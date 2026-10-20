Sudar prijatelja, Iraola obećao da na Enfildu neće biti popusta za Pereza

Potom su za vikend nastavili sa pobedama i u Premijer ligi, doduše uz dosta sreće su odneli bodove sa gostovanja Brentfordu (2:1), ali generalno gledano, trend je pozitivan. Liverpul u poslednjih šest mečeva ima četiri pobede, remi i poraz, pa je svakako favorit i da upiše novu pobedu protiv Žute podmornice.

21.00: (1,45) Liverpul (5,00) Viljareal (6,15)

Ipak, večerašnji meč na Enfildu biće u znaku dva čoveka sa klupe, bliskih prijatelja, Andonija Iraole i Injiga Pereza. Trener Viljareala bio je nekad pomoćnik Iraoli, znaju se preko 22 godine: Želeo je Iraola da mu Perez pomogne kada se upustio u ostrvsku avanturu, kada je preuzeo kormilo Bornmuta. Međutim, iskrsao je problem, nije izdata radna dozvola za Injiga Pereza, pa su morali da se rastave. Sada, 36-godišnji Perez će se nadmudrivati sa Iraolom, u jednom od najvećih mogućih izazova, meču Lige šampiona.

"Za mene, ovo je posebna utakmica, jer Injigo je moj prijatelj. Znamo se još iz dana u akademiji u Bilbau, igrali smo nekad zajedno za prvi tim i čim se povukao, bio sam dovoljno brz da ga ubedim da mi bude pomoćnik. Prošli smo mnogo toga zajedno. Privilegija je igrati protiv njega u Ligi šampiona. Biće to malo neobično, ali na dobar način. Nije dobro za odnos kada dođe do toga, često razgovaramo, ali kada dođe do utakmice, sva priča prestaje. Distancirate se i zato smo u poslednje vreme malo razgovarali. Obično pričamo o fudbalu, La Ligi, Premijer ligi i kako su porodice, ali kako se meč bližio, nismo se čuli", priznaje Iraola.

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Zanimljiva simbolika je i da je Viljareal bio poslednji protivnik Iraoli kada je bio igrač Atletik Bilbaa. Baskijski klub je slavio sa 4:0, a Iraola je bio strelac prelepog pogotka.

"Lep gol, zar ne? Kakav gol! Poslednji meč na San Mamesu, nešto posebno za mene. Imao sam jedan od najlepših dana u životu, kvalifikovali smo se tom pobedom u Evropu. Prošlo je mnogo godina, ali dobro se sećam tog dana", dodao je Iraola.

Liverpul će ove večeri biti lišen pomoći jednog od najboljih igrača, Mađara Dominika Soboslaja koji je obnovio povredu koju je zadobio igrajući za reprezentaciju. Drugi veliki problem je izostanak Žermija Frimponga koji se neće vraćati na teren pre kraja naredne međunarodne pauze.

"To nije nova povreda, nije se pogoršalo stanje. Manje-više je u istoj situaciji u kojoj je bio prošle nedelje. Verovatno ćemo morati da budemo strpljiviji dok se potpuno ne oporavi, ali ne radi se o tome da će poduže čekati da se vrati na teren", kaže menadžer Liverpula.

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Injigo Perez kaže da se prisetio onih dana kada nije mogao da počne sa radom u Bornmutu. Iraola se tada žalio, tražio je način da se njegovom prijatelju pomogne oko dobijanja dozvole, ali odluka britanskih vlasti je bila neumoljiva.

"Premijer liga je bila moj san, izuzetan izazov. Šteta je što nisam mogao da radim. Morao sam da prihvatim situaciju, svaka zemlja ima svoja pravila. Nemam loših osećanja zbog toga. Tokom tog perioda koji sam proveo tamo, morao sam da prihvatim da ne mogu da nosim klupsku opremu i da idem na javne događaje. Nastavio sam da radim kao asistent od ponedeljka do subote, na terenu i kako nemam jak ego, to mi se više dopalo. Kada sam se vratio u Španiju, nastavio sam da radim za Bornmut, pričao sam sa Andonijem svaki dan o treningu, utakmicama, šta bi trebalo da radimo. Čak sam i gledao igrače iz La Lige koji bi mogli da se priključe Bornmutu. To je trajalo sve dok se nije pojavila opcija da se vratim u Rajo Valjekano", kaže Injigo Perez.

