Još od najranijeg fudbalskog doba u Argentini, pored čestih gradskih okršaja, koji su tek počeli da dobijaju obrise popularnih klasika, pojavilo se jedno sasvim drugačije rivalstvo, zasnovano na sukobu dve provincije, dva grada i velikana unutar njih.

Poznato je da Argentina ima najstariji uspostavljen fudbalski sistem takmičenja van Evrope, tačnije, drugi posle Engleske. Bez izostanka, još od 1891. ova država proglašava fudbalskog prvaka za datu godinu - nekada su to bila i dva kluba, pojavom formata Apertura i Klausura - a tridesetih godina prošlog veka zabeležen je i slučaj gde su proglašena čak tri šampiona za određenu godinu.

Za nacionalnog prvaka oduvek se proglašavao najbolji u Primera Diviziji. Međutim, u najjačem rangu takmičenja su sve do početka četrdesetih godina učestvovali isključivo klubovi iz oblasti glavnog grada Buenos Ajresa. Iako se fudbal raširio po čitavoj državi, zbog ogromne površine i prostranosti Argentine - i da kažemo zbog tada skupih putovanja - klubovi koji su bili u samoj prestonici i njenoj blizini, bili su u velikoj prednosti i smatrali su da su sami sebi dovoljni kako bi osnovali prvu zvaničnu Argentinsku fudbalsku asocijaciju. Tako je i bilo, 1893. počela je sa radom AFA, koje je punim sjajem doživela gotovo dve decenije kasnije 1912. godine.

| Kompletna ponuda na www.mozzartbet.com

Naravno i pored marginalizacije, fudbal u ostatku Argentine je nastavio da se igra u svojim regionalnim ili provincijskim ligama. Većina tih klubova, čak ni danas nisu punopravni članovi fudbalske asocijacije, već su sa njom indirektno povezani preko svojih provincijskih saveza.

Postoji jedna poznata fraza - koju smo i mi par puta pominjali u tekstovima vezanim za argentinski fudbal - a to je "Klubovi direktno povezani sa AFA". To su ekipe koje se uglavnom nalaze u Autonomnoj oblasti Buenos Ajresa i regije Gran La Plata, i ukupno ih ima 87, bez mogućnosti proširenja broja, bez zasedanja Izvršnog odbora AFA i referenduma gde sve članice imaju pravo glasa.

Oni se pored liga na globalnom nivou Primere i Nasional B, takmiče u ligama Metropolitan B, Metropolitan C i Metropolitan D, koji predstavljaju treći, četvrti i peti rang, koji je posebno kategorizovan samo za njih, dok se ostali timovi u državi takmiče kroz Federalne rangove. Treba napomenuti, da je klubovima iz unutrašnjosti omogućeno da se bore za nacionalnu titulu tek od 1967. godine i uspostavljanja dva prvenstva na godišnjem nivou kroz forme Metropolitan, koji je kao i do tada okupljao samo klubove iz AFA, i Nasional, gde su učestvovali i prvaci određenih provincija.

Prva prekretnica u ovom konzervativnom sistemu, dogodila se 1939. godine kada su prvi put u ovu grupu klubova uvršteni velikani iz susedne provincije Santa Fe i grada Rosarija, a to su Njuels Old Bojsi i Rosario Sentral.

Lionel Mesi i Dijego Maradona, dvojica najvećih koji su nosili dres Njuelsa (©Reuters)

Do tada, oni su uglavnom pozivani kao gosti i najčešće zbog popunjenosti sistema u kojem su odigravani gradski Kupovi, što im je umnogome pomoglo da kasnije postanu zvanični članovi AFA. Tada, pa i ranije, kroz pomenuta kup takmičenja, nastaje određeno rivalstvo na relaciji Buenos Ajres - Provincija Santa Fe. Ono postaje još izraženije posle 1963. godine, kada je na inicijativu prve dame Argentine Eve Peron, u AFA učlanjeno još četiri ekipa iz ove provincije, Kolon, Union Santa Fe, Argentino Rosario i Sentral Kordoba.

Rivalstvo doživljava vrhunac 1971. u formatu Nasional, kada titulu iz Buenos Ajresa - prvi put u istoriji - izmešta Rosario Sentral u istoimeni grad i provinciju Santa Fe. Slučaj se ponovio tri godine kasnije u formatu Metropolitan 1974, kada su Njuels Old Bojsi bili najbolji, u pratnji gradskog rivala Sentrala, koji je iza sebe ostavio prestonički dvojac Boku Juniors i Urakan.

Rosario je danas, kao prestonica provincije Santa Fe, jedini grad u koji je stigao pehar namenjen nacionalnom šampionu. Šest puta je to učinio Njuels, dok se njegov gradski rival upisao četiri puta kao prvak države.

Posebnu pažnju skreću mečevi između klubova iz velike petorke i Rosarijevih giganata i u ovom veku. Upravo noćas od 01.30 po srednjoevropskom vremenu na programu je jedan takav okršaj, a akteri su ovoga puta Njuels Old Bojsi i Boka Juniors. Dva kluba koja su kroz istoriju argentinskog fudbala tek jednom direktno odlučivala o sudbini prvenstva. Ali, i taj jedan put ostao je upečatljiv i istorijski veoma bitan.

