugroziti mrežu Jana Oblaka.

"Mislim da će moji momci morati brzo da zaborave sve pohvale do sada i da budu svesni da će ih ocenjivati po tome šta urade na ovom meču. Štutgart je tim koje ima jasne ideje igre, pritiskaju 'čovek na čoveka' i dobro se brane u niskom bloku. Moraćemo da meč odvedemo u zone gde verujemo da možemo da ih povredimo. Ova utakmica zahteva maksimum od nas, jer je s druge strane protivnik koji ima snažne i visoke igrače", kaže Simeone.

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Štoper Atletika David Hancko je uoči gostovanja u Nemačkoj jasno istakao kakve su ambicije ekipe u ovoj sezoni. Prošle godine stigli su do polufinala, sada žele mnogo više.

"Mislim da radimo zaista dobro, imamo odlično uklopljen tim. Rezultati i sve te pobede koje nižemo su najvažniji. Takođe, verujem da smo podigli i nivo igre. Prošle sezone bili smo nadomak osvajanja trofeja, u Kupu kralja i Ligi šampiona. Ove godine plan je da odemo korak dalje i čak osvojimo i titulu", jasan je štoper Madriđana.

Inače, Atletiko za stadion u Štutgartu vežu lepa sećanja. U ovom gradu, Kolčonerosi su 1962. u ponovljenom finalu Kupa pobednika kupova pobedili Fjorentinu sa 3:0 i tako došli do trofeja.

"Uvek je lepo vratiti se na stadion gde su se desile važne stvari u istoriji. Ja se sad fokusiram isključivo na protivnika koji je čvrst u svakom pogledu, koji ima igrače koji su opasni pred oba gola, bilo da dobro brane svoj kazneni prostor, bilo da su pred vašim golom čekajući na centaršuteve koje mogu da iskoriste. Nadajmo se da ćemo naći način da ih izbacimo iz zone komfora", poručio je Dijego Simeone.

ŠTUTGART - ATLETIKO MADRID

Početak: 21.00

Stadion: MHP Arena

Sudija: Serdar Gozubujuk (Holandija)

ŠTUTGART (4-2-3-1): Bredlou - Vagonman, Čabot, Jelš, Hendriks - Štiler, Premel - Hanus, Undav, Fihrih - Demirović.

ATLETIKO MADRID (4-4-2): Oblak - Ljorente, Pubil, Hancko, Grimaldo - Simeone, Barios, Kardoso, Baenja - Kang In, Alvarez.

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

18.45: (1,57) Fenerbahče (4,40) Slavija Prag (5,30) MOZZART RELAX

18.45: (8,50) Sabah (5,50) Borusija Dortmund (1,33) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Liverpul (5,00) Viljareal (6,15) MOZZART RELAX

21.00: (1,15) Roma (7,75) Slovan Bratislava (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,55) Porto (4,20) PSV (5,90)

21.00: (1,08) Mančester Siti (12,0) AEK (24,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Štutgart (3,60) Atletiko Madrid (2,10)

21.00: (2,40) Pari Sen Žermen (4,70) Barselona (2,40)

21.00: (1,75) Napoli (4,00) Bode Glimt (4,30)

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)

*** kvote su podložne promenama