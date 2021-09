Suma otvorio dušu i optužio Stanojevića da laže: Pričao je da sam povređen i svađao se sa doktorima

Otkako je došao u Partizan, gvinejski vezista Sejduba Suma je stekao status kontroverznog igrača kojeg neki navijači obožavaju, a neki kritikuju. Na njega nema ravnodušnih.

Još od višegodišnje potere Ivice Ilieva za njim, preko trijumfalno najavljenog transfera od strane direktora i njegovih saradnika, zanimljive promocije na stadionu Partizana do onoga što je pružao na terenu, sve je oko Sume izazivalo posbenu pažnju.

Afrikanac je na početku imao problema da se odmah uklopi, čak je išao i na pozajmicu, ali je do sada u dresu Partizana ipak ostavio utisak igrača koji pravi razliku i koji je znao da reši neke bitne utakmice. Naravno, bilo je i partija za zaborav kada je delovao nezainteresovano. A bilo je i čudnih situacija van terena, misterioznih povreda, sedenja na klupi... Na kraju je došlo do potpunog raskola sa aktuelnim trenerom Aleksandrom Stanojevićem kojeg je Afrikanac danas direktno optužio da laže?!

Suma je u poslednjih meseci u nemilosti trenera, ne igra, nije bio u konkurenciji za tim u poslednje vreme, a danas je rešio da se javnosti obrati direktnim uključenjem preko društvene mreže Instagram.

Prenosimo vam deo Sumine ispovesti.

“Samo želim da kažem istinu i to je sve. Ovo su veoma važne stvari. Nisam ljut ili nešto slično. Primio sam hiljade poruka navijača. Svi me pitaju šta se dešava. Mislim da stvari ne stoje kako treba. Želim da navijači razumeju da nisam kriv. Ispričaću vam šta se dešava Sumi u Srbiji. Da razjasnimo neke stvari. Inače, dobro se osećam i sve je u redu sa mnom. Neću vam reći da odlazim iz kluba, samo želim da shvatite neke stvari. Mislim na vas navijače. Neke stvari nisu dobre. Dao sam sve od sebe. Ipak, u ovom slučaju ne mogu da ćutim. Moram da kažem. Ja sam direktan čovek.", otklonio je na početku razgovora dileme oko svog zdravstvenog stanja.

Počeo je od letnje afere i neodlasku na pripreme u Sloveniju.

"Sada samo želim da pričam o mom životu u fudbalu. Želim da vam kažem šta se sve dešavalo sa mnom od početka sezone. Kao prvo, pričaću zašto nisam došao na pripreme letos. Čuo sam kako trener priča da nisam poštovao klub. To nije istina. Svi znaju šta mi se desilo na odmoru. Izgubio sam pasoš, kreditne kartice, novac, vozačku… Opljačkali su mi auto. Znate valjda da se ne može putovati bez pasoša. Kada se to dogodilo, odmah sam zvao klub i objasnio tačno šta se desilo. Oni su rekli da se pobrinem da sredim situaciju i dođem što pre. Pasoš u Gvineji ne može da se sredi za manje od pet dana, a obično to traje duže. Imao sam neke veze i sredio pasoš. Došao sam dva dana pre nego što je tim krenuo u Sloveniju".

Ipak, nije otputovao sa timom u Sloveniju. Sada je objasnio i zašto...

"Kada sam došao u Srbiju, klub mi je tražio pasoš zbog vize. Da bih mogao da otputujem sa ekipom. Predao sam im pasoš, a čekao sam na njega sve dok se tim nije vratio sa priprema. Pasoš mi je celo vreme bio u ambasadi. To je razlog što nisam došao na pripreme u Sloveniji. Oni su to znali ali nisu želeli da kažu istinu".

Posle priprema je počeo da trenira sa ostatkom tima.

"Kada sam počeo trenirati sa ekipom, ljudi su me pitali zašto ne igram. Nisam ja taj koji bira hoću li igrati ili ne. Želim da igram, ali nemam te moći. Moram da se borim da se nametnem. Nažalost, tu je trener koji to ne želi. Trudio sam se da se izborim za mesto u timu, radio naporno, svaki dan trenirao… Naravno da ne volim da budem na klupi. Koji to igrač voli da sedi na klupi? Ronaldo? Mesi? Naravno da ne vole. Svi smo tu da bismo igrali. Ja sam razumeo da je trebalo da radim, radim, radim i da dočekam šansu. Mislio sam da ću je dobiti i iskoristiti. Trener je stalno govorio da moram da se borim za mesto. Ja sam se borio i dao što sam mogao. Maksimum".

Prvi put kada ga je Stanojević javno prozvao, bilo je to zbog povrede u reprezentaciji Gvineje.

"Video sam da trener priča kako sam se povredio. To nije istina. Pričao je kako sam želeo da se povredim. Ja nisam Bog da bih odlučio kada ću se povrediti. Dobio sam poziv u reprezentaciju. Oni su ranije mislili da ne želim da igram jer sam imao neke povrede kada su bile reprezentativne akcije. Zato sam otišao tamo da provere jer su mi rekli da dođem i da oni vide stanje. Da nisam došao, bio bi problem. Oni su rekli da povreda nije toliko strašna i da će mi dati tretman posle kojeg će mi biti bolje. Pomislio sam da mogu da igram posle tog tretmana. Osam minuta sam igrao i dobro se osećao, sledeći dan sam trenirao i osetio da ne mogu preko bola. Rekao sam treneru da moram da prestanem. Razumeli su. Rekli su mi da moram da se oporavim. I to je bilo to".

Potom se vratio u Srbiju i kaže da se potpuno oporavio.

"Sedam dana pred večiti derbi sam se osećao dobro. Rekao sam doktorima da sam OK i da mogu da igram. Ali je trener je počeo da se svađa sa doktorima. Ne znam zašto. To je razlog zbog kojeg nisam igrao derbi".

Kaže da je pokušao da izgradi odnos sa Stanojevićem.

"Pokušao sam sve da ga razumem, da dođem do njega ali nisam imao šansu. Ne znam zašto. Osetio sam se jako loše zbog problema sa trenerom. Muka mi je od tih situacija. Ovde u Parztizanu sam s razlogom. Volim klub, volim saigrače i oni to znaju. Nemam problem ni sa kim. Ali ako neko ne želi da mi pruži šansu, onda ne znam šta da radim. Trener je pričao kako je problem što ne poštujem klub. To nije istina. Znate da volim i poštujem klub. Imao sam šansu pre sezone da odem. Nisam to uradio i ostao sam jer volim Partizan i želim da mu pomognem. Želim da igram. Da dajem svakog dana sve od sebe. Ali ne mogu da to uradim sam".

Svestan je situacije i pomirio se sa njom.

"Imam preko 30 godina, došao sam iz Gvineje i dobro razumem kako život nekada može biti dobar i loš. Morate prihvatiti trenere koji vas ne vole. Probao sam da dam sve od sebe. Ko može ovo da promeni? Ja ne mogu… Probao sam sve. Mnogo mi je loše zbog situacije kroz koju prolazim. Nisam želeo da dođe do ovoga. Dao sam sve za ovaj klub. Sada moram da se suočim sa tom situacijom. Spreman sam i za nju. Samo znajte da nije istina ono što se govori. Tako je kako je. Šta da radim… Pozdrav i volim vas. Vidimo se uskoro. Nadam se da ćete biti dobro”.