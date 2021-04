Imajući u vidu da je pregršt ekipa koje se bore za opstanak uspelo da stigne do bodova tokom vikenda, borba za mesto van opasne zone postala je još uzbudljivija i neizvesnija. Novi Pazar nije nastavio na pobedničkom stazom u jučerašnjem duelu sa Voždovcem, i to bi moglo skupo da ga košta. Danas će na teren njegovi najbliži konkurenti u borbi za preživljavanje Radnički, Napredak, Javor i Rad.

Radnički i Inđija pred sobom imaju imperativ pobede u 34. kolu Superlige ukoliko žele da očuvaju šanse za opstanak, te će eventualni pobednik utakmice u Nišu doći do dragocenih bodova na putu do luke spasa. Tim sa Čaira već sedam mečeva u ligi ne zna za pobedu, pao je u zonu ispadanja i pobeda protiv Inđije na pet kola pre kraja nameće se kao imperativ u borbi za opstanak. Radnički se nalazi na 15. poziciji na tabeli, prvoj ispod crte sa 40 bodova, a u zoni ispadanja je i Inđija, koja je 17. sa 34 boda i još ima teoretske šanse da ostane u Superligi.

Šef stručnog štaba Nišlija Aleksandar Stanković naglasio je da ima kadrovskih problema, da je Filip Marković otpisan zbog povrede, a da su iz istog razloga pod znakom pitanja Dušan Pantelić i Nenad Gavrić, ali da je vreme za trijumf bez obzira na sve okolnosti.

"Nismo imali mnogo vremena za rad i pripremu. Raspored je zgusnut, igramo mečeve na tri dana, a period između susreta u Surdulici i ovog protiv Inđije iskoristili smo da se što bolje oporavimo i psihološki spremimo za ono što nas čeka. Mi do kraja lige igramo pet finala i moramo da budemo fokusirani da to odradimo na najbolji mogući način. Što se tiče sastava, situacija ponovo nije idealna, ali na to smo već navikli. Filip Marković je završio sezonu, nastup Nenada Gavrića je pod velikim znakom pitanja, dok je Dušan Pantelić trenirao smanjenim intenzitetom i nadamo se da će moći da nam pomogne. Ostali su spremni. Malo smo se stabilizovali u dva poslednja meča koja nismo izgubili, ali nismo postigli gol i to je ono što ćemo sada morati da uradimo", rekao je Stanković.

Imperativ osvajanja bodova ima i Napredak, koji na gostovanje TSC-u stiže sa četiri slavlja u nizu, ali i uz činjenicu da bi sav uloženi napor mogao da padne u vodu sa eventualnim porazom. Sa druge strane, TSC zauzima peto mesto sa čak 17 bodova zaostatka u odnosu na četvrtoplasiranu Vojvodinu, te će Kruševljane dočekati rasterećen i sa ciljem samo da se pokaže u što boljem svetlu.

"Učinićemo sve da pobedimo i olakšamo finiš, koji će svakako biti težak. Imajući u vidu rezultate u poslednje vreme podigla se kvota za opstanak, pa sad neki smatraju da će biti potrebno 50 bodova, što je suludo. TSC je ozbiljna ekipa, odlično vođena od strane Mladena Krstajića i njegovog stručnog štaba. U pitanju je odličan tim, koji je već dugo na okupu, uigran i neće nam biti lako. Smatram da će odlučivati nijanse i voleo bih da budu na našoj strani, jer ne želimo da skrenemo sa utabanog puta. Za nas je dobar rezultat i nerešeno, ali cilj je pobeda, jer posle ovog čeka nas još jedan težak ispit, protiv Čukaričkog na domaćem terenu", istakao je Milan Đuričić, kormilar Kruševljana.

Prelomni susreti za razrešenje sudbine očekuju i Javor na gostovanju Spartaku, kao i Rad protiv Metalca u Milanovcu, a olakšavajuća okolnost za Ivanjičane i Građevinare mogla bi da bude činjenica da su rivali praktično osigurali mesto u eliti i naredne sezone.

SUPERLIGA SRBIJE - 34. KOLO

Sreda

OFK Bačka – Zlatibor 0:1 (0:1)

/Momčilović 6/

Čukarički – Mladost 4:2 (1:0)

/Jovanović 11, 50, Vidosavljević 62, 71 – Jovanović 53, Bojović 87pen/

Novi Pazar – Voždovac 0:2 (0:2)

/Bogdanović 1, Purtić 5pen/

Četvrtak

14.45: (4.70) Mačva (3.50) Radnik (1.80)

14.45: (2.85) Metalac (2.80) Rad (2.90)

14.45: (1.35) Radnički (4.90) Inđija (9.50)

14.45: (1.95) Spartak (3.45) Javor (4.00)

14.45: (4,95) TSC (4,10) Napredak (1,65)

17.00: (11.0) Proleter (6.25) Partizan (1.25)

19.05: (1.23) Crvena zvezda (6.50) Vojvodina (12.0)

