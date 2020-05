Sulejmani i Vilotić broje sitno do slobode

Promeniće se fudbalska slika u Švajcarskoj. Istina je da to nije liga poznata po velikom broju skupo plaćenih fudbalera, ali kako stvari stoje, biće ih od jeseni još manje.

Nekoliko odličnih igrača u prvenstvu Švajcarske broji sitno do isteka ugovora. Biće slobodni za mesec dana da potraže nove klubove u koje će moći da pređu bez obeštećenja.

Među njima su i dvojica srpskih internacionalaca. Miralem Sulejmani, po trenutnom stanju stvari, napustiće Jang Bojs. Pre dve godine je bio najbolji igrač ekipe, dobio je novi ugovor po kojem je postao najplaćeniji fudbaler u timu uz napadača Gijoma Oroa, ali ova sezona je bila hod po mukama.

Išao je Sulejmani od povrede do povrede, skupio je samo pet nastupa, tako da su male šanse da dobije novi ugovor od Jang Bojsa. Pogotovo ne postoje izgledi da dobije iste uslove kao što ih je imao do sada, a sa svim bonusima mogao je da dobaci do milion evra godišnje. Zimus se šuškalo da bi nekadašnji učenik omladinske škole Partizana mogao na Kipru da nastavi karijeru, pa ta opcija stoji u vazduhu i danas.

Ugovor ističe i jednom bivšem fudbaleru Crvene zvezde – Milanu Vilotiću. Od 2012. godine kada je otišao sa Marakane u Grashopers, svih osam poslednjih sezona proveo je u Švajcarskoj. Sada je član Sent Galena, koji drži prvo mesto na tabeli, ali je Vilotić odigrao samo jednu utakmicu u sezoni, u Kupu. Dobiće odrešene ruke u junu da potraži novu sredinu.

Kako piše švajcarski portal Nau, još nekoliko vrlo interesantnih igrača će ostati bez ugovora u junu. Tu je nekadašnji defanzivac Vest Hema Fabio Daprela, koji je sada član Lugana, Žordi Kintilja, igrač Sent Galen koji je prošao omladinsku školu Barselone, Pajtim Kasami iz Siona, bivši član Olimpijakosa, a tu su i iskusni napadači Gijom Oro iz Jang Bojsa i Riki van Volfsvinkel iz Bazela, bivši član Sportinga, Noriča...