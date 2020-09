Oni stariji navijači Notingem Foresta i dalje se sećaju slavnih dana kluba s krajem sedamdesetih godina prošlog veka, titule u Engleskoj i dvostruka krune u Evropi, ali kriza Šumara traje decenijama. Prošle sezone svi su verovali da je to ta godina, kada je i Premijer liga bila na pragu Notingema. Već deo sezone četa francuskog sturčnjaka Sabrija Lamušija je bila u vrhu, baraž je bio na dohvat ruke, a onda šok. Poraz na svom terenu od Stouka u poslednjem kolu. Ništa od baraža, Svonsi je bio šesti, a slavni klub sa Siti Graunda je opet izviso, ostao je bez prilike da se bori za ulazak u elitu.

Od toga fijaska Šumari se nisu oporavili na startu novog Čempionišipa. Posle dva kola nemaju ni bod, ali ni postignuti gol. Oba poraza, od Kvins Park Rendžersa u Londonu i Kardifa na svom terenu, nagoveštavaju borbu za opstanak, a ne za povratak u Premijer ligu.

I Hadersfidl je očajno počeo sezone. Ima oba poraza i identičnu gol-razliku kao i Notingem (0:4). Ova dva tima igraju u petak (20.45) prvi meč trećeg kola najjače druge lige na svetu, popularnog Čempionšipa.

Prošle sezone je Forest bio sedmi, najbolje plasiran još od 2011. godine. Lamuši i dalje ima podršku uprave. On kaže da je iznenađenje što je Notingem bio tako dobro plasiran prošle sezone.

"Tri ekipe koje su na kraju izborile promociju bile su tri omiljene ekipe sa tri najbolja sastava, tako da na kraju nije bilo iznenađenja. Iznenađenje je bilo što je Notingem Forest bio u trci za elitu, u januaru na samo dva boda od promocije. Samopouzdanje je raslo, bili smo uverenja da možemo da se borimo za Premijer ligi. Ali, našem timu je nedostajalo kvalitet, ali i energije u ključnim mečevima. Moji metodi i način rada nisu bili dovoljni. Ja sam takmičar i uvek želim više. Ovo je bila najbolja sezona Foresta u prethodnih 10 godina“, rekao je Lamuši u intervjuu za Skaj Sports.

On je bio prvi menadžer Notingema u prethodnoj deceniji koji je počeo i završio sezonu na kormilu. Loš početak ne brine mnogo Francuza alžirskog porekla.

"Prošla sezona nije bila tako loša. Kraj je bio tragičan, ali to nije bio kraj sveta. To je prilika da shvatimo zašto se to dogodilo i da radimo različite stvari, jer ovaj klub zaslužuje mnogo bolje. Srećni smo što smo ovde i ponosan sam što sam menadžer ovog kluba. To je bio slučaj pre godinu dana, a tako je i sada. Zaista sam usredsređen na svoj posao. Najgore što možemo je da se žalimo i pronađemo izgovore, jer ih nemamo. U lošem smo momentu i moramo da pronađemo rešenje. Potpisali smo letos neke fantastične igrače sa velikim iskustvom, velikim potencijalom i puno kvaliteta. Dalo mi je puno opcija i veoma sam uzbuđen zbog ove sezone. Naravno da smo loše počeli i da moramo ostvarimo pobedu što je pre moguće“, optimista je Lamuši.

Protekla četiri meča Hadersfilda i Notingema u Čempionšipu dobili su domaćini. Na poslednje četiri utakmice u Haderfildu, Šumari su osvojili samo bod.

ČEMPIONŠIP – 3. KOLO

Petak

20.45: (2,80) Hadersfild (3,10) Notingem Forest (2,65)

Subota

13.30: (1,75) Votford (3,50) Luton (5,10)

13.30: (5,10) Vikomb (3,50) Svonsi (1,75)

16.00: (2,25) Barnsli (3,20) Koventri (3,25)

16.00: (2,20) Birmingem (3,10) Roteram (3,60)

16.00: (2,25) Kardif (3,20) Roteram (3,25)

16.00: (2,85) Derbi (3,20) Blekburn (2,55)

16.00: (3,50) Milvol (3,10) Brentford (2,25)

16.00: (2,55) Preston (3,10) Stouk (2,90)

16.00: (2,75) KPR (3,05) Midlzboro (2,75)

Nedelja

14.00: (2,55) Bristol Siti (3,15) Šefild Venzdej (2,85)

17.00: (2,55) Bornmut (3,25) Norič (2,80)

