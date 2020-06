Sulejmani ostaje u Bernu do kraja sezone

Gde će Miralem Sulejmani igrati naredne sezone, to je i dalje otvoreno pitanje. Iako je danas produžio ugovor sa Jang Bojsom, ali na kratak rok.

Klub iz Berna objavio je na sajtu informaciju da su Miralem Sulejmani, Gijom Oro i Marko Velfli produžili ugovor za period do kraja sezone. Svoj trojici je vernost Jang Bojsu isticala 30. juna, a kako se do tada prvenstvo Švajcarske neće završiti, dogovoreno je da ostanu među crno-žutima do završetka takmičarske godine. Da pomognu klubu da dođe do nove titule.

A, šta će biti posle toga i dalje je otvoreno pitanje. Lako bi moglo da se dogodi da Sulejmani i Oro napuste klub, pošto imaju najveće ugovore, a dok Francuz ima 37 godina, srpski fudbaler je zbog povreda jedva skupio nekoliko nastupa u poslednjih godinu i po dana. Treći iz družine, Velfli, odavno je najavio penzionisanje ovogo leta.

Sulejmani je među Jang Bojse došao u junu 2015. godine i stekao je reputaciju jednog od najboljih igrača u klubu. Zbog toga i ima ugovor na skoro milion evra, računajući i bonuse.