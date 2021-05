Ostala su još tri kola do kraja Superlige, a i dalje je sve otvoreno kada su dva mesta za ispadanje u niži rang u pitanju. Dva, zato što deluje malo verovatno da će Inđija isplivati iznad vode. Ali zato za pozicije 15 i 16 vlada pravi krkljanac.

Gori u Novom Pazaru. A trend mu se potpuno promenio u poslednjim kolima. Dugo su Plavi bili tim koji je bio nepobediv kod kuće, a svima omiljeni gost, dok u četiri minule runde ima dva poraza na svom terenu, a dve pobede na strani. U goste mu dolazi Mladost, koja je prebrinula brigu oko opstanka, pa opet igra punom snagom. U prethodnom kolu je na svom terenu savladala Voždovac.

I neće se tim iz Lučana povući ni u Novom Pazaru, probaće da igra makar za svog golgetera Milana Bojovića, koji vodi trku za najboljeg strelca u istoriji Superlige Srbije. Zanimljivo je da je Pazar poslednji put na svom stadionu pobedio Lučance 2011. godine, dok je Mladost slavila u poslednja dva susreta na terenu kraj Jošanice.

16.00: (1,53) Voždovac (4,10) Napredak (6,50)

Još jedan meč od velikog značaja igraće se na krovu tržnog centra u Zaplanjskoj. Voždovac dočekuje Napredak, koji je uz Crvenu zvezdu najbolji srpski tim u poslednjih šest superligaških kola.

Čudesno je kako su Čarapani odjednom proigrali i počeli da melju kao da su Mančester Siti. U takvoj formi dolaze na noge Zmajevima, koji još nisu osigurali opstanak i tri boda su im imperativ. Pogotovo što u sledećem kolu idu u goste Partizanu i tu ne mogu baš da računaju da će se vratiti kući sigurno sa makar jednim bodom.

"Gostujemo direktnom konkurentu, kojeg izuzetno cenim. Oni igraju fudbal, a za sve ekipe koje igraju fudbal imam mnogo simpatija. Učinićemo sve da pobedimo, iz više razloga. Pobedom bismo direktno rešili pitanje opstanka i naše je da to pokušamo odmah. Sa druge strane, i njima je veoma važna ova utakmica, tako da očekujem dobru utakmicu u kojoj će odlučivati detalji. Mi imamo dobru atmosferu u ekipi, dobru atmosferu u svlačionici i mislim da je to ključ ovog proleća. Što se tiče kadrovskih problema, Marjanović je još uvek povređen i neće igrati, dok koronu imaju Milunović, Milovanović i Todorović, to su sve standardni igrači. Mi se borimo sa tim, svakako nismo imali veliki fond igrača u rotaciji. Ali, momci zaista dobro rade, dobra je atmosfera i ja verujem da je onaj tim koji izađe na teren onaj najbolji, da možemo doći do sva tri boda. Bio bih možda zadovoljan i remijem", rekao je Milan Đuričić, trener Napretka.

Tradicija je ono što greje srca igračima i navijačima Voždovca, jer u devet dosadašnjih susreta s Napretkom na svom terenu imaju sedam pobeda i dva remija.

"U ekipi Napretka nije ostalo mnogo igrača iz perioda kada sam ja bio trener, ekipa je gotovo u potpunosti promenjena. Očekuje nas veoma važna utakmica. Igramo kod kuće, znamo koliki je ulog. Svaka lopta je bitna, svaki minut na terenu je bitan. Potrebna nam je mirna glava, stabilnost i energija na visokom nivou da bismo ostvarili pozitivan rezultat", istakao je Predrag Rogan, kormilar Zmajeva.

16.00: (1,77) Proleter NS (3,40) Radnik (4,50)

Nekako neočekivano se u nebranom grožđu našao Proleter. Tim iz Novog Sada je promenio trenera, ali ga to nije razbudilo, pa je crna serija produžena na šest utakmica bez pobede, te i Slanobarcima sad gori pod nogama.

Radnik stiže u Novi Sad bez naročitog takmičarskog motiva, ali to ne smeta Surduličanima da nastave da ređaju pobede, pa su u prethodna dva kola tukli Mačvu i Spartak.

IZBOR UREDNIKA

SUPERLIGA - 36. KOLO

Subota

16.00: (1,52) Novi Pazar (3,60) Mladost (7,00)

16.00: (1,53) Voždovac (4,10) Napredak (6,50)

16.00: (1,77) Proleter NS (3,40) Radnik (4,50)

Nedelja

14.30: (2,10) TSC (3,20) Javor (3,80)

14.30: (1,45) Spartak (4,10) Inđija (6,75)

14.30: (8,00) Mačva (4,40) Vojvodina (1,37)

14.30: (2,20) Radnički (3,25) Rad (3,45)

14.30: (1,28) Metalac (5,20) OFK Bačka (9,50)

16.40: (4,30) Čukarički (3,40) Partizan (1,80)

18.45: (1,08) Crvena zvezda (10,0) Čukarički (18,0)

*** kvote su podložne promenama