Intervju za Gazetu koštao je Zvonimira Bobana mesta sportskog direktora Milana, a odluka Rosonera da otpuste Hrvata sad bi mogla da košta klub 5.370.000 evra.

Bivši fudbaler smenjen je u martu sa funkcije generalnog direktora, a u obrazloženju raskida saradnje bilo je šturo navedeno da je do njega došlo iz "opravdanih razloga".

Potez rukovodstva usledio je nakon Bobanovog intervjua za Gazetu u kojem je, između ostalog, osudio činjenicu da nije bio umešan u potencijalni izbor Ralfa Rangnika za trenera Milana što se nije svidelo generalnom direktoru Ivanu Gazidisu. Iako Nemac na kraju nije angažovan i na klupi je ostao Stefano Pioli, javno iskazano nezadovoljstvo koštalo je posla nekadašnjeg veznog igrača.

Boban se na odluku kluba žalio Sudu u Milanu, a odeljenje za rad donelo je odluku da Rosoneri moraju da isplate Bobanu 5.370.000 evra. Ipak, odluka nije pravosnažna jer je Milan najavio žalbu.

Hrvat je na funkciju sportskog direktora stigao u junu 2019. godine, prethodno napustivši mesto zamenika generalnog sekretara FIFA. Tokom igračke karijere dres Rosonera je nosio od 1991. do 2001. godine i u tom periodu pružio doprinos na putu do titule u Kupu šampiona, kao i do četiri krune u Seriji A.