Luis Suarez je prvi put otvoreno govorio o detaljima svog rastanka sa Barselonom prošlog leta, kao i o tome šta je katalonski klub iskoristio kao izgovor da se odrekne usluga legendarnog Urugvajca.

To je iskoristio Atletiko Madrid, kome je u ekipi bio potreban igrač takvog mentaliteta i neko ko dobro zna kako se osvajaju trofeji. Da je to bio pravi pogodak pokazuje i činjenica da je Suarez na 20 mečeva u Primeri ove sezone postigao 16 golova.

"Ono što mi je zaista zasmetalo bilo je to kada su mi rekli da sam ostario i da više ne mogu da igram na visokom nivou. Da ne bih bio na visini zadatka da predvodim sjajan tim. To mi se nije svidelo. Razumeo bih da nisam tri ili četiri sezone ništa donosio klubu, ali svake godine u Barseloni postizao sam više od 20 golova. Imao sam dobru statistiku, odmah iza Mesija. Danas vidimo da nije lako igrati u Barsi. Mnogi igrači koje su doveli nisu pokazali nivo koji se od njih očekivao. Ja sam šest godina igrao u Barseloni održavajući nivo i ispunjavajući ono što se od mene očekivalo. U Barseloni su se okolnosti promenile, bile su potrebne promene i ja sam to prihvatio. Samo mi je smetao način na koji je to urađeno. Mislim da sam zaslužio malo poštovanja", rekao je Suarez u intervjuu za Frans Fudbal.

Klub sa Nou Kampa je očigledno bio odlučan da se rastane sa iskusnim igračem po svaku cenu.

"Bila je to odluka koju nisam mogao da sprečim. Osećao sam se kao da na mene više ne računaju, pa sam s ponosom rekao sebi da ću i dalje pokazivati koliko vredim. Zbog toga mi se ideja oko odlaska u Atletiko svidela, s obzirom da je u pitanju ambiciozan klub".

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Pričalo se da mu je Ronald Kuman telefonom poručio da ne računa na njega, što je dodatno uticalo na loš utisak prilikom odlaska iz Barselone.

"S jedne strane ova promena je dobro došla, jer posle svega što sam doživeo u Barseloni želeo sam promenu. Najteže je bilo zbog porodice, koja je šest godina navikla da živi na istom mestu. Morao sam da objasnim deci da ćemo se preseliti, a imali su svoje prijatelje i navike u Barseloni. To je bilo najteže, nedostaju im prijatelji, kao i familija moje supruge u Barseloni. Ali morate da vidite i pozitivnu stranu: nisam mogao da budem srećan tamo gde me više nisu želeli. Sad moja porodica oseća da sam srećan i to je glavna stvar".

Taj snažan psihološki faktor i stabilnost bili su možda i ključni u velikoj karijeri Luisa Suareza.

"Ono što je od suštinski važnosti je um. Veoma je važno biti jak u svojoj glavi i osećati da imate sredstva za preokret u teškim situacijama. To je uvek bila jedna od mojih glavnih karakteristika. Nikada nisam odustajao, čak ni kada sam prolazio kroz teška vremena. Taj lik me je gurnuo da dođem u ovaj tim koji se bori za važne stvari. Jedna od mojih motivacija bila je mogućnost da pokažem da još uvek može da se računa na mene. To je stvar samopoštovanja. Posle svih ovih godina u Barseloni, želeo sam da dokažem da i dalje mogu biti koristan na najvišem nivou u španskoj Primeri", poručio je Suarez.