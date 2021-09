Nikoga još uvek fudbaleri Šalkea nisu ubedili da im je mesto u Bundesligi. Posle sramotnog ispadanja iz elite (osvojili samo 16 bodova iz 34 kola) u sličnom ritmu nastavili su i u Cvajti. Nedavno ih je Regensburg ponizio sa 4:1, pre toga je i prilično loš Hamburg slavio sa 3:1 u Gelzenkirhenu. Imao je Šalke i neke dobre partije, poput one sa Fortunom (3:1) u prošlom kolu, a posebno zabrinjavajuće je što samo Holštaj Kil (3:0) nije uspeo da im zatrese mrežu ove sezone.

13.30: (2,65) Paderborn (3,30) Šalke (2,65)

Čak je i niželigaš Vilingen u Kupu Nemačke dao gol Šalkeu, mada je očekivano lako poražen (4:1). Očajnu odbranu gostujućeg tima verovatno će na neki način da iskoristi i najbolji napad Cvajte u ovom momentu, Paderborn. Trenutno drugoplasirani tim na tabeli je u sjajnoj seriji od tri vezane pobede, nad Dinamom iz Drezdena (3:0), Sankt Paulijem (3:1) i Verderom (4:1). Ako tih 11 golova nisu bili dovoljna pretnja po Šalkeove defanzivce, onda pripremni meč tokom reprezentativne pauze i pobeda sa 5:2 nad Guterslohom moraju da budu. Glavna snaga plavo-crnih su Sven Mihel, strelac četiri pogotka u Cvajti do sada, kao i Kai Pruger, trostruki strelac. Uz to su njih dvojica upisali i po dve asistencije.

Šalke je tokom leta potpuno rasprodao tim, među igračima koji su otišli bio je i srpski reprezentativac Matija Nastasić. Ukupno se u kasu slilo oko 40.000.000 evra, ali gotovo da ništa od toga nije potrošeno na pojačanja. Obeštećenja su plaćena samo za Marijusa Biltera, Unionu 800.000 evra, Reinhola Ranftla, LASK-u 650.000 i Viktora Palsona, Darmštatu 500.000 evra. Niko od njih trojice nije defanzivac, što se takođe ogledalo u broju primljenih golova. Zapravo, angažovana su samo dva štopera, Marcin Kaminski, kojem je istekao ugovor sa Šalkeom i Ko Itakura na pozajmicu iz Mančester Sitija. Itakura je prošle sezone bio standardan prvotimac na pozajmici u Groningenu, dok je Kaminski sakupio samo šest nastupa za Švabe.

Paderborn i Šalke su se do sada sastajali samo četiri puta u zvaničnim mečevima, sve u Bundesligi. Tim iz Gelzenkirhena nijednom nije izgubio (tri pobede i remi), a na oba gostovanja u Paderbornu je trijumfovao posle preokreta. Gubio je sa po 1:0, 2014. je stigao do 2:1, a u septembru 2019. čak do 5:1. Očekujemo i sada gol Paderborna, ali snaga Šalkea nas ne uverava da može do novog preokreta i bodova.

IZBOR UREDNIKA

CVAJTA – 6. KOLO

Subota

Hanover – Sankt Pauli 1:0 (1:0)

/Kerk 38/

Ingolštat – Verder 0:3 (0:2)

/Antonič 24ag, Vajzer 42, Dukš 49/

Karlsrue – Holstajn Kil 2:2 (1:0)

/Čoi Rok 39, Hofman 88 - Mes 78, Bartels 80/

Hamburg - Sandhauzen 2:1 (0:0)

/Kinsombi 74pen, Hejer 90+6 - Bahman 88/

Nedelja

13.30: (3,80) Aue (3,45) Fortuna Dizeldorf (2,00)

13.30: (2,80) Hanza (3,35) Darmštat (2,50)

13.30: (2,25) Hajdenhajm (3,35) Dinamo Drezden (3,20)

13.30: (2,65) Paderborn (3,30) Šalke (2,65)

13.30: (2,70) Ragensburg (3,30) Nirnberg (2,60)

***Kvote su podložne promenama