Ispostavilo se da to što je Perez ostao na Iberijskom poluostrvu i nije tako loše za njegovu karijeru. Sada je na kormilu sjajne ekipe i vodi svoj tim u Ligi šampiona.

Preuzeo je kormilo Rajo Valjekana u februaru 2024, da bi sezonu završio kao 14. u La Ligi, a posle pune naredne, Rajo je bio osmi, kvalifikovao se prvi put u istoriji u neko evropsko takmičenje. U toj prošloj sezoni igrali su finale Lige konferencije i to dovoljno govori kakav uspeh je imao. Bio je kandidat da ovog leta nasledi Iraolu u Bornmutu, ali je Viljareal bio brži dovevši ga umesto Marselina.

Kažu da između njega i Iraole nema mnogo stilskih razlika kada je reč o igri koju forsiraju, tako da će večeras biti interesantno videti ko će imati više uspeha.

Gosti iz Španije neće moći da računaju na Nikolasa Pepea koji je bio podvrgnut operaciji oka, tako da neće igrati pre početka novembra, dok se Tadžon Bakanan povredio tokom međunarodne pauze i takođe neće igrati.

Žuta podmornica je trenutno na 12. mestu u La Ligi sa devet bodova. U poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima imaju tri pobede, remi i poraz. U Ligi šampiona, izgubili su na gostovanju Borusiji Dortmund (3:2), ali su zato kod kuće pobedili Napoli sa 3:1.

LIVERPUL - VILJAREAL

Početak: 21.00

Stadion: Enfild

Sudija: Šimon Marčinjak (Poljska)

LIVERPUL (4-2-3-1): Alison - Arauho, Žake, Van Dajk, Kerkez - Gravenberh, Mekalister - Gakpo, Virc, Barkola - Isak.

VILJAREAL (4-4-2): Žunior - Murino, Navaro, Veiga, Romero - Saliba, Komesana, Geje, Moleiro - Moreno, Mikataudze.

LIGA ŠAMPIONA, 3. KOLO

Utorak

18.45: (1,57) Fenerbahče (4,40) Slavija Prag (5,30) MOZZART RELAX

18.45: (8,50) Sabah (5,50) Borusija Dortmund (1,33) MOZZART RELAX

21.00: (1,45) Liverpul (5,00) Viljareal (6,15) MOZZART RELAX

21.00: (1,15) Roma (7,75) Slovan Bratislava (16,0) MOZZART RELAX

21.00: (1,55) Porto (4,20) PSV (5,90)

21.00: (1,08) Mančester Siti (12,0) AEK (24,0) MOZZART RELAX

21.00: (3,35) Štutgart (3,60) Atletiko Madrid (2,10)

21.00: (2,40) Pari Sen Žermen (4,70) Barselona (2,40)

21.00: (1,75) Napoli (4,00) Bode Glimt (4,30)

Sreda

18.45: (2,15) Lil (3,50) Galatasaraj (3,30)

18.45: (2,35) Komo (3,50) Mančester Junajted (2,95)

21.00: (1,20) Aston Vila (7,25) Viking (12,0)

21.00: (2,10) Bajern Minhen (3,90) Arsenal (3,20)

21.00: (2,00) Klub Briž (3,60) Lens (3,60)

21.00: (1,20) Inter (7,25) Šahtjor (12,0)

21.00: (1,17) Sporting (8,00) LASK (14,0)

21.00: (1,57) Betis (4,10) Fajenord (5,80)

21.00: (1,25) Real Madrid (7,00) Lajpcig (9,00)

*** kvote su podložne promenama