Prvi put kada su uspostavljeni novi sistemi takmičenja kroz formate Apertura i Klausura, dogodilo se to u sezoni 1990/91. Tada je prvi i jedini put šampion Argentine proglašen u finalu koje su činili prvaci ova dva formata, a to su upravo bili Boka i Njuels. Kasnije svaki od formata proglašavao je svog šampiona, te je ponovo nastupio period sa dva prvaka na godišnjem nivou. No, vratimo se na finale, koje je posle minimalnih pobeda na Bombonjeri i Džinu Arojita, kako glasi nadimak stadiona Rosario Sentrala, odlučeno šutiranjem jedanaesteraca, gde su sa 3:1 uspešniji bili izvođači Njuelsa.

Ignasio Skoko, uzdanica Njuelsa (©Reuters)

Međutim, ova dva kluba povezuju i dosta legendarnih igrača koji su u nekom trenutku svoje karijere prošli kroz sastave obe ekipe, poput Valtera Samuela, Gabrijela Batistute i Dijega Armanda Maradone.

Gotovo svima je poznato šta ime Boke Juniors predstavlja za dobrobit i istoriju globalnog fudbala, ali red je pomenuti i neke od veličina koje su direktan produkt Njuelsove škole fudbala. Pored gore već nabrojanih Samuela i Batistute, crveno-crni dres nosili su još i Ever Banega, Ameriko Galjego, Horhe Valdano, Gabrijel Hajnce, Roberto Sensini, Maksi Rodrigez, a kao najzvučnije ime izdvaja se Lionel Mesi, koji je od svoje šeste do trinaeste godine bio član omladinskih sekcija Njuelsa, pre nego što je 2000. godine prešao u Barselonu C, a ostalo je istorija kojoj i sami svedočimo.

Tu je i Maurisio Poketino, koji trenutno predvodi PSŽ, ali i Marselo Bijelsa, koji je toliko obožavan među pristalicama Njuelsa, da su stadion nazvali njegovim imenom.

No, osvrnimo se i na večerašnji susret ovih ekipa. Boka u Rosario dolazi kao branilac titule iz prethodne sezone Liga Kupa, dok je Njuels u pređašnjem izdanju uspeo da izbori učešće u ovogodišnjoj Kopa Sudamerikani. Na otvaranju nove kampanje, Đenovljani su na svojoj Bombonjeri, bukvalno spasli bod protiv Himnasije iz La Plate, koja je preokretom došla gotovo do pobede, ali je pogodak Edvina Kardone u 85. minutu doneo remi, dok su Leprozni iz Rosarija doživeli minimalan poraz na gostovanju Velez Sarsfildu.

IZBOR UREDNIKA

Dakle, obe ekipe su u potrazi za prvom pobedom u novoj sezoni. Trener domaćih Franko Kudelka neće moći da računa na Pabla Pereza, koji je u prvom kolu posle dva žuta kartona zaradio isključenje i dva meča suspenzije. Sastav Njuelsa obiluje mladim nadama kao što su napadač Hulijan Marsioni (22), dvojac na sredini terena Nikolas Kastro (20) i Heronimo Kasijabu (22), kao i stameni defanzivac Agustin Nadalin (23), ali tu je i jedno dobro poznato ime, u vidu kapitena ekipe, iskusni Ignasio Skoko (35), nekadašnji član grčkog AEK-a, Internasionala, Sanderlenda i River Plejta.

Sa druge strane, Boku muči veliki broj povreda, te su tako van stroja Markos Roho, Ramon Abila, Dijego Gonzales, Agustin Almeida i Horman Kampuzano. Međutim, klupa Đenovljanja je isuviše teška da bi osetila posledice odsustva određenih igrača, samo to treba i dokazati na terenu. Očekuje se da kormilar Migel Anhel Ruso, pored već iskusnih igrača poput Karlosa Teveza, Maura Zaratea, Karlosa Iskijerdosa, na teren pošalje i dvojcu mladih vezista Alana Gonzala Varelu (19) i Nikolasa Kapalda (21), koji su bili starteri i na proteklom susretu protiv Himnasije.

Kada su u pitanju međusobni dueli, na poslednjih deset, Boka je trijumfovala čak šest puta, uključujući i poslednji odigran 29. novembra prošle godine, dok je Njuels slavio tek jednom i to još 2014, minimalnom pobedom u gostima, dok su tri susreta završena bez pobednika.

LIGA KUP ARGENTINE – 2. KOLO

Petak

Himnasija La Plata – Taljeres Kordoba 3:0 (1:0)

/Vajgandt 5, Aleman 66pen, Barios 87/

Subota

Arsenal Sarandi – Banfild 0:2 (0:0)

/Galopo 47, 50/

Godoj Kruz – Estudijantes 0:2 (0:0)

/Dijaz 49, Sabag 89/

Lanus – Defensa i Hustisija 2:1 (2:1)

/Belmonte 5, Sand 32 - Romero 27/

Rasing - Aldosivi 2:2 (0:1)

/Kopeti 56, Čankalaj 86 - Masijel 35, Andrada 62/

Nedelja

River Plejt - Rosario 3:0 (1:0)

/Bore 37, Montijel 57, De la Kruz 64/

Argentinos Juniors - Platense u toku

Sarmijento - Velez u toku

Patronato - Independijente u toku

Ponedeljak

01.30: (3,80) Njuels Old Bojs (3,25) Boka Juniors (1,95)

23.15: (2,10) Atletiko Tukuman (3,15) Sentral Kordoba (3,50)

23.15: (2,40) Urakan (3,10) Union Santa Fe (2,95)

Utorak

01.30: (2,75) Kolon (2,80) San Lorenco (2,75)

*** kvote su podložne promenama

Piše: Đorđe RADONJIĆ