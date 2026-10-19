Sudijski ekspert o dešavanjima u Pančevu: Nije bio penal za Partizan, ali ni crveni za Jurčevića

On uverava da Jurčević nije trebalo da bude isključen. " Prvo treba reći, da se podsetimo. UEFA je uputila pismo, napravila platformu i obavestila je sudije i celokupnu javnost da se VAR javlja i kada nema potrebe. Roseti je tražio da se sudije više pitaju, a ne VAR. Ovde imamo situaciju gde se VAR javio, smatram da nije trebalo. Da li se radi o očiglednoj prilici za sprečavanje gola? Ako je očigledna, onda se VAR javlja. Međutim, ne možemo da kažemo da je ovde očigledno ", rekao je Jokić .

Pojasnio je detaljnije zbog čega smatra da je odluka pogrešna.

"Ima nekoliko karakteristika da se ovo proceni. Distanca od gola, verovatnoća zadržavanja kontrole lopte, možemo da odbacimo kontrolu lopte, jer je nije imao. Upućena je u prostor između njega i protivnika. Pitanje je ko bi pre stigao do lopte, mislim da bi pre stigao protivnički igrač. Kada pričamo o VAR sobi, bespotrebno se sudija javio."

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Zbog toga Jokić veći deo krivice prebacuje na arbitra u VAR sobi Milana Mitića.

"Ovaj VAR sudija je sudio meč Vojvodine i OFK Beograda u Novom Sadu i za sličnu situaciju je dao žuti, bolji je na terenu nego u VAR sobi. Sudija u VAR sobi je obavezan da prikaže sudijama što bolji VAR ugao. Iz ove kamere ne može da proceni koliko je lopta blizu igrača. Kamera je sa centralne pozicije i vidi da lopta nije dodata njemu, nego u prostor i da igrač u belom može da se uključi. Šteta što je sudija promenio odluku. VAR sudija se bespotrebno javio, biće sankcionisan za to."